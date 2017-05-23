Госавтоинспекция обвинила «Парнас» в «глумлении» над трупом кошки в Горно-Алтайске

УГИБДД МВД по Республике Алтай спустя несколько суток разобралось в инциденте с мертвой кошкой, поверх которой дорожники в Горно-Алтайске нанесли новую разметку. По версии правоохранителей, во всем виноваты сотрудники омского «Парнаса» — субподрядчика, который обновлял дорожную разметку.

Установлено, что 28 мая на третьем километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (подъезд к Горно-Алтайску) сотрудники ООО «Парнас» наносили дорожную разметку на проезжую часть. При этом краской «пометили» мертвое животное, которое находилось на краю дороги. Водитель специального транспортного средства, наносящего разметку, из-за интенсивного движения не сразу заметил труп кошки. Именно из-за этого, как пишет ГИБДДД, он не смог своевременно выключить подачу краски. Впоследствии данное нарушение было устранено дорожной организацией, а разметка восстановлена.

Тем не менее республиканская Госавтоинспекция указала на недопущение впредь таких ситуаций ФКУ УпрДор «Алтай», на балансе которого находится данная дорога.

Отметим, подобные случаи, когда дорожники «поливают» краской все, что находится в пределах дорожного полотна, не так уж редки. Несколько лет назад большой резонанс вызвала история, произошедшая в Саратове, где также, как и в Горно-Алтайске, «непочтительно» обошлись с трупом животного.