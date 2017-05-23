Алтайский «Капиталист» ушел на каникулы, «потеряв» очередного главреда

Объявление с сайта издания

Главный редактор издания «Капиталист» Андрей Беспалов с 5 июня покинул свой пост, а сам проект ушел на каникулы, которые продлятся до июля, следует из информации с офсайта «интернет-журнала о бизнесе». Пока неизвестно, в каком формате продолжит существовать ресурс после «творческой паузы».

5 июня «Капиталист» опубликовал обращение к своим читателям, в котором сказано, что творческий коллектив редакции уходит на летние каникулы. «Но мы продолжим публиковать некоторые наши материалы в обычном режиме, в том числе и по партнерским программам. До встречи в июле», - обнадежили посетителей ресурса авторы поста.

Как удалось выяснить ИА «Банкфакс», 5 июня кресло главреда издания покинул Андрей Беспалов. Он занимал эту должность с 18 октября 2016 года. По словам г-на Беспалова, уход из «Капиталиста» состоялся по его инициативе, однако в подробности расставания собеседник вдаваться не стал, подчеркнув, что все к этому шло.

Примечательно, что кадровые перестановки никак не отражены на сайте, и в отличие от расставания с прежним главредом Сергеем Тепляковым никаких слов благодарности в адрес Андрея Беспалова не приводится. Последним материалом г-на Беспалова, вероятно, стало интервью с Дмитрием Тюниным, опубликованное 30 мая. Кстати, по данным БФ, главред был единственным человеком в штате издания, иногда отдельные материалы для рубрики «Завтрак с Капиталистом» делал другой журналист - Евгений Берсенев.

Кто сейчас исполняет обязанности главреда, неизвестно. Один из основателей «Капиталиста» Роман Воронин пояснил «Банкфаксу», что уход в отпуск части редакции — нормальная практика, и ничего сенсационного в этом нет. В то же время г-н Воронин не стал уточнять, претерпит ли изменения формат издания после творческой паузы, предложив следить за анонсами на сайте.

Отметим, «Капиталист» уже довольно продолжительное время делает перепечатки новостей других СМИ, собственных инфоповодов, за исключением рубрики «Завтрак», у издания практически нет. Кстати, новостная лента последний раз обновлялись 2 июня. 5-го числа вышел обзор главных событий прошлой недели и одна рекламная публикация. Еще один рекламный материал опубликован на сайте 6 июня. Дозвониться на редакционный номер «Капиталиста» не удалось. Примечательно, что на сайте издания выставлено объявление о поисках журналиста. Дата, когда была открыта вакансия, не приводится. Всем желающим предлагают высылать резюме на электронную почту.

Напомним, до Андрея Беспалова главным редактором «Капиталиста» являлся Сергей Тепляков, он занял эту должность в конце июля 2015 года. За это время «интернет-журнал о бизнесе» стал развиваться совершенно в ином формате, чем в период работы тандема Василий Морозов — Даниил Чурилов. Контент, по мнению не только самих читателей, но и медиасообщества, заметно сменил ориентацию.

За это время ресурс утратил часть аудитории, заодно потеряв и в цитируемости. После ухода г-на Теплякова утверждалось, что в ближайшее время «Капиталист» скорректирует редакционную политику и реализует ряд новых информационных проектов. Что касается Андрея Беспалова, он появился в «Капиталисте» на несколько месяцев позже Сергея Теплякова.