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Главная Лента новостей 42 млн рублей дополнительно пойдут на ремонт дорог в четырех алтайских муниципалитетах

42 млн рублей дополнительно пойдут на ремонт дорог в четырех алтайских муниципалитетах

06.06.2017 10:59

Губернатор Алтайского края Александр Карлин распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети четырех муниципалитетов. Как следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте алтайского правительства, размер субсидий составит 42 млн рублей.

Согласно распоряжению главы региона, дополнительные субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения получат Кулундинский и Троицкий районы, а также Белокуриха и Заринск. Так, в Троицком районе средства (6,395 млн рублей) направят на восстановление участка дороги и моста через реку Хайрюза, размытых паводковыми водами текущей весной. В Белокурихе за 18 млн рублей планируют обновить участок дороги по улицам Объездная и Молодежная. В Кулундинском районе в преддверии векового юбилея села Кулунда запланирован ремонт сразу шести участков, который обойдется в 8 млн рублей. В Заринске за 10 млн рублей предполагают отремонтировать участки улиц Партизанской и Металлургов.

Добавим, что в I квартале года по распоряжению губернатора Алтайского края на ремонт улиц в 59 районах и 10 городах региона уже выделили более 500 млн рублей. На данные средства уже провели ремонтные работы более чем на 100 объектах.

Справка:

Субсидии на ремонт улично-дорожной сети муниципальные образования в Алтайском крае получают с 2008 года. За последние два года из регионального дорожного фонда выделено 919 млн рублей, за счет которых дорожники отремонтировали на территории края порядка 200 улиц. Одними из наиболее крупных реализованных проектов прошлых лет стал ремонт проспектов Калинина, Строителей и Павловского тракта в Барнауле, ремонт Шубенского переулка на въезде в Бийск.

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Комментарий

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Комментариев 3
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

06.06.2017 11:42

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Александр Карлин распорядился дополнительно выделить из регионального бюджета средства на ремонт улично-дорожной сети четырех муниципалитетов...
наконец то понял, что нужно срочно дважды коронованного казнокрада в Законге и его ППЖ и фаворитку убрать, а потом выделять деньги, пока они у власти всё равно разворуют, а страдают жители и автомобилисты. Сколько Сашко Карлин будет держать их не понятно, видимо сам сидит у них на крючке..
А дороги у нас -полный песец. Обновляют сейчас дорогу от администрации к ДК, видимо скоро будут гости и им "покажут" проведя пешком ч/з алею какие "хорошие" дороги в городе, а такие как Егер всё врут, врут врут... Так что Сашко Карлин - покатаю я Вас на своей ВАЗ 21060 по нашим ухабам, стоит в гараже Вас дожидается . Эх -прокачу.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
негоже

06.06.2017 12:42

сравнивать наши дороги и песца . Он то белый и пушистый ...как и наши дорожники . Их дело " телячье " - есть деньги - есть работа . Все остальное - по барабану
Тут на днях

06.06.2017 12:56

Локомобиль Урал Некст испытали , и теперь фуры будут по рельсам ездить . И дороги будут целы , и Платон - отдыхает ....