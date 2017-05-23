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Главная Лента новостей Роспотребнадзор поставил Алтайский край на второе место в России по количеству больных ожирением

Роспотребнадзор поставил Алтайский край на второе место в России по количеству больных ожирением

06.06.2017 11:54

Алтайский край вошел в тройку регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением среди взрослого населения, пишут «Известия». Причина роста показателей - следствие несбалансированного питания. Субъект регулярно отмечается в подобных рейтингах, занимая высокие места по проценту жителей, имеющих данный недуг.

Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 год. По последним сведениям, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения. Это объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

Наиболее высокий уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения (с впервые в жизни установленным диагнозом) в трех регионах. Речь идет о Ненецком АО (1031,96 на 100 тысяч населения), Алтайском крае (975,9) и Пензенской области (678,08). Информация приводится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году». «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.

Как ранее указывало издание, в рационе среднего россиянина превышено содержание сахара, хлеба и мяса, но понижено содержание овощей и молочных продуктов. В прошлом году один россиянин съедал 119 кг хлеба и хлебобулочных изделий (рекомендованная норма — 96 кг), 38,5 кг сахара (норма 24 кг), 73,8 кг мяса (норма 73 кг), 112 кг картофеля (норма 90 кг), 111,8 кг овощей (норма 140 кг) и 233,3 кг молока и молочных продуктов (норма 325 кг). В докладе отмечено, что специалисты Роспотребнадзора установили влияние такого питания не только на распространенность ожирения, но и на заболеваемость новообразованиями, сахарным диабетом, гипертензивной болезнью с преимущественным поражением сердца, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и рядом других.

Главный внештатный диетолог Минздрава, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян заявил, что рост числа диагнозов «ожирение» действительно связан с ростом заболеваемости населения, а не улучшением диагностирования. По его словам, у большинства россиян крайне низка культура питания. «Например, если ребенку не нравится детское питание, что у нас делают? Добавляют сахар, а делать этого категорически нельзя. Конфеты мы и себе, и детям позволяем гораздо чаще, чем одну-другую раз в неделю. Поэтому у нас растет проблема детского ожирения», - рассказал г-н Тутельян, уточнив, что распространенность последнего составляет 2–6 %. Он добавил, что избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет: больше нормы весят около 60 % женщин и 50 % мужчин.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. В министерстве уточнили, что считают причиной роста улучшение диагностирования заболевания.

Справка:

По данным ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи за 2012 год, избыточный вес фиксировался у 25,3 % россиян — это порядка 37 млн человек. Речь идет и о тех, чей индекс массы тела превышает 25 — это не только больные ожирением (индекс выше 30), но и просто имеющие избыточный вес. Нормальным считается индекс от 18,5 до 24,99.

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Комментарий

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Комментариев 5
Массаж мозга

06.06.2017 13:32

Ну вот,а говорят,что жители России и рег 22,недоедают,брюкву с редькой токо жрут!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

06.06.2017 13:53

Звезда в ШОКЕ. ЕБЖ долго.
.... Речь идет о Ненецком АО (1031,96 на 100 тысяч населения), Алтайском крае (975,9)....
полагаю это "даёт" основание казнокрадам и дальше опустошать бюджеты по своему усмотрению, в т.ч. урезания на спорт.
Мы помним что случилось с паралимпийцами в АК - им выдали пустые грамоты для индивидуального заполнения, никто не наказан, как не петушился Романенко.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.


Иваныч

06.06.2017 17:36

Как ранее указывало издание, в рационе среднего россиянина превышено содержание сахара, хлеба и мяса
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А в рационе среднего россиянина (жителя Алтайского края) превышено содержание пальмового масла. Пальмовое масло входит в состав практически всех продуктов. Мясо повсеместно вытеснено птицей. Большинство семей не покупает мясо, а только различные фрагменты куриц. Работники птицефабрик рассказывают, что их продукция не живет долго, забивают через 2 месяца, или у особей разрушается печень. Полезность овощей (преимущественно импортных, китайских) сильно преувеличина.
гость

06.06.2017 18:05

Как это понижено содержание овощей? У многих повышено! Большинство выращивает картошку и в основном ей питаются.
Очевидец

06.06.2017 19:17

Заболевание под названием ожирение является следствием несбалансированного питания как в одну, так и в другую сторону! То есть, есть шансы ожиреть от тупого пожирания гамбургеров и чизбургеров в Макдональдсе, а можно просто опухнуть с голоду! Ожирению способствует и чрезмерное употребление пива, а в совокупности с тем, что употребляется вместе с этим благородным напитком в нашем регионе по советам проплаченной заинтересованными компаниями рекламы, риск энзимного ожирения возрастает в десятки раз! Пиво стоит в разы меньше сока! Короче, жиреем не потому, что жрем до-сыта, а потому, что жрем и пьём откровенную отраву в неконтролируемом количестве! И приведенный в статье показатель характеризует не уровень достатка в семейном бюджете, а уровень финансовых возможностей семейного бюджета и уровень культуры питания! Обратите, кстати, вниваминие на то, что среди тех, кто питается подножным кормом - садоводы и жители сельской местности, живущие плодами своего труда на своём подворье, ожиревших нет!