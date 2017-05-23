Алтайский край перечисляет в федеральный бюджет почти в два раза больше Кузбасса

Республика Алтай перечисляет в бюджет России едва ли не наименьшую сумму среди всех субъектов РФ — по показателям «платежеспособности» она находится на уровне слабейших регионов Кавказа и Дальнего Востока. При этом Алтайский край оказался способен перечислить в Москву сумму, почти в два раза превышающую аналогичный показатель для Кемеровской области. Анализ налоговых отчислений на 1 января 2017 года представило «Реальное время».

По данным аналитиков, меньше всего федеральных налогов на начало года перечислили в бюджеты разных уровней некоторые регионы Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. В частности, самый низкий результат у Ингушетии — 3,2 млрд рублей. Примерно такой же показатель у Калмыкии — 3,4 млрд рублей. Также мало заплатили Тыва, Еврейская автономная область и Республика Алтай (4-5 млрд рублей). При этом в собственно федеральный бюджет из республики ушло около 2 млрд рублей, 2,9 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет субъекта.

Алтайский край в этом плане выглядит крепким середнячком даже по общероссийским меркам. Регион сумел собрать более 60 млрд рублей в общем, из них почти 19,7 млрд рублей ушло в федерацию, еще 40,4 млрд рублей — в консолидированный региональный бюджет. Для сравнения, Кемеровская область собрала на треть больше федеральных налогов — 83 млрд рублей. Однако в федеральный бюджет ушло лишь 10,5 млрд рублей, а 72,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет субъекта. Алтайский край по перечислениям таких налогов в Москву обгоняет, например, Сахалинскую область (18,7 млрд рублей) с ее газовой отраслью.

Суммарно российские регионы на 1 января 2017 года перечислили в бюджеты разных уровней 12,77 трлн рублей. Эта цифра касается федеральных налогов и сборов, часть из которых попадает и в консолидированные бюджеты субъектов (включая доходы местных бюджетов). Безоговорочным лидером стала Москва. На начало 2017 года она заплатила 2,42 трлн рублей, что составляет 19 % от всех выплаченных российскими регионами федеральных налогов. Кроме того, эта цифра больше, чем показатель всего Приволжского федерального округа, который выплатил всего лишь 2,05 трлн рублей.

1,6 трлн рублей федеральных налогов выплатил Ханты-Мансийский АО. Это больше, чем весь Северо-Западный или Сибирский федеральные округи. 829 млрд рублей выплатил Санкт-Петербург. Это в три раза меньше, чем платит Москва, но по-прежнему больше, чем некоторые федеральные округа, например, Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский.

В среднем по России 47 % от суммы уплаченных федеральных налогов в итоге уходят в консолидированный бюджет региона. Однако в зависимости от региона этот показатель очень сильно варьируется — от 12 % до 119 %. Любопытно, что меньше всего денег возвращается в консолидированный бюджет региона в случае одного из крупнейших регионов-налогоплательщиков России — Ханты-Мансийского автономного округа — он получает лишь 189 млрд рублей. Это лишь на 22 млрд рублей больше, чем получает в бюджет региона Татарстан, который платит федеральных налогов в четыре раза меньше, чем ХМАО. Есть, впрочем, и еще более яркие примеры — в Свердловской области собирают федеральных налогов почти в восемь раз меньше, чем в ХМАО, а в бюджет региона получают почти столько же — 147 млрд рублей.

Больше всего в региональный бюджет получает Москва — 1,35 трлн рублей, или 56 % от уплаченных федеральных налогов. Это больше, чем получает любой из федеральных округов, кроме Центрального, в который, собственно, и входит Москва. На втором месте по отчислениям в консолидированный бюджет — Московская область с 374 млрд рублей, или 55 % от уплаченных федеральных налогов. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 337 млрд рублей, или 41 % от уплаченных налогов.

Республика Алтай в этой плоскости не выглядит обделенной. Она получает примерно 58,5 % от уплаченных федеральных налогов. Но это все равно намного меньше, чем Алтайский край, которому остается 67,2 % от суммы собранных федеральных налогов.

Меньше всего из перечисленного в виде федеральных налогов получают обратно три сырьевых региона — ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ (13 %) и Ненецкий автономный округ (14 %). Также большая часть денег достается федеральному центру из налогов Оренбургской и Калининградской области (26 % и 28 % соответственно), Томской области и Республики Удмуртия (31 % и 34 %).

Шесть регионов получают в свой консолидированный бюджет больше, чем перечисляют федеральных налогов. Лидер по этому показателю — Магаданская область. Она перечислила в бюджет 16,8 млрд рублей налогов, в то время как получила в свой консолидированный бюджет 20 млрд рублей (на 19 % больше, чем перечислила). На втором месте по этому показателю — Чечня. Она перечислила лишь 8,6 млрд рублей, а получила в консолидированный бюджет 9,6 млрд рублей (на 11% больше перечисленного). Далее идут Липецкая область (на 4 % больше), Чукотский АО и Бурятия (на 1 % больше) и Тульская область (менее 1 %).

Помимо этого, есть еще три уровня налогов — региональные, местные и специальные налоговые режимы. Объем их в разы меньше (1,6 трлн рублей — лишь 12 % от объема федеральных налогов). Интересно, что Алтайский край собрал 6,2 млрд рублей региональных налогов — на уровне Омской и Томской областей. Также регион консолидировал 2,4 млрд рублей местных налогов — это в два раза больше, чем сравнимая по численности населения Омская область. Сумма целиком ушла в местные бюджеты. По специальным налоговым режимам край собрал 4,2 млрд рублей (примерно столько же, сколько и Омская область), а сумма почти пополам разделена между региональным и местными бюджетами.