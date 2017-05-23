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Главная Лента новостей В Алтайском крае мужчина застрелил собутыльника, не поверившего в его «мужество»

В Алтайском крае мужчина застрелил собутыльника, не поверившего в его «мужество»

06.06.2017 10:24

Благовещенский районный суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима местного жителя, который застрелил собутыльника из обреза. Поводом для убийства стала фраза погибшего о том, что товарищ не сможет выстрелить в живого человека. Об инциденте говорится на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что в январе 2017 года мужчины выпивали в доме у будущего убийцы. В процессе попойки они поссорились, хозяин достал обрез охотничьего ружья и велел собутыльнику убираться, пока жив. Для острастки вооруженный мужчина выстрелил в пол рядом с оппонентом. Тот, однако, не поверил в «смелость» товарища и заявил, что он все равно не сможет выстрелить в человека. В ответ на это пьяный «охотник» перезарядил ружье и выстрелил в область живота потерпевшего. От полученного ранения тот умер на месте.

Было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) УК РФ. Стрелявшего признали виновным и приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарий

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Комментариев 3
Жаль только

06.06.2017 11:13

что оружие в руках не добавляет серого вещества в головах
Директор СССР

06.06.2017 17:30

Два Кирилла...
Это иллюстрация к спору о разрешении оружия для всех. Если у наших алкашей будут с собой пистолеты, они друг друга перестреляют на первой же пьянке.
кп

06.06.2017 22:42

это иллюстрация о том, что мой дом должен быть моей крепостью, которую хозяин дома волен защищать (вместе с собою и своими близкими) любыми способами; после веления уйти и отказа это выполнить - был применен, на усмотрение хозяина, один из возможных способов мотивации.
так за что посадили человека?! опять за самооборону....