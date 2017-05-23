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«Кошачья» разметка по-алтайски

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Главная Лента новостей Госавтоинспекция обвинила «Парнас» в «глумлении» над трупом кошки в Горно-Алтайске

Госавтоинспекция обвинила «Парнас» в «глумлении» над трупом кошки в Горно-Алтайске

02.06.2017 11:52

УГИБДД МВД по Республике Алтай спустя несколько суток разобралось в инциденте с мертвой кошкой, поверх которой дорожники в Горно-Алтайске нанесли новую разметку. По версии правоохранителей, во всем виноваты сотрудники омского «Парнаса» — субподрядчика, который обновлял дорожную разметку.

Установлено, что 28 мая на третьем километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (подъезд к Горно-Алтайску) сотрудники ООО «Парнас» наносили дорожную разметку на проезжую часть. При этом краской «пометили» мертвое животное, которое находилось на краю дороги. Водитель специального транспортного средства, наносящего разметку, из-за интенсивного движения не сразу заметил труп кошки. Именно из-за этого, как пишет ГИБДДД, он не смог своевременно выключить подачу краски. Впоследствии данное нарушение было устранено дорожной организацией, а разметка восстановлена.

Тем не менее республиканская Госавтоинспекция указала на недопущение впредь таких ситуаций ФКУ УпрДор «Алтай», на балансе которого находится данная дорога.

Отметим, подобные случаи, когда дорожники «поливают» краской все, что находится в пределах дорожного полотна, не так уж редки. Несколько лет назад большой резонанс вызвала история, произошедшая в Саратове, где также, как и в Горно-Алтайске, «непочтительно» обошлись с трупом животного.

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Комментарий

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Комментариев 7
ПАРНАС - он и в АФРИКЕ ПОРНОС !!

02.06.2017 12:15

Це скорей КУМ НЕЗАЛЭЖНЫЙ помечает ТОЧКИ ЗАЛЭЖНОСТИ...
Местны

02.06.2017 12:33


Парнас он и есть парнас





ДЕЙСТВИЯ ПАРНАСА - ЭТО ДЕЙСТВИЯ ПОРНОса !! Шевели !!

02.06.2017 12:42

МОЗГАМИ ПОРНОс.
1111

02.06.2017 13:45

ДЕЙСТВИЯ ПАРНАСА - ЭТО ДЕЙСТВИЯ ПОРНОса !! Шевели !! писал(а):
ПОРНО

Почему все ваши комментарии крутятся вокруг слова "порно"? Попробуйте познакомиться с мужчиной, построить отношения и не зацикливаться на "порно".
Сестра -хозяйка из психушки

02.06.2017 15:22

ДЕЙСТВИЯ ПАРНАСА - ЭТО ДЕЙСТВИЯ ПОРНОса !! Шевели !! писал(а):
МОЗГАМИ ПОРНО

Попробуйте познакомиться с мужчиной, построить отношения и не зацикливаться на "порно".


---У нашей НОД пациентки -проблемы с интимными связями. За забор не выпускаем...
Она ВАЙ ФАЙ сутками эксплуатирует.
11111 - ПОРНО - ЭТО ПОЗЫВНОЙ СЕСТРЫ ХОЗЯЙКИ САДО - МАЗО ОТ !??

02.06.2017 15:36

секты КУКИШЕЙ,,,,,,, полит СОГОМОНОВЫХ...
страшная она баба

02.06.2017 16:08

1111 писал(а):
Почему все ваши комментарии крутятся вокруг слова "порно"? Попробуйте познакомиться с мужчиной, построить отношения и не зацикливаться на "порно".

как и все конченые идиоты в федоровском НФЮ созданном СуркомДудаевым