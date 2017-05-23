Псевдополицейский по телефону устроил себе банкет за счет работницы алтайской турбазы

30-летняя жительница Майминского района Республики Алтай лишилась 15 тысяч рублей, выполняя обязанности администратора туристической базы. Женщина настолько хотела угодить позвонившим ей «полицейским», что в результате оплатила им банкет из собственного кармана, следует из сообщения ГУ МВД России по РА.

Правоохранители уточняют, что потерпевшая обратилась в дежурную часть отдела МВД России по Горно-Алтайску. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил забронировать несколько номеров и организовать банкет, для проведения которого указал перечень необходимых продуктов и спиртных напитков. Администратор отправилась в Горно-Алтайск чтобы их купить, однако не нашла в продаже заказанное спиртное, о чем уведомила клиента по телефону. Тогда мужчина попросил потерпевшую перевести на счет его мобильного 15 тысяч рублей, заверив, что все необходимое к месту отдыха доставит другой поставщик. Потраченные деньги заказчик пообещал вернуть при оплате всех оказанных услуг. Однако когда администратор перевела на счет нужную сумму, ни визита мужчины, ни поставки на базу отдыха алкоголя так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время оперативники установили, что номер, с которого звонили потерпевшей и куда были переведены деньги, принадлежит абоненту из Ульяновской области. Личность мошенника пока устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.