×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов о мифах вокруг закона об альтернативной котельной: «Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?»
13
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Каникулы с пользой: ТОП-5 летних детских клубов Бийска
В Фонде Прокопьева подвели итоги конкурса социально-значимых проектов и приступили к новому
«Танцуй». Блог участников проекта. Елена Мигаль и Николай Феденев. Запись первая
«БАРНАУЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ»: СПЕЦСЛУЖБЫ


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
20
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
46
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

40
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Если вам срочно нужны деньги, на сайте zaim-profi.ru вы можете найти много выгодных микрозаймов, например: займ онлайн заявка. Сервис полностью бесплатен!
Главная Лента новостей «Билайн» на обновленных тарифах «Всё» дает в подарок дополнительный трафик

«Билайн» на обновленных тарифах «Всё» дает в подарок дополнительный трафик

06.06.2017 12:30

«Билайн» на недавно обновленных тарифных планах «Всё» дает возможность получить дополнительный трафик. Общий объем ежемесячного трафика даже на самых недорогих тарифах может достигать 35 Гб.

До 31 декабря 2017 года приобретая sim-карту с обновленным тарифом «Всё» в собственных офисах «Билайн» можно получить в подарок 15 Гб. Для этого нужно просто внести предоплату в 250 рублей за использование тарифного плана. Внесенная сумма остается на абонентском счету и ежедневно списываются в качестве абонентской платы за использование тарифа. В тариф кроме мобильного Интернета входят еще пакет минут для звонков и sms.

Бонусные 15 Гб предоставляются один раз при приобретении sim-карты. Но в дальнейшем при пополнении своего абонентского счета сразу на сумму ежемесячной платы, клиент удваивает включенный в пакет трафик. Так при использовании тарифа «Всё 2» включенные 10 Гб превратятся в 20 Гб просто при размещении на счете 600 рублей. Таким образом при покупке SIM-карты в первый месяц использования тарифа пополнив счет можно удвоить включенный трафик и еще дополнительно получить в подарок 15 Гб.

Вместе с увеличенным объемом Интернета, клиенты на обновленных тарифах «ВСЁ!» получили неограниченное количество звонков внутри сети дома и в поездках по России после исчерпания включенного пакета минут. Пакет трафика можно разделить с членами своей семьи или другими устройствами. Кроме этого, тариф предусматривает удобное посуточное списание ежемесячной платы. Также для удобства клиента в него включена возможность заморозки списания абонентской платы неограниченный срок.

Адреса собственных офисов и подробности о тарифе читайте на сайте beeline.ru.

На правах рекламы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
абонент билайн стаж 13 лет

06.06.2017 18:23

Сначала Билайн, а за ним и МТС (про Мегафон не знаю, не проверял) на самом деле за последний год намного ухудшили условия на своих линейках ВСЁ и СМАРТ. Главное, чего лишили абонентов - возможности звонить на номера других операторов по России за счет предоставленного пакета минут. А второе - возможности подключать в себе номера своей семьи. Раньше, абонент, имея всё за 500 мог звонить в счет пакета в Новосиб или в Москву и подключать в себе жену и двух детей. А теперь по такому же тарифу можно на худших условиях (+100 руб) подключать 1 номер, а звонки в другой регион не на Билайн тарифицируются по 6,5 руб минута. Больше интернета конечно неплохо, но дав одно, тут же забирают другое. И даже побольше, чем дали, трафика этого обычно остается много, вай-фай то никто не отменял.