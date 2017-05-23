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Главная Лента новостей Алтайский «Капиталист» ушел на каникулы, «потеряв» очередного главреда

Алтайский «Капиталист» ушел на каникулы, «потеряв» очередного главреда

06.06.2017 11:30

Объявление с сайта издания
Объявление с сайта издания

Главный редактор издания «Капиталист» Андрей Беспалов с 5 июня покинул свой пост, а сам проект ушел на каникулы, которые продлятся до июля, следует из информации с офсайта «интернет-журнала о бизнесе». Пока неизвестно, в каком формате продолжит существовать ресурс после «творческой паузы».

5 июня «Капиталист» опубликовал обращение к своим читателям, в котором сказано, что творческий коллектив редакции уходит на летние каникулы. «Но мы продолжим публиковать некоторые наши материалы в обычном режиме, в том числе и по партнерским программам. До встречи в июле», - обнадежили посетителей ресурса авторы поста.

Как удалось выяснить ИА «Банкфакс», 5 июня кресло главреда издания покинул Андрей Беспалов. Он занимал эту должность с 18 октября 2016 года. По словам г-на Беспалова, уход из «Капиталиста» состоялся по его инициативе, однако в подробности расставания собеседник вдаваться не стал, подчеркнув, что все к этому шло.

Примечательно, что кадровые перестановки никак не отражены на сайте, и в отличие от расставания с прежним главредом Сергеем Тепляковым никаких слов благодарности в адрес Андрея Беспалова не приводится. Последним материалом г-на Беспалова, вероятно, стало интервью с Дмитрием Тюниным, опубликованное 30 мая. Кстати, по данным БФ, главред был единственным человеком в штате издания, иногда отдельные материалы для рубрики «Завтрак с Капиталистом» делал другой журналист - Евгений Берсенев.

Кто сейчас исполняет обязанности главреда, неизвестно. Один из основателей «Капиталиста» Роман Воронин пояснил «Банкфаксу», что уход в отпуск части редакции — нормальная практика, и ничего сенсационного в этом нет. В то же время г-н Воронин не стал уточнять, претерпит ли изменения формат издания после творческой паузы, предложив следить за анонсами на сайте.

Отметим, «Капиталист» уже довольно продолжительное время делает перепечатки новостей других СМИ, собственных инфоповодов, за исключением рубрики «Завтрак», у издания практически нет. Кстати, новостная лента последний раз обновлялись 2 июня. 5-го числа вышел обзор главных событий прошлой недели и одна рекламная публикация. Еще один рекламный материал опубликован на сайте 6 июня. Дозвониться на редакционный номер «Капиталиста» не удалось. Примечательно, что на сайте издания выставлено объявление о поисках журналиста. Дата, когда была открыта вакансия, не приводится. Всем желающим предлагают высылать резюме на электронную почту.

Напомним, до Андрея Беспалова главным редактором «Капиталиста» являлся Сергей Тепляков, он занял эту должность в конце июля 2015 года. За это время «интернет-журнал о бизнесе» стал развиваться совершенно в ином формате, чем в период работы тандема Василий Морозов — Даниил Чурилов. Контент, по мнению не только самих читателей, но и медиасообщества, заметно сменил ориентацию.

За это время ресурс утратил часть аудитории, заодно потеряв и в цитируемости. После ухода г-на Теплякова утверждалось, что в ближайшее время «Капиталист» скорректирует редакционную политику и реализует ряд новых информационных проектов. Что касается Андрея Беспалова, он появился в «Капиталисте» на несколько месяцев позже Сергея Теплякова.

Фото: kapitalist.tv

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Комментарий

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Комментариев 4
Ганов

06.06.2017 13:55

Андрей точно не пропадет. На крайний случай у него есть профессия гипсокартонщика, а в лентяйстве он замечен не был.
гость

06.06.2017 14:55

А в Алтайской правде со дня ее основания все спакойно, те же рубрики, такие же статьи и заметки
гостю

06.06.2017 22:54

В этой ставшей по содержанию и мастерству уровня многотиражки только орден Трудового Красного Знамени впечатляет рядом с заголовком . Он один только лишний в титуле... заблудился в бездарной нынче газете.
Баллада О Правде И Лжи

06.06.2017 23:42

Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек.
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,-
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.

И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне.
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,-
Баба как баба, и что ее ради радеть?
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту и другую раздеть.

Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово,-
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так — ничего.

Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
— Ложь это все, и на Лжи — одеянье мое!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.

Стервой ругали ее, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса:
— Духу чтоб не было! На километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа.

Тот протокол заключался обидной тирадой,
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама, вся как есть, пропилась догола.

Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Впрочем, леко уживаться с заведомой ложью,
Правда колола глаза и намаялись с ней.
Бродит теперь, неподкупная, по бездорожью,
Из-за своей наготы избегая людей.

Некий чудак и поныне за Правду воюет,-
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
-Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.

Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть — это чистая правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная Ложь.