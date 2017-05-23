«Она сгинет»: родственники выселили известную алтайскую поэтессу из квартиры

Наталья Николенкова

Сестра и дочь известной алтайской поэтессы Натальи Николенковой выселили ее из квартиры (в собственности у матери поэтессы), где она проживала последние 25 лет. Причиной стал семейный конфликт, который по данным ИА «Банкфакс», подтвержденным участниками онлайн-дискуссии, произошел на фоне злоупотребления алкоголем со стороны г-жи Николенковой. О ситуации в соцсетях эмоционально рассказала журналист Юлия Годар, которая также приложила заявление в прокуратуру, чем вызвала негодование со стороны родственников и части общественности.

По словам г-жи Годар, Наталью Николенкову выселили из квартиры, где она прописана, еще 30 мая, все последнее время поэтесса жила у нее и теперь «кантуется по друзьям». Ситуация осложняется тем, что, по словам журналистки, 12 июня г-жа Николенкова должна была поехать работать в некую газету в лагерь на два сезона. Однако у нее нет паспорта и вещей.

Юлия Годар крайне эмоционально выступила в защиту поэтессы, допустив обвинения в адрес родственников. При этом она признала существующие у г-жи Николенковой проблемы, но не конкретизировала причину семейного конфликта. «У меня нет слов от того, что это делает ее собственная дочь. Саша, красавица! Которую Наташа вырастила, которой, после рождения внучки отдала большую комнату в однокомнатной квартире, а сама переместилась жить в кухню. Просто выгнала маму! Маму! Которая растила, читала сказки, покупала сладости, сидела с внучкой. А теперь оказалась не нужна. Потому что Наташа не работает и (о ужас!) выпивает. Заметьте, не тащит из дома, не приводит шалманы, не буянит. Нет, иногда она выпивает и спит. Неприятно, но не повод уничтожать человека. Не превращать же в бомжа и побирушку», — написала журналист.

Посты в соцсетях уже стали причиной как заочного, так и очного конфликта членов семьи г-жи Николенковой и Юлии Годар. «Они называют Наташу алкоголичкой, а когда я попыталась вступиться, сестра на меня орала в трубку: «Слышь ты! Заткнулась! Цыц, я сказала! За-ткну-лась!» Сестра пообещала написать на меня заявление в прокуратуру, если я напишу этот пост или вообще влезу. Она сказала, что я им никто, и это их семейное дело. Но семейные дела решают внутри семьи, не выгоняя человека на улицу», — считает Юлия Годар. Вдобавок к этому она призвала подписчиков прийти на работу к дочери Натальи Николенковой или написать ей «ВКонтакте», сопроводив пост ее фотографиями и ссылкой на страницу.

Г-жа Годар приложила к закписи копию обращения в прокуратуру в связи с ситуацией. «За то, что Наташу выгнали, но она там прописана, мы составили заявление в прокуратуру о незаконном выселении. Заявление приняли, но пока результатов нет. Во вторник она пойдет на Шукшина забирать вещи. Это невероятно, Наташа хороший человек, она совсем упадет духом, ее просто толкают на бродяжничество и алкоголизм, куда ей деваться?! Как ей жить теперь? Где спать, умываться, куда девать вещи, которые ей собрали и сказали: если не заберешь во вторник, мы их выбросим!» — описала свои действия журналист.

В комментариях к сообщению «ВКонтакте» племянник г-жи Николенковой Станислав попытался указать на то, что г-жа Годар описывает ситуацию однобоко и не в курсе тех проблем, которые заставили родственников пойти на этот шаг. Однако комментаторы быстро попытались поставить его «на место», аргументируя тем, что семья — это святое. Такому же остракизму подверглась и дочь поэтессы. «Вы не знаете ничего. Вы не жили 25 лет с такой матерью. Как эта мать своего ребенка морально оскорбляла, и всех своих родственников, которые помогают ей всю жизнь. Платят кредиты в 50 тысяч рублей, покупают одежду, платят за квартиру, вытаскивают из передряг. Уж поверьте! Человек сам не хочет нормальной жизни. Без алкоголя. Увы. Мать родная от нее уже отреклась», — попыталась она описать ситуацию. «Она просто сгинет. А вы выясняете про кредиты и шопинг», — ответила на это г-жа Годар.

«ВКонтакте» такие доводы от людей, явно не знакомых с ситуацией, преобладают. Однако в Facebook мнения разделились. «Мне кажется, что в первую очередь, нужно искать помощь бескорыстных психиатров, наркологов, которые помогут вернуться в реальный мир», — написал один из комментаторов. «Однако, вы, Юлия, неправы, публикуя этот текст и раскрывая весьма личные подробности из жизни этой семьи. Выглядит это неэтично. Юристов найти можно и другими способами (не публичным полосканием белья), а просить «прийти в магазин и пристыдить кого-то» - вообще за гранью. Я не удивлен, что вам угрожают прокуратурой и прочими карами», — написал другой. «Пусть говорят устроила. Не очень будет, когда они помирятся и зайдут в Facebook. Я бы тебя возненавидела, пожалуй, на месте любого члена семьи», — прокомментировал третий.

Информацию о злоупотреблениях алкоголем со стороны г-жи Николенковой ИА «Банкфакс» подтвердила лично дочь поэтессы. Она же указала, что из ситуации долгое время пытались выйти мирным путем, и прозвучавшая от Юлии Годар информация, мягко говоря, не вполне правдива. «Попыток было миллион! Кодировка, церковь - все было! А выставили все так, будто мы с бухты-барахты ее выставили. И да, паспорт и телефон моя тетя не забирала у нее. Телефон позже нашел мужчина и позвонил мне, чтобы она забрала его. Что она, собственно, и сделала. Для всех она божий одуванчик и гений. И Годар пишет, что она тихо мирно пьет и спит… Как бы не так. Разборки всегда присутствуют! Опасности подвергалась уже моя дочь! Кипяток под дверь, крики, что выбросится из окна. И все при внучке», — описала взаимоотношения в семье дочь поэтессы.

На данный момент под постами в соцсетях собралось уже более сотни комментариев. Как указала в одном из них Юлия Годар, после разговора с участковым и обращения в прокуратуру пока нет реакции. Вероятно, это связано с тем, что Наталья Николенкова не является собственницей или даже совладелицей квартиры. Дочь поэтессы подтвердила «Банкфаксу», что намерена перенести в правовое поле конфликт с г-жой Годар.