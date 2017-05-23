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Главная Лента новостей «Экономический» вице-премьер алтайского правительства посулил «Белокурихе-2» пару федеральных инвесторов

«Экономический» вице-премьер алтайского правительства посулил «Белокурихе-2» пару федеральных инвесторов

02.06.2017 15:24

Два крупных федеральных игрока в настоящее время рассматривают туркластер «Белокуриха-2» в качестве площадки, перспективной для инвестиций. Об этом 2 июня заявил вице-премьер правительства Алтайского края Николай Чиняков, участвующий в работе Петербургского международного экономического форума.

Г-н Чиняков не стал конкретизировать, какие именно компании проявили интерес к алтайскому туркластеру, уточнив лишь, что сейчас власти региона ведут с ними переговоры. Чиновники смогут обнародовать объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест только по итогам подписания соглашения о сотрудничестве.

Между тем, по мнению «экономического» вице-премьера, у края есть все предпосылки для наращивания своего туристического потенциала, в том числе и в туркластере «Белокуриха-2». «Уникальность этой площадки в том, что курортов со среднегорьем не очень много в стране. И наш курорт, сейчас попадает в тот мейнстрим, в который стремится целый ряд игроков. Наличие природного парка, который мы там создаем, наличие коммуникаций, которые мы подвели туда благодаря федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма, повышают интерес к освоению этой площадки», - подчеркнул Чиняков.

По его словам, предметом текущих переговоров стали большие и сложные проекты, окупаемые по сегментам и в разные сроки, поэтому правительство Алтайского края помогает заинтересовавшимся «Белокурихой-2» компаниям просчитать возможности и риски. 

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