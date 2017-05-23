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Главная Лента новостей Барнаульский мотоциклист лишился ноги после столкновения с бензовозом

Барнаульский мотоциклист лишился ноги после столкновения с бензовозом

05.06.2017 08:27

Авария с участием мотоциклиста на Новом мосту
Авария с участием мотоциклиста на Новом мосту

4 июня ночью в районе Нового моста в Барнауле произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. В результате ДТП молодой мужчина остался без ноги, рассказали близкие пострадавшего в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев событий, авария произошла около 1:00. Барнаулец на высокой скорости двигался на мотоцикле по проезжей части. Он не заметил ехавший впереди него бензовоз и допустил с ним столкновение. От сильного удара байк буквально разорвало на части — его детали разбросало на расстояние около 50 м. Как утверждают свидетели дорожно-транспортного происшествия, сам мотоциклист был серьезно травмирован — ему оторвало часть ноги. Другие участники движения оказали ему первую помощь и вызвали на место происшествия врачей. Медики городской больницы № 1 всю ночь боролись за его жизнь, но ногу мужчине пришлось ампутировать. Кроме того, у него диагностировали многочисленные переломы. На месте аварии в течение часа движение для транспорта было ограничено.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
Мотоцикл "Минск"

05.06.2017 09:24

А едрёно-лин не собрали?