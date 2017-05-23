Турист из Красноярска едва не погиб при восхождении на алтайский ледник

Спасатели эвакуируют с алтайского ледника заболевшего туриста

4 июня сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда эвакуировали на вертолете Ми-8 и доставили в Горно-Алтайскую республиканскую больницу красноярского туриста. Во время похода в горах Алтая на высоте более 3000 м мужчина едва не получил отек легких, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Как уточнили в ведомстве, 4 июня около 0:00 участники туристической группы из Ангарска по спутниковому телефону сообщили в Главное управление МЧС России по Республике Алтай о том, что им требуется помощь. На леднике Менсу в районе горы Белуха на высоте 3300 м над уровнем моря один из участников группы - 30-летний мужчина - ощутил приступ гипоксии, так называемой «горной болезни». По данным спасателей, обычно он сопровождается затруднением дыхания, повышением температуры тела, изменением цвета кожи и провоцирует отек легких. Возникла серьезная угроза жизни и здоровью туриста. Поэтому в 5:00 для эвакуации пострадавшего из Красноярска вылетел вертолет Ми-8. Прибыв в Республику Алтай, пилоты забрали на борт пять сотрудников Алтайского поисково-спасательного отряда и двух врачей Центра медицины катастроф и отправились за мужчиной. Хорошие погодные условия позволили быстро провести эвакуацию и спасти красноярца.

В управлении отмечают, что пострадавший и его товарищи совершали поход в горы организованно. Группа из Ангарска «Сто ветров» была зарегистрирована в Алтайском поисково-спасательном отряде. Все четверо участников группы застрахованы в РЕСО «Гарантия». Кроме них на контроле отряда на данный момент находятся еще три туристические группы общей численностью 30 человек.