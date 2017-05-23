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Главная Лента новостей Азарт в цифрах: единственное легальное алтайское казино посещают более 4 тысяч человек в месяц

Азарт в цифрах: единственное легальное алтайское казино посещают более 4 тысяч человек в месяц

05.06.2017 12:29

Около 4 тысяч туристов каждый месяц принимает игорная зона «Сибирская монета», в которой сейчас действует единственное казино Altai Palace. Пока единственный активный инвестор намерен в скором времени расширить свои площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова.

Свое заявление о текущем положении дел в игорной зоне г-н Захаров сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «В настоящее время игорную зону посещают около 4 тысяч человек в месяц. Проект перспективный. Могу заявить, что у инвестора (компания «Алти» — прим. ИФ) есть желание к дальнейшему развитию проекта. Планируется расширение существующего проекта, инвестор намерен взять новые площадки и строить аналогичные объекты на этой территории, чтобы расширять качество услуг», — сказал Юрий Захаров. Он отметил, однако, что речь идет не о строительстве новых объектов. Инвестор будет расширяться, размещая новые столы для игр, а также игровые автоматы.

По заявлениям краевых властей, на январь 2016 года c момента открытия Altai Palace посетило более 17,6 тысяч человек. «Если раньше нас посещало примерно 100 человек в день, то сейчас это 140–150 гостей (в сумме выходит около 4500 человек в месяц — прим. БФ)», — рассказывал генменеджер казино Евгений Косых. Впрочем, он отметил, что поток посетителей сдерживает «слабая готовность окружающей инфраструктуры», которая строится за счет бюджетных средств. «Например, подведен газ, но он пока не включен, дорога (8 км) пока без асфальтового покрытия. Электричество инвестор подключил от собственного мараловодческого хозяйства, расположенного рядом», — говорит он. Эти же факторы, по словам г-на Косых, сдерживают и появление в игорной зоне других резидентов.

Напомним, что летом 2016 года в кемеровском ООО «Алти», реализующем в игорной зоне «Сибирская монета» проект комплекса с первым в СФО легальным казино Altai Palace, изменился состав владельцев. Собственником доли в 70 % стал гендиректор «Горно-Алтайск нефтепродукт», входящего в кузбасскую группу «Инрусинвест», Владимир Кутьев. Один из основных владельцев Владимир Журавков (40 %) вышел из числа собственников «Алти», его сын Тимофей, владевший 30 % пакета единственного актива, был убит в феврале 2016 года.

Между тем казанский игорный девелопер «Роял тайм групп» также планировал реализовать проект строительства казино и отеля в «Сибирской монете». Компания имеет статус резидента зоны, арендует земельный участок 15 га. Директор по маркетингу ООО «Роял тайм менеджмент» Валерий Сапарин рассказывал, что объем инвестиций в проект составит не менее 1,1 млрд рублей. «На строительную площадку выйдем или осенью текущего года, или уже весной 2017 года. Считаем, что сегодня есть хорошие предпосылки для развития игорного бизнеса: турпоток на Алтай ежегодно растет».


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Комментарий

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Комментариев 8
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05.06.2017 14:17

это хорошо, но государство богатеет не играми в казино, а развитой промышленностью и сельским хозяйством. Ну вот реальными делами в промышленности края пока хвалится нечем.
коренной житель

05.06.2017 14:36

Очередная ложь краевого чинуши, а по факту Сибирская монета бурьяном заросла.
коренному

05.06.2017 16:14

хоть знаешь где это или лишь бы вякнуть?
Житель края

05.06.2017 16:30

А вообще бедному населению Алтайского края интересно читать про игрища и потехи богатых ? И сколько же получил бюджет края от таких казино, или наоборот ещё добавил ? И все убийства за бабло! Пир во время чумы ! Смертность намного превысила рождаемость , доходы населения резко снизились , расходы на ЖКХ , продукты , одежду , услуги возросли до небес , безработица уже не только в разваленных сёлах , но и во всех городах и районных посёлках. И не западло ли об этом писать , когда в больницах умирает огромное количество детей (не говоря о взрослых) от нехватки квалифицированного персонала , оборудования , дорогостоящих лекарств. По туберкулёзу , наркозависимым , алкозависимым Алтай впереди планеты всей. А они нашли чем выпендриться.
Ну идиоты

05.06.2017 20:27

что с них взять ? Кроме мочи для анализов
жителю края

05.06.2017 21:47

Ты, нытик, что лично сделал: стал хорошим врачом, инженером,агрономом,учителем и вообще что-то производящим, кроме яда. Безработный - иди машины мыть на автомойку, там с выработки платят, собирай макулатуру, но не сиди за компьютером 4 часа дня и не тычь грязным пальцем в клавиатуру.
Житель края

05.06.2017 23:42

Хорошим финансистом и за это имею награды и своё отработал , а ты ворованное бабло профукиваешь ? Давай делай ставки.
я вас умоляю

06.06.2017 00:36

не оскорбляйте чувств ворующих