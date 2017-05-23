×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов о мифах вокруг закона об альтернативной котельной: «Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?»
12
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Форум «Алтай. Точки роста» открылся сегодня в Алтайском крае
Сибирский полпред приехал на открытие форума «Алтай. Точки роста – 2017»
Вода – жизнь, но безопасность в приоритете!
«Надежда на чудо»: Летний Новый год


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
20
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
46
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

39
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей «Она сгинет»: родственники выселили известную алтайскую поэтессу из квартиры

«Она сгинет»: родственники выселили известную алтайскую поэтессу из квартиры

05.06.2017 09:32

Наталья Николенкова
Наталья Николенкова

Сестра и дочь известной алтайской поэтессы Натальи Николенковой выселили ее из квартиры (в собственности у матери поэтессы), где она проживала последние 25 лет. Причиной стал семейный конфликт, который по данным ИА «Банкфакс», подтвержденным участниками онлайн-дискуссии, произошел на фоне злоупотребления алкоголем со стороны г-жи Николенковой. О ситуации в соцсетях эмоционально рассказала журналист Юлия Годар, которая также приложила заявление в прокуратуру, чем вызвала негодование со стороны родственников и части общественности.

По словам г-жи Годар, Наталью Николенкову выселили из квартиры, где она прописана, еще 30 мая, все последнее время поэтесса жила у нее и теперь «кантуется по друзьям». Ситуация осложняется тем, что, по словам журналистки, 12 июня г-жа Николенкова должна была поехать работать в некую газету в лагерь на два сезона. Однако у нее нет паспорта и вещей.

Юлия Годар крайне эмоционально выступила в защиту поэтессы, допустив обвинения в адрес родственников. При этом она признала существующие у г-жи Николенковой проблемы, но не конкретизировала причину семейного конфликта. «У меня нет слов от того, что это делает ее собственная дочь. Саша, красавица! Которую Наташа вырастила, которой, после рождения внучки отдала большую комнату в однокомнатной квартире, а сама переместилась жить в кухню. Просто выгнала маму! Маму! Которая растила, читала сказки, покупала сладости, сидела с внучкой. А теперь оказалась не нужна. Потому что Наташа не работает и (о ужас!) выпивает. Заметьте, не тащит из дома, не приводит шалманы, не буянит. Нет, иногда она выпивает и спит. Неприятно, но не повод уничтожать человека. Не превращать же в бомжа и побирушку», — написала журналист.

Посты в соцсетях уже стали причиной как заочного, так и очного конфликта членов семьи г-жи Николенковой и Юлии Годар. «Они называют Наташу алкоголичкой, а когда я попыталась вступиться, сестра на меня орала в трубку: «Слышь ты! Заткнулась! Цыц, я сказала! За-ткну-лась!» Сестра пообещала написать на меня заявление в прокуратуру, если я напишу этот пост или вообще влезу. Она сказала, что я им никто, и это их семейное дело. Но семейные дела решают внутри семьи, не выгоняя человека на улицу», — считает Юлия Годар. Вдобавок к этому она призвала подписчиков прийти на работу к дочери Натальи Николенковой или написать ей «ВКонтакте», сопроводив пост ее фотографиями и ссылкой на страницу.

Г-жа Годар приложила к закписи копию обращения в прокуратуру в связи с ситуацией. «За то, что Наташу выгнали, но она там прописана, мы составили заявление в прокуратуру о незаконном выселении. Заявление приняли, но пока результатов нет. Во вторник она пойдет на Шукшина забирать вещи. Это невероятно, Наташа хороший человек, она совсем упадет духом, ее просто толкают на бродяжничество и алкоголизм, куда ей деваться?! Как ей жить теперь? Где спать, умываться, куда девать вещи, которые ей собрали и сказали: если не заберешь во вторник, мы их выбросим!» — описала свои действия журналист.

В комментариях к сообщению «ВКонтакте» племянник г-жи Николенковой Станислав попытался указать на то, что г-жа Годар описывает ситуацию однобоко и не в курсе тех проблем, которые заставили родственников пойти на этот шаг. Однако комментаторы быстро попытались поставить его «на место», аргументируя тем, что семья — это святое. Такому же остракизму подверглась и дочь поэтессы. «Вы не знаете ничего. Вы не жили 25 лет с такой матерью. Как эта мать своего ребенка морально оскорбляла, и всех своих родственников, которые помогают ей всю жизнь. Платят кредиты в 50 тысяч рублей, покупают одежду, платят за квартиру, вытаскивают из передряг. Уж поверьте! Человек сам не хочет нормальной жизни. Без алкоголя. Увы. Мать родная от нее уже отреклась», — попыталась она описать ситуацию. «Она просто сгинет. А вы выясняете про кредиты и шопинг», — ответила на это г-жа Годар.

«ВКонтакте» такие доводы от людей, явно не знакомых с ситуацией, преобладают. Однако в Facebook мнения разделились. «Мне кажется, что в первую очередь, нужно искать помощь бескорыстных психиатров, наркологов, которые помогут вернуться в реальный мир», — написал один из комментаторов. «Однако, вы, Юлия, неправы, публикуя этот текст и раскрывая весьма личные подробности из жизни этой семьи. Выглядит это неэтично. Юристов найти можно и другими способами (не публичным полосканием белья), а просить «прийти в магазин и пристыдить кого-то» - вообще за гранью. Я не удивлен, что вам угрожают прокуратурой и прочими карами», — написал другой. «Пусть говорят устроила. Не очень будет, когда они помирятся и зайдут в Facebook. Я бы тебя возненавидела, пожалуй, на месте любого члена семьи», — прокомментировал третий.

Информацию о злоупотреблениях алкоголем со стороны г-жи Николенковой ИА «Банкфакс» подтвердила лично дочь поэтессы. Она же указала, что из ситуации долгое время пытались выйти мирным путем, и прозвучавшая от Юлии Годар информация, мягко говоря, не вполне правдива. «Попыток было миллион! Кодировка, церковь - все было! А выставили все так, будто мы с бухты-барахты ее выставили. И да, паспорт и телефон моя тетя не забирала у нее. Телефон позже нашел мужчина и позвонил мне, чтобы она забрала его. Что она, собственно, и сделала. Для всех она божий одуванчик и гений. И Годар пишет, что она тихо мирно пьет и спит… Как бы не так. Разборки всегда присутствуют! Опасности подвергалась уже моя дочь! Кипяток под дверь, крики, что выбросится из окна. И все при внучке», — описала взаимоотношения в семье дочь поэтессы.

На данный момент под постами в соцсетях собралось уже более сотни комментариев. Как указала в одном из них Юлия Годар, после разговора с участковым и обращения в прокуратуру пока нет реакции. Вероятно, это связано с тем, что Наталья Николенкова не является собственницей или даже совладелицей квартиры. Дочь поэтессы подтвердила «Банкфаксу», что намерена перенести в правовое поле конфликт с г-жой Годар.

Фото: страница Натальи Николенковой «ВКонтакте»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 32
Финита ля комедиа

05.06.2017 10:27

Выяснилось, что алкоголь больше всего любят "яркие успешные женщины, которые хорошо учились в школе, а затем стали отличными профессионалами в своём деле". Так утверждает британское исследование, которое охватило 20 000(!) сорокалетних женщин. То же самое говорят и наркологи из Германии и Швейцарии. Наши что-то помалкивают. Оказалось, те из них, кто сделал хорошую карьеру, выпивают в два раза больше и чаще малообразованных женщин. То есть более двух раз в неделю, а некоторые – практически каждый день. Причём парадокс: считалось, что хорошее образование заставляет женщину придерживаться сбалансированного питания, ходить в фитнес-клуб, пристально следить за здоровьем. Но у некоторых дам пристрастие к алкоголю настолько непреодолимо, что эта закономерность не работает.
123

05.06.2017 10:39

Наталья спилась еще пару-тройку лет назад. понятны действия родственников - не дай бог такое дома творится...
Читатель

05.06.2017 10:45

Очень жаль, что так вышло. Я знала Наталью Николенкову в студенческие годы. Она талантливый человек. Очень жаль. Ей надо помочь самой. Тогда , возможно, и в свемье все наладиться.
Горыныч

05.06.2017 11:05

Алкоголик в семье - это беда. А если алкоголик ещё и яркая творческая и при том экзальтированная дама - это вообще катастрофа. Для всех членов семьи, включая самого алкоголика. Хотя алкоголику в какой-то момент становится всё по барабану. Нужно быть святым, чтобы нести такой крест. Видимо, ни мать, ни дочь Николенковой на святых не тянут. Но кто из нас святой? Действительно, сюжет для "Пусть говорят". Жаль и поэтессу, у неё много неплохих стихов, жаль её родственников. Интересно, её бывшие почитатели-собутыльники, которые помогли ей спиться, протянут ей руку помощи? Сильно сомневаюсь
к редакции

05.06.2017 11:06

Банкфакс, имейте хоть какое-то уважение к Наталье, уберите этот сор. Стороны через неделю помирятся, а это навсегда останется на ее репутации.
читатель

05.06.2017 11:07

женский алкоголизм - почти неизлечимое заболевание, которым может заболеть и знаменитая поэтесса, и незнакомая соседка по площадке, и обладательница от 0 и до 5 (и более) различных дипломов. Бедные и несчастные родственники, силы им и терпения.
Анна Шадрина

05.06.2017 11:14

Редакция, вы охренели в конец.
Зачем?!
Напильник

05.06.2017 11:26

Зачем эта публикация? Друзья и знакомые знают об этой проблеме. А остальным знать не нужно. Стыдно и недостойно БФ ковыряться в чужом и грязном белье, даже если его выворачивают наизнанку в соцсетях.
Татьяна

05.06.2017 11:46

Годар - молодая и много не понимает! Кто не жил с алкоголиком никогда не поймет его родственников . Это не Гадар среди ночи ездила ( оставляя своего ребенка одного) вытаскивать пьяную сестру, которую нашли в сугробе, ( на улице, в троллейбусе, в подъезде....) это не Годар выхаживала ее после нескольких попыток самоубийства (в писудствии своей дочери) . это не Гадар устраивала ее в больницы много раз ( после чего становилась самым мерзким человеком на земле, не понимающей творческую натуру "знаменитой поэтессы") это не Годар всю жизнь няньчила Сашку , которая с детства знает. что такое пьющая и скандалящая мать . которая вынуждает мужа и дочь уезжать из дома среди ночи к родственникам ), это не Гадар взяла себе Сашу жить после ухода "поэтессы" к любовнику , это не Годар обеспечила ее отдельным жильем. взяв к себе маму . а в ее квартиру поселила семью творческой дуры (совершенно не желающей работать и содержать семью) Не Годар покупала все для Н.Н. начиная от нижнего белья до мебели и ремонта в квартире (который тут же превращался в изгаженный и переломанный, вашей "хорошей поэтессой") Не Годар таскала сумки с продуктами и картошкой ( " поэтессе" некогда и тяжело нести из погреба ) Не Годар отдавала за нее долги, выкупала (несколько раз ) ее потерянный паспорт или сумку. Не Годар пыталась попасть в квартиру, где пьяная "поэтесса" закрылась и уснула (с включенной плитой и трехлетней внучкой ), Не Годар бежала ( бросив работу) в детский сад , потому что "поэтесса" обещала забрать ребенка (единственная ее работа за последние годы), но напилась и забыла. Не Годар носит на себе престарелую мать у которой отнимаются ноги от постоянных переживаний за свою спившуюся дочь (которая не раз кидалась на нее). Не сына Годар (в 5 лет) она избила в пьяном угаре ( но и после этого пытались лечит-спасать). " Поэтесса" НЕ ХОЧЕТ и я НЕ МОГУ !
Для Годар она белая и пушистая, а мы плохие ? Желаю Годар счастья !!!
Для таких как Годар она белая и пушистая ( дарю ) .
Марина-Ивановна Лысова

05.06.2017 11:58

соглашусь с Татьяной на все 100 %, конечно Наталью надо спасать, только как? никто не поможет ей, если она сама не захочет, я это знаю. сил человеческих всей семье. больше ничего не скажу. а Юлия Годар где была хотя бы три-четыре года назад?
1

05.06.2017 12:00

Ну, что, Дана Борисова-2? Скидываемся на клинику в Таиланде?
ЗАМЕТКА

05.06.2017 12:06

Извините за ханжество, но что-то не припоминаю "известной" алтайской поэтессы Натальи Николенковой". М. Юдалевича и Л. Квина знаю и с последним был знаком еще подростком, а вот героини сюжета,- Увы!
Юля Годар

05.06.2017 12:34

"Банкфакс", редакция. Вы опирайтесь на факты. Заявление в прокуратуру приложено, его писала Наталья. Я ведь предложила обратила внимание на незаконность выселения. На то, что нужна помощь юристов. И что нужно поговорить с дочерью. Лечиться Наталья согласна, я готова это оплатить. Я за мирное решение конфликта, поэтому и призвала людей поговорить.
!

05.06.2017 12:39

закономерный конец для "поэтессы" верхом карьеры которой были стихи про "рыжий понос", нет поэтов и писателей на алтае нынче, есть "рыжий понос" считающий себя таковыми, всевдо аристократия и интелегенция
Юлия Годар

05.06.2017 12:52

Редакция "Банкфакса", вы следуйте фактам. Я ведь выложила документ заявления в прокуратуру, его писала Наталья, она же его собственноручно отнесла. Я призвала внимание общественности к тому, что её незаконно выселяют, на законности и стою. И, кстати, на мирном разрешении конфликта. Именно поэтому я готова оплатить лечение, Наталья готова лечиться. И на своей странице я призвала людей именно к мирному разрешению - поговорить с Сашей, она всё-таки дочь. Считаю, что выселение на улицу плодов не принесёт, только вред.
Юлия Годар

05.06.2017 13:03

Редакции "Банкфакса": и вообще забавно читать ваши рассуждения о том, этично или не этично "выносить сор из избы", когда вы сами это публикуете.
Татьяна

05.06.2017 13:12

Годар- хотите мусолить эту тему ? На здоровье !!! Опозорили Н.Н. ! Я много раз лечила, платила - без толку ! У вас ничего не выйдет !!! Ни ради матери, на ради мужа и дочери она не бросила пить !!! Друзья ( приличнее Вас ) собирали деньги и тоже лечили - бесполезно!
Но Вы оскорбили Сашу (которая к этой ситуации не имеет никакого отношения, не решает ничего и ничего не делала ), я этого не забуду!!!
Н.Н. в свои 53 года надо понять, что помощь безграничной быть не может и надо самой хоть что-то зарабатывать, а не довольствоваться подачками от всех и вся !
Юлия Годар

05.06.2017 13:33

Татьяна, ну не выйдет так не выйдет. Я думаю, что попробовать стоит. Последние меры на то и последние, что их всегда можно осуществить. По поводу мусолить тему - я после того, как Саша сказала, что Наталью готовы принять домой, если она пролечится - удалила. А этот пост на Банкфаксе столь ангажирован, я, честно говоря, думала, его опубликовали с Вашего согласия. Если нет - вы можете написать редакции и попросить. Я писала своё мнение на своей странице и единственное оценочное слово было "жестокосердная". Вот и всё.
Телезритель

05.06.2017 13:57

Классный сериал, только не понятно, кем приходится Татьяна Юлии Годар?
Посторонний

05.06.2017 14:15

Вы хотите трезвого, рационального поэта? А белую сажу видели? А черные белила? Алкоголь, наркотики.... это крест, который несли и несут многие творческие люди. Нет нужды даже примеры приводить. Сжигают себя для других.
Это не я

05.06.2017 14:28

Семейный конфликт так и остался бы семейным конфликтом, и разрешился бы потихоньку. Только вот такие " годары" влазят и гадят, считая себя правыми судить всех и вся. Теперь это не семейный конфликт, теперь это тема для обсуждения. Пропиарится на " Пусть говорят" произнося правильные слова и будет горда собой! А то что благодаря ей пройдена точка невозврата в отношение родственников, ей наплевать! Она белая, пушистая, и ПРАВИЛЬНАЯ. Журнашлюха- так в народе называют представителей одной из двух древнейших профессий, объедившей обе.
Ну да

05.06.2017 14:44

тогда и знаменитый Нострадамус со своими предсказаниями не более чем шаман . Ведь перед тем как впасть в транс он сжигал различные травы и вдыхал их дым . Тогда и он просто дуремар и токсиман . А возвеличили его уже другие , те кому было выгодно сделать из него талант и величину . Везде сплошь словоблудие . Кто то греет руки и на талантах и на их грехопадении ...ничего святого
Юленька

05.06.2017 14:52

Уважаемые дамы и господа! Рискну высказать свою парадоксальную точку зрения на ситуацию. Меня в свое время не миновала участь жить с таким же творческим и по этому поводу сильно пьющим человеком - отцом моих детей. Он был замечательный, умница и очень любил семью и сыновей - но алкоголь и "богемная" компания оказались сильнее. А по пьяни он был отнюдь не ангелом: я прятала все ножи и вилки, прежде чем открыть дверь, уводила малышей гулять в любую погоду в надежде, что он уснет, скрывала побои от коллег и т.д., и т.п.. И однажды я его тоже выгнала - в никуда. И как ни странно - но именно это подействовало на него отрезвляюще во всех смыслах этого слова. Не мое бесконечное терпение, любовь и готовность помогать и прощать - а шок от потери семьи. Человек нашел в себе силы остановиться, осознал, что калечит не только собственную жизнь, но и жизнь своих близких. Принял, наконец, на себя ответственность за собственную жизнь. А я пожалела лишь о том, что не сделала этого раньше, что годами терпела, прощала, скрывала от друзей, оправдывала... Боялась, что пропадет без моей поддержки... А человек просто распустился - понял, что не брошу - и ударился во все тяжкие. Так ведь удобнее и легче жить! Так, может, и в этом случае жесткие меры будут во благо? Может быть, Наташе тоже нужно осознать, что любовь и терпение близких не бесконечны и что они, в конце концов, имеют право на свою, НОРМАЛЬНУЮ, жизнь? Без скандалов, перегара и прочих "прелестей" сосуществования с алкоголиком? И не надо родственников осуждать - они ведь не от инвалида или старика беспомощного отказались... Они самоотверженно пытались помочь много-много лет - надо быть им за это благодарным: не у каждого достанет сил и любви на такой подвиг! И эта ситуация, даст Бог, пойдет на пользу всем - и прежде всего самой Наталье. Поможет осознать, что только она сама отвечает за собственную жизнь. Увидеть, во что она превратила жизнь близких и - ужаснуться. И самой найти в себе силы все исправить. Иначе - бесполезно.
Сеньор Альберто

05.06.2017 15:07

Телезритель писал(а):
ериал, только не понятно, кем приходится Татьяна Ю


Братом?
Худяков

05.06.2017 16:32

Ничего не поздно изменить, пока человек жив. Юлия Годар верно сделала, что вынесла "сор из избы". Ещё бы надо в "Пусть говорят" написать, прекрасный сюжет. Теперь начнутся реальные решения проблем, которые за 25 лет не преодолели.

Трусливый журналист Банкфакса не подписал подленький текст, но птицу видно по полету. Знаем, кто настрочил. На большее не способен.
прохожий

05.06.2017 17:01

Самое интересное, что человека в трудной ситуации любой готов осудить. Но мало кто готов реально помочь. Самое большее, что предлагают - "пусть пишет в "Пусть говорят"". У нас сегодня что, только телешоу проблемы людей решают? Так-то самим, по-человечески, разобраться нельзя уже? Стыдно, люди, стыдно! Алкоголизм - болезнь проистекающая из психологических проблем, из порушенных смыслов жизни. Поэты существа чувствительные, их надо жалеть и беречь. А родственники поэтессы поступают жестоко, как и все, кто брезгует больными, ущербными, слабыми. Слабым людям надо помогать. А не запинывать упавшего, вычеркивать "слабое звено" из своей жизни. А дальше что будет, по такой логике? Эта дочь Сашенька выпнет из дома маму, впавшую в маразм? Или свою дочку, которая не дай бог чем-то не угодила? Нельзя так!
Гость

05.06.2017 17:37

Банкфакс как узнал, так наверно слюни бежали у всей редакции. Это ж как давно г-на не было, в котором любят с головой купаться представители сего ресурса. А тут "известная" журналистка про не менее "известную" поэтэссу такой ушат вылила!!!! Йе-е-е..... Понеслось!!!!
Гостья

05.06.2017 18:15

Ситуация не простая. Вызывают сочувствие обе стороны.
Но нельзя бросать человека. Надо помочь Наталье. Если на лечение, то готова перечислить. Только скажите куда.Больше не знаю, как я еще могу помочь.
С Натальей знакома не была. Но очень любила её слушать.
Дядя Фёдор

05.06.2017 18:20

Наталью Николенкову знаю по эфирам на "Радио 7 в Барнауле" (было и такое светлое радио, да-да) и по "Обзору прессы" в "Наших новостях". Бог помощь ей преодолеть все невзгоды, а родственникам терпения и быть все-таки помягче. А журналисты Банкфакса могли бы и помягче написать о коллеге. Напомню, одно время у Банкфакса, ФМ Продакшна и Наши новостей был один хозяин. Так что пинаете человека, с которым рядом работали.
Племянник дяди Фёдора

05.06.2017 19:11

Журналист, написавший этот пасквиль с Натальей Михайловной не работал, он ей завидовал и вообще всем талантливым. Гадости исподтишка и криворотые ухмылки - его уровень.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

05.06.2017 19:44

Можно подумать, что у главвреда Банкфакса или ее хозяина есть стыд или Совесть, все желтое, жареное- это ниже пояса, психофизическое состояние сознания, а Совесть, Любовь живут в Анахата- чакре, Сердечном центре, это уже сфера психоДуховная, там люди становятся людьми и различают что такое хорошо, а что такое плохо. Какая польза от этой новости? Алкогольный террор- одно из направлений ПСИХОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, кто виноват? ЕР!!! Такие наркотики, как алкоголь, табак в свободном доступе и это еще не все, 70% продуктов питания- это суррогаты, искусственная еда, мертвая, просроченная, ГМО. ЕР рулит. Политика- это мировое зло. Посмотрите сколько ПИВНЯКОВ во власти и все они в ЕР. Двойные стандарты, искаженная реальность, засорять эфир большого ума не надо. Это SOS! Просила ли поэтесса Банкфакс о помощи? но дело сделано, обратная связь ярко оценила уровень желтого Банкфакса, спасибо, но когда ни стыда, ни совести что с них взять, бессознательное состояние, не ведают что творят. У родственников был вариант, сьехать с этой квартиры, например, снять другую...вариантов выхода самое малое 6. Могу сказать, что дно- хорошая отправная точка к переменам и может быть этот стресс спасет талантливого человека, надеюсь...как феникс из пепла... Берегите себя, Земляки!
Ангелу

05.06.2017 20:55

Батенька, да у вас каша головного мозга. ГМО, ЕР, псижоэкономическая эксплуатация, психодуховная сфера, чакра... Срочно прекращайте читать СПИД Инфо, смотреть телевизор и бегом к доктору. Есть надежда что вас еще вылечат.