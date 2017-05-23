Алтайские коммунисты не отпускают «народную инициативу», невзирая на поражение в Парламентском центре

При Алтайском Заксобрании была создана комиссия по реализации гражданами права народной законодательной инициативы. Распоряжение об этом в конце прошлой недели подписал председатель АКЗС Александр Романенко. Однако даже если законопроект, «инициированный снизу», допустят до сессии, принимать его региональный парламент больше не обязан. Об этом обстоятельстве пока умалчивают алтайские коммунисты, пытающиеся «продавить» идею.

Еще 22 мая депутат Барнаульской гордумы Лариса Идолова подала ходатайство в канцелярию АКЗС о «возбуждении процедуры» народной законодательной инициативы, то есть о внесении закона, который пересматривает большую часть так называемого «антисоциального пакета» - ряда поправок, принятых АКЗС в ноябре 2016 года. К проекту приложены подписи 325 жителей края, из которых затем должна сформироваться группа по сбору «автографов» 1 % избирателей Алтайского края. Собрать нужно будет не менее 18 772 подписей, после чего проект может поступить на рассмотрение в парламент.

В состав комиссии при Заксобрании вошли 13 человек, ее возглавил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. Также в ней представлены депутаты Татьяна Ильюченко, Владислав Вакаев, Иван Мордовин, Ирина Шудра, Мария Прусакова, начальник экспертно-правового управления аппарата АКЗС Лариса Беляева, замминистра образования и науки Алтайского края Ольга Бутенко, председатель комиссии по правовому просвещению и юридической помощи Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков, секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко, замминистра финансов Алтайского края Данил Ситников, начальник управления по социальным выплатам регионального Минтрудсоцзащиты Ирина Степаненко.

В течение 30 дней комиссия должна принять решение о начале процедуры народной законодательной инициативы. Причем отказано может быть только в трех случаях: при нарушении условий подачи ходатайства, несоответствия проекта выносимого правового акта установленной форме или его противоречия Конституции, законодательству РФ либо Уставу Алтайского края. При этом проект нормативного акта по действующему на момент внесения закону должен быть опубликован в газете «Алтайская правда» и на официальном сайте АКЗС. Добавим, все последующие «инициативы» будут выставляться только на офсайте Заксобрания.

Между тем народная инициатива по сути утратила практический смысл после 25 мая, когда на сессии АКЗС данный закон, на который долгое время никто не обращал внимания, был скорректирован. Первоначальная формулировка предполагала, что Заксобрание в любом случае обязано принять соответствующий нормативный акт, если будет собрано достаточное количество подписей от жителей региона. В новой версии документа АКЗС имеет полное право как одобрить, так и отклонить инициативу, исходящую «снизу».