42 млн рублей дополнительно пойдут на ремонт дорог в четырех алтайских муниципалитетах

Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети четырех муниципалитетов. Как следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте алтайского правительства, размер субсидий составит 42 млн рублей.

Согласно распоряжению главы региона, дополнительные субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения получат Кулундинский и Троицкий районы, а также Белокуриха и Заринск. Так, в Троицком районе средства (6,395 млн рублей) направят на восстановление участка дороги и моста через реку Хайрюза, размытых паводковыми водами текущей весной. В Белокурихе за 18 млн рублей планируют обновить участок дороги по улицам Объездная и Молодежная. В Кулундинском районе в преддверии векового юбилея села Кулунда запланирован ремонт сразу шести участков, который обойдется в 8 млн рублей. В Заринске за 10 млн рублей предполагают отремонтировать участки улиц Партизанской и Металлургов.

Добавим, что в I квартале года по распоряжению губернатора Алтайского края на ремонт улиц в 59 районах и 10 городах региона уже выделили более 500 млн рублей. На данные средства уже провели ремонтные работы более чем на 100 объектах.