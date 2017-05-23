И перо за это получай: суд попросил бийскую голубятню посторониться

Прокуратура Бийска добилась постановления суда о ликвидации голубятни в наукограде, где живет несколько десятков птиц. Поводом для жесткой реакции надзорного ведомства стало обращение мужчины, который сказал, что у его детей аллергия на пернатых, и им мешает запах фекалий. Об этом сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

Мужчина, воспитывающий четверых малолетних детей, пожаловался на соседей, которые обустроили голубятню рядом с его земельным участком. Проверка установила, что постройка возведена на расстоянии ближе 2 м от его участка, в связи с чем, на его территорию от 50 птиц перелетает пух и перья, роятся насекомые, присутствует специфический запах.

Прокурор Бийска Роман Фомин также утверждал, что не только нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства беспокоило отца. Он заявил, что голубиное «соседство» негативно сказывается на здоровье детей мужчины, у которых в дальнейшем врачи подтвердили наличие аллергии на голубей.

Поскольку размещение объекта и содержание в нем птиц действительно нарушало права семьи, прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием убрать голубей из хозпостройки и обустроить ее содержание на расстоянии более 4 м от смежной границы участка. Суд, по результатам рассмотрения гражданского дела, удовлетворил заявленные требования. Исполнение будет проконтролировано прокуратурой.