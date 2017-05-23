Алтайские коммунисты не отпускают «народную инициативу», невзирая на поражение в Парламентском центре

06.06.2017 15:34
При Алтайском Заксобрании была создана комиссия по реализации гражданами права народной законодательной инициативы. Распоряжение об этом в конце прошлой недели подписал председатель АКЗС Александр Романенко. Однако даже если законопроект, «инициированный снизу», допустят до сессии, принимать его региональный парламент больше не обязан. Об этом обстоятельстве пока умалчивают алтайские коммунисты, пытающиеся «продавить» идею.
Еще 22 мая депутат Барнаульской гордумы Лариса Идолова подала ходатайство в канцелярию АКЗС о «возбуждении процедуры» народной законодательной инициативы, то есть о внесении закона, который пересматривает большую часть так называемого «антисоциального пакета» - ряда поправок, принятых АКЗС в ноябре 2016 года. К проекту приложены подписи 325 жителей края, из которых затем должна сформироваться группа по сбору «автографов» 1 % избирателей Алтайского края. Собрать нужно будет не менее 18 772 подписей, после чего проект может поступить на рассмотрение в парламент.
В состав комиссии при Заксобрании вошли 13 человек, ее возглавил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. Также в ней представлены депутаты Татьяна Ильюченко, Владислав Вакаев, Иван Мордовин, Ирина Шудра, Мария Прусакова, начальник экспертно-правового управления аппарата АКЗС Лариса Беляева, замминистра образования и науки Алтайского края Ольга Бутенко, председатель комиссии по правовому просвещению и юридической помощи Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков, секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко, замминистра финансов Алтайского края Данил Ситников, начальник управления по социальным выплатам регионального Минтрудсоцзащиты Ирина Степаненко.
В течение 30 дней комиссия должна принять решение о начале процедуры народной законодательной инициативы. Причем отказано может быть только в трех случаях: при нарушении условий подачи ходатайства, несоответствия проекта выносимого правового акта установленной форме или его противоречия Конституции, законодательству РФ либо Уставу Алтайского края. При этом проект нормативного акта по действующему на момент внесения закону должен быть опубликован в газете «Алтайская правда» и на официальном сайте АКЗС. Добавим, все последующие «инициативы» будут выставляться только на офсайте Заксобрания.
Между тем народная инициатива по сути утратила практический смысл после 25 мая, когда на сессии АКЗС данный закон, на который долгое время никто не обращал внимания, был скорректирован. Первоначальная формулировка предполагала, что Заксобрание в любом случае обязано принять соответствующий нормативный акт, если будет собрано достаточное количество подписей от жителей региона. В новой версии документа АКЗС имеет полное право как одобрить, так и отклонить инициативу, исходящую «снизу».
06.06.2017 16:13
06.06.2017 16:40
06.06.2017 17:32
ГРАЖДАНИНУ: ЧИТАЙ! Народ источник власти, а не партии инициаторы, и не педиросыПЖиВ крышеватели.
Забалтываешь "ёлка с палкой", прикормленный троль?
06.06.2017 17:34
06.06.2017 17:56
Устав Алтайского края
Статья 74. Обнародование и вступление в силу Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края
(в ред. Закона Алтайского края от 02.07.2013 №43-ЗС)
1. Алтайское краевое Законодательное Собрание направляет принятые Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы Алтайского края для обнародования Губернатору Алтайского края не позднее десяти дней со дня их принятия на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.
2. Губернатор Алтайского края обязан обнародовать Устав (Основной Закон) Алтайского края, закон Алтайского края, удостоверив обнародование закона путем его подписания, в течение десяти дней со дня его поступления Губернатору Алтайского края или в другой срок, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отклонить закон в течение десяти дней со дня его поступления Губернатору Алтайского края. В случае отклонения закона Алтайского края Губернатором Алтайского края отклоненный закон возвращается в Алтайское краевое Законодательное Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений.
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: http://altairegion22.ru/official_docs/one-4.html----
06.06.2017 18:03
Уважаемый, не был и не собираюсь быть троллем либо кем вы ещё там называете людей, у которых есть своё аргументированное мнение. Народ-то народ источник власти. Но демократия у нас не прямая, а представительная. Народ наделил депутатов властью, своим участием/неучастием в выборах, это если продолжать дискуссию.
06.06.2017 18:09
Высказывайся, никто не мешает вам в этом, но чаще, о прямой и кривой демократии, лучше это делайте перед своими внуками. Вот ты и расскажи , что и как делать "народной инициативой как бы...", а труси опять по полит обочине и не потяфкивай умником.
06.06.2017 18:11
06.06.2017 18:31
Давайте не будем хамить? Я ничего неуважительного не сказал здесь. А в случае резких моментов свою позицию пытаюсь аргументировать.
по вопросу "Что делать?" - пусть хотя бы просчитают, где деньги на исполнение предлагаемого законопроекта взять, а также укажут эти источники. Это абсолютно нормальная практика в таких гос.органах. Я, чего-то ещё понимаю в бюджете, и понимаю, что все бы ради принять законопроект в таком виде, но простите "а дровишки откуда?".
06.06.2017 20:15
06.06.2017 20:33
Но и подшкурные приколы, умничая, не хрен подсовывать.
Основная масса "дровишек" по -прежнему в офшорные зоны уплывает.
Видимо, это один из поводов, методов пытаться к тем "дровишкам" приближаться.
Вон Гена -очевидец, проще рассуждает)))
06.06.2017 22:12
С одной стороны, ничего удивительного здесь нет — все-таки период президентства Бориса Ельцина был лучшим временем для Наины Иосифовны. Она — «первая леди» государства, встречалась с самым влиятельными мировыми лидерами, принимала участие в управлении страной. Естественно, с того момента ее влияние заметно упало, вот и говорит она о «святых 90-х». «Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны,» – отметила вдова Бориса Ельцина при презентации книги.
06.06.2017 22:16
При этом надо отметить, что образ «лихих» 90-х, который в сами 90-е годы существовал только в оппозиционных печатных изданиях, стал транслироваться официальными СМИ — в виде того «ада», из которого страну вывел Владимир Путин при активной поддержке «Единой России».
Впрочем, оппозиционные блогеры уже активно распространяют фотографии на которых Путин и Наина Ельцина стоят вместе на открытии «Ельцин-центра», да и о награждении вдовы экс-президента орденом Святой великомученицы Екатерины в 2017 году забывать не стоит.
Если говорить об истинном отношении «Единой России» к 90-м годам, то стоит вспомнить слова, сказанные формальным лидером партии Дмитрием Медведевым при открытии «Ель-цин-центра»: «Новая Россия нуждалась в таком президенте, как Борис Ельцин. А Борис Ельцин очень любил свою страну». Так что не нужно думать о том, что возможен какой-то «патриотический» или тем более «левый» поворот Кремля. Наина Ельцина просто сказала вслух то, что боятся сказать современные руководители страны, понимая всю неприязнь общества к «первому президенту России».
Подводя итог, можно сказать следующее: сегодня, несмотря на то, что вся политическая и экономическая элита России начала свою карьеру в 90-х, всерьез положительно оценивают эту эпоху те, кому ничего больше не остается, как вспоминать ее с ностальгической тоской. В их числе — Наина Ельцина.