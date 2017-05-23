Березовые рубки довели сотрудника алтайского УФСИН до следствия

Сотрудник исправительной колонии в Калманском районе подозревается в том, что заставлял заключенных проводить незаконную рубку деревьев для дальнейшей продажи. На предприимчивого представителя пенитенциарной системы вышли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, пишет региональный следком.

По версии следствия, в апреле-мае текущего года инспектор исправительной колонии и иные неустановленные сотрудники учреждения вывезли осужденных на территорию вблизи подсобного хозяйства колонии в Калманском районе. После этого, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, они дали указание срубить несколько берез и погрузить в автомобиль местного предпринимателя. Тем самым представители УФСИН осуществили реализацию древесины.

11 мая преступная деятельность должностных лиц была пресечена УФСБ. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате незаконной рубки деревьев общим объемом более 16 куб. м муниципалитету был причинен значительный имущественный ущерб. Точную сумму при этом следком не указывает.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также определение роли и степени участия в совершенном преступлении иных сотрудников исправительного учреждения. Расследование продолжается.

Добавим, в настоящее время в Алтайском крае нет исправительных учреждений, которые базировались бы в Калманском районе. До 1 февраля в данном муниципалитете располагалась колония-поселение № 2. Однако зимой ее перенесли из села Новороманово в Бийск. Теперь по улице Огородная, 56 в наукограде отбывают наказание 235 осужденных. Это люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные впервые.