«Билайн» на обновленных тарифах «Всё» дает в подарок дополнительный трафик

«Билайн» на недавно обновленных тарифных планах «Всё» дает возможность получить дополнительный трафик. Общий объем ежемесячного трафика даже на самых недорогих тарифах может достигать 35 Гб.

До 31 декабря 2017 года приобретая sim-карту с обновленным тарифом «Всё» в собственных офисах «Билайн» можно получить в подарок 15 Гб. Для этого нужно просто внести предоплату в 250 рублей за использование тарифного плана. Внесенная сумма остается на абонентском счету и ежедневно списываются в качестве абонентской платы за использование тарифа. В тариф кроме мобильного Интернета входят еще пакет минут для звонков и sms.

Бонусные 15 Гб предоставляются один раз при приобретении sim-карты. Но в дальнейшем при пополнении своего абонентского счета сразу на сумму ежемесячной платы, клиент удваивает включенный в пакет трафик. Так при использовании тарифа «Всё 2» включенные 10 Гб превратятся в 20 Гб просто при размещении на счете 600 рублей. Таким образом при покупке SIM-карты в первый месяц использования тарифа пополнив счет можно удвоить включенный трафик и еще дополнительно получить в подарок 15 Гб.

Вместе с увеличенным объемом Интернета, клиенты на обновленных тарифах «ВСЁ!» получили неограниченное количество звонков внутри сети дома и в поездках по России после исчерпания включенного пакета минут. Пакет трафика можно разделить с членами своей семьи или другими устройствами. Кроме этого, тариф предусматривает удобное посуточное списание ежемесячной платы. Также для удобства клиента в него включена возможность заморозки списания абонентской платы неограниченный срок.

Адреса собственных офисов и подробности о тарифе читайте на сайте beeline.ru.