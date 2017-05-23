Революция, две мировые и распад СССР: в Барнауле на 104-ом году жизни скончался старейший педагог Алтая

Анатолий Шестаков

4 июня в возрасте 103 лет в Барнауле скончался старейший преподаватель АлтГУ Анатолий Шестаков, информацию об этом разместил в Facebook завкафедрой всеобщей истории и международных отношений госуниверситета Юрий Чернышов. Прощание состоится 7 июня с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8.

Анатолий Шестаков родился 27 января 1914 года в Омске в семье почтового служащего. Школьные годы прошли в Татарске. Семья, в которой было шестеро малолетних детей, жила очень бедно. В 1924 году после смерти двух младших детей, умерла от туберкулеза мать, а в 1929 году по этой же причине - отец. После этого старшим в семье стал Анатолий Шестаков. Чтобы заработать денег, он пошел в ученики к плотнику. Но будущий ученый успел завершить среднее образование с правом стать учителем начальной школы, что позволяло принять на свое обеспечение двух сестер.



С 15 лет он работал педагогом - сначала в Новосибирской области, в том числе заведующим четырехкомплектной школой, затем семь лет - в Томской области учителем начальных классов и преподавателем русского языка и литературы. В 1939 году Анатолий Шестаков был призван на военную службу. Участвовал в войне против Японии, прошел путь через Монголию до Дайрена и Порт-Артура. Демобилизовался в конце 1946 года в звании старшего лейтенанта.



Семья Анатолия Шестакова к 1947 году переехала на Алтай. Здесь он окончил сначала Бийский учительский, а затем Барнаульский педагогический институт, завершив высшее образование в 1955 году. В том же году он был приглашен преподавать всеобщую историю в Бийском пединституте. Окончил заочную аспирантуру в Москве, защитив диссертацию кандидата педагогических наук. В 1973 году Анатолий Шестаков был приглашен на работу в АлтГУ. Считается, что он во многом заложил основы современного университета и в частности исторического факультета. Анатолий Шестаков проработал доцентом на кафедре всеобщей истории и международных отношений 24 года, уйдя на пенсию в 1997 году.

К слову, в возрасте 100 лет (в 2014 году), Анатолий Шестаков принял участие в акции «Тотальный диктант», получив за работу оценку «хорошо». Он стал самым пожилым участником среди тех, кто решил проверить свою грамотность.