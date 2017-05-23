42 млн рублей дополнительно пойдут на ремонт дорог в четырех алтайских муниципалитетах

06.06.2017 10:59
Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети четырех муниципалитетов. Как следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте алтайского правительства, размер субсидий составит 42 млн рублей.
Согласно распоряжению главы региона, дополнительные субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения получат Кулундинский и Троицкий районы, а также Белокуриха и Заринск. Так, в Троицком районе средства (6,395 млн рублей) направят на восстановление участка дороги и моста через реку Хайрюза, размытых паводковыми водами текущей весной. В Белокурихе за 18 млн рублей планируют обновить участок дороги по улицам Объездная и Молодежная. В Кулундинском районе в преддверии векового юбилея села Кулунда запланирован ремонт сразу шести участков, который обойдется в 8 млн рублей. В Заринске за 10 млн рублей предполагают отремонтировать участки улиц Партизанской и Металлургов.
Добавим, что в I квартале года по распоряжению губернатора Алтайского края на ремонт улиц в 59 районах и 10 городах региона уже выделили более 500 млн рублей. На данные средства уже провели ремонтные работы более чем на 100 объектах.
06.06.2017 11:42
...Александр Карлин распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети четырех муниципалитетов...
наконец то понял, что нужно срочно дважды коронованного казнокрада в Законге и его ППЖ и фаворитку убрать, а потом выделять деньги, пока они у власти всё равно разворуют, а страдают жители и автомобилисты. Сколько Сашко Карлин будет держать их не понятно, видимо сам сидит у них на крючке..
А дороги у нас -полный песец. Обновляют сейчас дорогу от администрации к ДК, видимо скоро будут гости и им "покажут" проведя пешком ч/з алею какие "хорошие" дороги в городе, а такие как Егер всё врут, врут врут... Так что Сашко Карлин - покатаю я Вас на своей ВАЗ 21060 по нашим ухабам, стоит в гараже Вас дожидается . Эх -прокачу.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
06.06.2017 12:42
06.06.2017 12:56