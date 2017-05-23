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Главная Лента новостей Алтайский край перечисляет в федеральный бюджет почти в два раза больше Кузбасса

Алтайский край перечисляет в федеральный бюджет почти в два раза больше Кузбасса

06.06.2017 13:28

Республика Алтай перечисляет в бюджет России едва ли не наименьшую сумму среди всех субъектов РФ — по показателям «платежеспособности» она находится на уровне слабейших регионов Кавказа и Дальнего Востока. При этом Алтайский край оказался способен перечислить в Москву сумму, почти в два раза превышающую аналогичный показатель для Кемеровской области. Анализ налоговых отчислений на 1 января 2017 года представило «Реальное время».

По данным аналитиков, меньше всего федеральных налогов на начало года перечислили в бюджеты разных уровней некоторые регионы Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. В частности, самый низкий результат у Ингушетии — 3,2 млрд рублей. Примерно такой же показатель у Калмыкии — 3,4 млрд рублей. Также мало заплатили Тыва, Еврейская автономная область и Республика Алтай (4-5 млрд рублей). При этом в собственно федеральный бюджет из республики ушло около 2 млрд рублей, 2,9 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет субъекта.

Алтайский край в этом плане выглядит крепким середнячком даже по общероссийским меркам. Регион сумел собрать более 60 млрд рублей в общем, из них почти 19,7 млрд рублей ушло в федерацию, еще 40,4 млрд рублей — в консолидированный региональный бюджет. Для сравнения, Кемеровская область собрала на треть больше федеральных налогов — 83 млрд рублей. Однако в федеральный бюджет ушло лишь 10,5 млрд рублей, а 72,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет субъекта. Алтайский край по перечислениям таких налогов в Москву обгоняет, например, Сахалинскую область (18,7 млрд рублей) с ее газовой отраслью.

Суммарно российские регионы на 1 января 2017 года перечислили в бюджеты разных уровней 12,77 трлн рублей. Эта цифра касается федеральных налогов и сборов, часть из которых попадает и в консолидированные бюджеты субъектов (включая доходы местных бюджетов). Безоговорочным лидером стала Москва. На начало 2017 года она заплатила 2,42 трлн рублей, что составляет 19 % от всех выплаченных российскими регионами федеральных налогов. Кроме того, эта цифра больше, чем показатель всего Приволжского федерального округа, который выплатил всего лишь 2,05 трлн рублей.

1,6 трлн рублей федеральных налогов выплатил Ханты-Мансийский АО. Это больше, чем весь Северо-Западный или Сибирский федеральные округи. 829 млрд рублей выплатил Санкт-Петербург. Это в три раза меньше, чем платит Москва, но по-прежнему больше, чем некоторые федеральные округа, например, Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский.

В среднем по России 47 % от суммы уплаченных федеральных налогов в итоге уходят в консолидированный бюджет региона. Однако в зависимости от региона этот показатель очень сильно варьируется — от 12 % до 119 %. Любопытно, что меньше всего денег возвращается в консолидированный бюджет региона в случае одного из крупнейших регионов-налогоплательщиков России — Ханты-Мансийского автономного округа — он получает лишь 189 млрд рублей. Это лишь на 22 млрд рублей больше, чем получает в бюджет региона Татарстан, который платит федеральных налогов в четыре раза меньше, чем ХМАО. Есть, впрочем, и еще более яркие примеры — в Свердловской области собирают федеральных налогов почти в восемь раз меньше, чем в ХМАО, а в бюджет региона получают почти столько же — 147 млрд рублей.

Больше всего в региональный бюджет получает Москва — 1,35 трлн рублей, или 56 % от уплаченных федеральных налогов. Это больше, чем получает любой из федеральных округов, кроме Центрального, в который, собственно, и входит Москва. На втором месте по отчислениям в консолидированный бюджет — Московская область с 374 млрд рублей, или 55 % от уплаченных федеральных налогов. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 337 млрд рублей, или 41 % от уплаченных налогов.

Республика Алтай в этой плоскости не выглядит обделенной. Она получает примерно 58,5 % от уплаченных федеральных налогов. Но это все равно намного меньше, чем Алтайский край, которому остается 67,2 % от суммы собранных федеральных налогов.

Меньше всего из перечисленного в виде федеральных налогов получают обратно три сырьевых региона — ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ (13 %) и Ненецкий автономный округ (14 %). Также большая часть денег достается федеральному центру из налогов Оренбургской и Калининградской области (26 % и 28 % соответственно), Томской области и Республики Удмуртия (31 % и 34 %).

Шесть регионов получают в свой консолидированный бюджет больше, чем перечисляют федеральных налогов. Лидер по этому показателю — Магаданская область. Она перечислила в бюджет 16,8 млрд рублей налогов, в то время как получила в свой консолидированный бюджет 20 млрд рублей (на 19 % больше, чем перечислила). На втором месте по этому показателю — Чечня. Она перечислила лишь 8,6 млрд рублей, а получила в консолидированный бюджет 9,6 млрд рублей (на 11% больше перечисленного). Далее идут Липецкая область (на 4 % больше), Чукотский АО и Бурятия (на 1 % больше) и Тульская область (менее 1 %).

Помимо этого, есть еще три уровня налогов — региональные, местные и специальные налоговые режимы. Объем их в разы меньше (1,6 трлн рублей — лишь 12 % от объема федеральных налогов). Интересно, что Алтайский край собрал 6,2 млрд рублей региональных налогов — на уровне Омской и Томской областей. Также регион консолидировал 2,4 млрд рублей местных налогов — это в два раза больше, чем сравнимая по численности населения Омская область. Сумма целиком ушла в местные бюджеты. По специальным налоговым режимам край собрал 4,2 млрд рублей (примерно столько же, сколько и Омская область), а сумма почти пополам разделена между региональным и местными бюджетами.

Справка:

По информации официального сайта Федеральной налоговой службы, к федеральным налогам относятся налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, а также акцизы, налоги на добычу полезных ископаемых и водный налог. К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог. Все эти налоги, соответственно, отправляются в региональные бюджеты дополнительно к федеральным налогам, перечисленным в консолидированные бюджеты регионов. К специальным налоговым режимам относятся упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход и патентная система налогообложения. К местным относятся земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также торговый сбор.


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Комментарий

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Комментариев 13
ГОСТ

06.06.2017 14:53

ОГО
статист

06.06.2017 15:00

Ну это как считать. Если поделить отправленные в федеральный бюджет налоги на жителей регионов, то получится, что Алтайский край с каждого жителя направил в Москву 8 327 рублей, а Республика Алтай -9 216 рублей. Вот вам и показатель платежеспособности...
Переживающий

06.06.2017 15:06

Алтайский край в этом плане выглядит крепким середнячком даже по общероссийским меркам. Регион сумел собрать более 60 млрд рублей в общем, из них почти 19,7 млрд рублей ушло в федерацию, еще 40,4 млрд рублей — в консолидированный региональный бюджет. Для сравнения, Кемеровская область собрала на треть больше федеральных налогов — 83 млрд рублей. Однако в федеральный бюджет ушло лишь 10,5 млрд рублей, а 72,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет субъекта. – из статьи.
- - - - - - - - - - - - - -
Вот и еще одно доказательство, почему Тулеева уважают, а Карлина…..
Смотрит Путин на суммы, перечисляемые в федеральный бюджет регионами, и хвалит Карлина и думает, что в Алтайском крае настоящий рай …
Ему, президенту РФ, никто не докладывает, что в бюджете Алтайского края почему-то нет денег ни на зарплату учителям, работникам культуры, врачам…
Нет денег в крае ни на социалку, ни на спорт, нет денег на больных детей, нет денег для народонаселения …..
Старается Карлин перед Москвой, видно, боится….
Переживающий

06.06.2017 15:13

статист писал(а):
Если поделить отправленные в федеральный бюджет налоги на жителей регионов, то получится, что Алтайский край с каждого жителя направил в Москву 8 327 рублей, а Республика Алтай -9 216 рублей. Вот вам и показатель платежеспособности...


Для тех, кто не знает, что такое налоги и кто их платит….
Налоги не платят дети и пенсионеры, которые имеют единственный доход – пенсию…
Так, что ваш показатель платежеспособности придуман вами и не имеет место быть...
Объясню почему.
Когда считают среднюю зарплату по региону, то в численность включают только тех, кто получает зарплату, но не включают детей и пенсионеров…
Надеюсь, статист, вы поняли в чем ваша ошибка …..
переживающему

06.06.2017 15:51

И средняя зарплата в крае ниже, чем в республике...
Переживающий

06.06.2017 16:23

переживающему писал(а):
И средняя зарплата в крае ниже, чем в республике...


То, что уровень средней зарплаты в Алтайском крае по данным Росстата занимает последние места в России, не знает только родившийся младенец в Алтайском крае….
Статист в своем комментарии написал о том, что Республика Алтай заплатила в федеральный бюджет больше, чем Алтайский край, если учитывать его методику расчета…
Но, такую методику придумал(а) сам Статист…
Для чего?
Доказать, что аналитики ошиблись?
Да, не ошиблись, они, не ошиблись… мало того, что в крае самые высокие налоги для предпринимателей (поэтому и суммы налогов, перечисленные в бюджет высокие), так и еще эти налоги не идут на развитие края, не идут на нужды жителей, а уходят в Москву для поддержки имиджа губернатора Карлина!
переживающему

06.06.2017 17:43

То есть, вы согласны, что в среднем каждый работающий житель Республики Алтай заплатил НДФЛ больше, чем работник из Алтайского края? Так в чем ошибка статиста? Было бы уж очень смешно, если от РА поступило в Москву налогов в абсолютных цифрах больше, чем от края.
Аврора

06.06.2017 17:56

Офигеть, какие мы молодцы. Гордость разбирает. Утерли нос Кузбассу.

P.S. Осталось посчитать, насколько больше в Алтайском крае выбивается приставами денег из населения с зарплатой от 7500 рублей.
Очевидец

06.06.2017 19:53

Ну наконец-то! Маски сброшены! Я надеюсь, что даже неискушенный в экономике человек, после того, что узнает о том, что его родной регион отдаёт Москве в два раза больше региона, в котором уровень зарплаты минимум в два раза больше, сделает адекватные выводы относительно краевого руководства! Когда-нибудь, надеюсь, будет озвучена и сумма материального ущерба, нанесенного краю действующим до сих пор губернатором за все годы его царствования! Только ему это - по-барабану! Он - москвич! Он - ненаказуем! А на население края ему глубоко плевать! Ему бы перед родной Москвой прогнуться! Люди, когда пойдёте на выборы в сентябре - очнитесь! Хотя ведь и ежу понятно, нормальные люди в сентябре на выборы не пойдут, потому как знают, что все заранее решено и их участие в этой профанации никакого значения не имеет!
Можно было бы здесь привести всю кухни этой налоговой арифметики, но как и некоторые мои предыдущие посты к отдельным новаостяи её просто удалят. Редакцию тоже можно понять - они люди подневольные и финансово зависимые, поэтому ограничусю тем, что сказал. Умному - достаточно!
Переживающий

06.06.2017 19:59

То есть, вы согласны, что в среднем каждый работающий житель Республики Алтай заплатил НДФЛ больше, чем работник из Алтайского края? Так в чем ошибка статиста?

Интересно, где вы нашли мое согласие со Статистом?
И почему вы считаете, что в перечень федеральных налогов входит только НДФЛ?
Ошибка Статиста в том, что не каждый показатель можно делить на численность жителей региона.
Статист придумал свою методику и поделил все отправленные в федеральный бюджет налоги на жителей регионов….
Повторюсь, не каждый житель платит налоги.
Пример: если вы разделите всю сумму пенсии, которые выдает ПФР жителям края, на численность жителей, какой показатель вы получите? Средний размер пенсии в крае?
Не правда же, глупо….
Вот и Статист просто немножко не подумал….

А для редакции небольшое уточнение.

Алтайский край перечислил в федеральный бюджет не почти в 2 раза больше Кузбасса….
Мы привыкли, что "Почти в 2 раза" - это меньше чем в 2 раза…

Алтайский край перечислил в федеральный бюджет 32,8% от собранных налогов, а Кузбасс – только 12,7%.

А если быть более точным Алтайский край перечислил в федеральный бюджет в 2,58 раза больше, чем Кузбасс….
Директор СССР

06.06.2017 20:36

Молодец Карлин! У нищих в Алтайском крае последнюю сумку отбирает и в богатую Москву увозит.
Директор СССР

06.06.2017 20:39

Скоро в прямом смысле без штанов останемся, зато крымняш!
М. Горький

06.06.2017 20:50

Наш Царь, на вопрос журналистки из CNN почему в стране такая бедность ( зарплаты еле-еле хватает на одежду и еду ) ответил: мы знаем об этой проблеме и прилагаем максимум усилий для её решения... Ну теперь понятно, какие это УСИЛИЯ!!!