Роспотребнадзор поставил Алтайский край на второе место в России по количеству больных ожирением

Алтайский край вошел в тройку регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением среди взрослого населения, пишут «Известия». Причина роста показателей - следствие несбалансированного питания. Субъект регулярно отмечается в подобных рейтингах, занимая высокие места по проценту жителей, имеющих данный недуг.

Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 год. По последним сведениям, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения. Это объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

Наиболее высокий уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения (с впервые в жизни установленным диагнозом) в трех регионах. Речь идет о Ненецком АО (1031,96 на 100 тысяч населения), Алтайском крае (975,9) и Пензенской области (678,08). Информация приводится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году». «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.

Как ранее указывало издание, в рационе среднего россиянина превышено содержание сахара, хлеба и мяса, но понижено содержание овощей и молочных продуктов. В прошлом году один россиянин съедал 119 кг хлеба и хлебобулочных изделий (рекомендованная норма — 96 кг), 38,5 кг сахара (норма 24 кг), 73,8 кг мяса (норма 73 кг), 112 кг картофеля (норма 90 кг), 111,8 кг овощей (норма 140 кг) и 233,3 кг молока и молочных продуктов (норма 325 кг). В докладе отмечено, что специалисты Роспотребнадзора установили влияние такого питания не только на распространенность ожирения, но и на заболеваемость новообразованиями, сахарным диабетом, гипертензивной болезнью с преимущественным поражением сердца, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и рядом других.

Главный внештатный диетолог Минздрава, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян заявил, что рост числа диагнозов «ожирение» действительно связан с ростом заболеваемости населения, а не улучшением диагностирования. По его словам, у большинства россиян крайне низка культура питания. «Например, если ребенку не нравится детское питание, что у нас делают? Добавляют сахар, а делать этого категорически нельзя. Конфеты мы и себе, и детям позволяем гораздо чаще, чем одну-другую раз в неделю. Поэтому у нас растет проблема детского ожирения», - рассказал г-н Тутельян, уточнив, что распространенность последнего составляет 2–6 %. Он добавил, что избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет: больше нормы весят около 60 % женщин и 50 % мужчин.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. В министерстве уточнили, что считают причиной роста улучшение диагностирования заболевания.