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Главная Лента новостей Пожилой житель Чемальского района со второй попытки отправил товарища на тот свет

Пожилой житель Чемальского района со второй попытки отправил товарища на тот свет

06.06.2017 08:32

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Чемальского района. Пенсионера подозревают в нападении с ножом на 44-летнего знакомого, который от нанесенных ран скончался, информирует региональный следком.

По версии следствия, 3 июня ночью подозреваемый оказался в гостях у потерпевшего в урочище Нижний Чепош Чемальского района. Мужчины решили скоротать время за распитием спиртного. Однако, как водится, пьяная дискуссия переросла в конфликт, в ходе которого пенсионер схватил нож и три раза ударил им по спине потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержала полиция, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следует отметить, что всего полгода назад подозреваемый пытался решить конфликтную ситуацию с товарищем тем же способом, однако мужчине удалось выжить.

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