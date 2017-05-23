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Главная Лента новостей Славгородская семья добилась от властей достойного жилья после 17 лет в здании хлебной базы

Славгородская семья добилась от властей достойного жилья после 17 лет в здании хлебной базы

02.06.2017 11:30

В Алтайском крае по требованию прокурора семье из Славгорода предоставили трехкомнатную благоустроенную квартиру взамен аварийного жилья, располагавшегося в здании бывшей хлебной базы, сообщил ИА «Банкфакс» представитель городского ведомства.

Как пояснил собеседник, в прокуратуру Славгорода обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что она с сыновьями вынуждена проживать в небезопасных условиях. Установлено, что городские власти предоставили заявительнице для жилья помещение конторы бывшей хлебной базы. В 2000 году его перевели из разряда нежилого в жилой фонд, а женщине и ее детям на основании ордера дали право там проживать. Строение ветшало и приходило в негодность, а в 2014 году в установленном законом порядке его признали аварийным и подлежащим сносу до октября 2018 года. Однако срок переселения семьи из аварийного жилья муниципалитет не спешил определять. Все помещения, которые они предлагали горожанам для временного проживания, являлись не благоустроенными и по техническому состоянию близкими к аварийному.

Славгородский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление обязать орган исполнительной власти обеспечить членов семьи жильем по месту их фактического проживания. Решением суда требования прокуратуры удовлетворили. Однако славгородская администрация попыталась его оспорить. Краевой суд также остался на стороне прокуратуры. Поэтому чиновникам все же пришлось предоставить женщине и ее сыновьям благоустроенную трехкомнатную квартиру.

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