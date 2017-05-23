×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов о мифах вокруг закона об альтернативной котельной: «Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?»
5
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийские лицеисты в эти дни участвуют в международном турнире по шахматам
В Алтайском крае проходит акция «Сохраним чужую жизнь»
«Танцуй». Блог участницы проекта. Виктория Молотова. Запись первая
Сергей Дугин: На ремонт многоэтажек в Барнауле в этом году потратят почти 600 миллионов рублей


Резонанс
Темы недели
«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии
69
Путинграду не бывать: лидер алтайских единороссов прокомментировал идею переименования Барнаула
47
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

38
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей И перо за это получай: суд попросил бийскую голубятню посторониться

И перо за это получай: суд попросил бийскую голубятню посторониться

02.06.2017 18:29

Прокуратура Бийска добилась постановления суда о ликвидации голубятни в наукограде, где живет несколько десятков птиц. Поводом для жесткой реакции надзорного ведомства стало обращение мужчины, который сказал, что у его детей аллергия на пернатых, и им мешает запах фекалий. Об этом сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Мужчина, воспитывающий четверых малолетних детей, пожаловался на соседей, которые обустроили голубятню рядом с его земельным участком. Проверка установила, что постройка возведена на расстоянии ближе 2 м от его участка, в связи с чем, на его территорию от 50 птиц перелетает пух и перья, роятся насекомые, присутствует специфический запах.

Прокурор Бийска Роман Фомин также утверждал, что не только нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства беспокоило отца. Он заявил, что голубиное «соседство» негативно сказывается на здоровье детей мужчины, у которых в дальнейшем врачи подтвердили наличие аллергии на голубей.

Поскольку размещение объекта и содержание в нем птиц действительно нарушало права семьи, прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием убрать голубей из хозпостройки и обустроить ее содержание на расстоянии более 4 м от смежной границы участка. Суд, по результатам рассмотрения гражданского дела, удовлетворил заявленные требования. Исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

02.06.2017 22:59

А в Славгороде наоборот все правоохранительные органы приветствуют СРАЛЬНИКИ , вырытые посреди улицы и которые администрация города так же приветствуют , ведь хозяином СРАЛЬНИКА является бывший выгнанный мент Кравцов Виктор Николаевич , а сейчас удачно пристроившийся в фонде социального страхования. За два года дерьмо его семьи глыкают жители города. Вырыл метров 8 и всё уходит в грунтовые воды и санэпидемнадзор так же причмокивает , главный прокурор правда в г.Яровое поселился , потому ему всё по барабану. А Кинцелю В.А. -главе кинули на карман , он и давит , своих подчинённых врать и крутится , как ужам на сковородке. А сейчас Кинцеля бесы одолели , так вообще ему не до дел мирских , на крестном ходе в прошлую субботу икону нёс и при всём честном народе жалился . что никак не может избавится от бесов. И молитвы попов не помогают. Так ,голубятня ещё цветочки , что там перо , если гавном город захлёбывается !