Березовые рубки довели сотрудника алтайского УФСИН до следствия

06.06.2017 09:17
Сотрудник исправительной колонии в Калманском районе подозревается в том, что заставлял заключенных проводить незаконную рубку деревьев для дальнейшей продажи. На предприимчивого представителя пенитенциарной системы вышли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, пишет региональный следком.
По версии следствия, в апреле-мае текущего года инспектор исправительной колонии и иные неустановленные сотрудники учреждения вывезли осужденных на территорию вблизи подсобного хозяйства колонии в Калманском районе. После этого, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, они дали указание срубить несколько берез и погрузить в автомобиль местного предпринимателя. Тем самым представители УФСИН осуществили реализацию древесины.
11 мая преступная деятельность должностных лиц была пресечена УФСБ. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате незаконной рубки деревьев общим объемом более 16 куб. м муниципалитету был причинен значительный имущественный ущерб. Точную сумму при этом следком не указывает.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также определение роли и степени участия в совершенном преступлении иных сотрудников исправительного учреждения. Расследование продолжается.
Добавим, в настоящее время в Алтайском крае нет исправительных учреждений, которые базировались бы в Калманском районе. До 1 февраля в данном муниципалитете располагалась колония-поселение № 2. Однако зимой ее перенесли из села Новороманово в Бийск. Теперь по улице Огородная, 56 в наукограде отбывают наказание 235 осужденных. Это люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные впервые.
06.06.2017 09:41
06.06.2017 10:05
06.06.2017 14:04
...а предприимчивого представителя пенитенциарной системы вышли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, пишет региональный следком....
полагаю скоро у Славгородское отделение УФСБ России по АК выйдет на ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ вместо гохрана попавшие дельцам милиции, ФСКН, прокуратуры и суда
отправлено 06 06 17г ч/з Прямая линия moskva-putinu.ru (москва-путину.рф),
судью Славгородского городского суда Алтайского края Филиппову Ольгу Аркадьевну и
государственного обвинителя: зам прокурора Котлярова Романа Юрьевича
которая согласно Приговора от 29 11 2008г дело №1-225/2008г: председательствующей судьи Славгородского городского суда Алтайского края Филипповой О А с участием государственного обвинителя: зам прокурора Котлярова Р. Ю. ПРИГОВОРИЛА:
... всего золотых изделий 120,63 гр без веса второй цепи цепь без замка из металла жёлтого цвета, …изъятое НЕПОСИЛЬНО НАЖИТЫМ ТРУДОМ НАРКОМАНОВ в обмен на "дозу" при обыске по адресу:
г Славгород ул ....... 29 04 2008г и возвратить Жанне , а
Согласно приговора ..... Ж М, СУД УСТАНОВИЛ: цитирую дословно:
…руководила организованной преступной группой в составе ......... Ж М и Кудрявцева П В до 29 04 2008г, т.е. даже находясь под стражей!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
это Вам не хухры мухры из дерева, это ЗОЛОТО намытое слезами обворованных наркоманами