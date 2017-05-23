Где деньги, Маш: алтайские коммунисты «провалились» в Заксобрании сразу с двумя резонансными инициативами

Изменения в «антисоциальный» пакет законов, утвержденный Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года, потребуют привлечения в краевой бюджет дополнительно около 1,7 млрд рублей. Данный аргумент стал одним из основных при отказе принимать поправки, инициированные алтайскими коммунистами. Законопроект был презентован на сессии АКЗС 25 мая.

Ранее представители компартии настаивали на корректировке законодательства, затрагивающей несколько категорий граждан. В первую очередь, это сельские учителя, которым коммунисты предлагали предоставить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. Кроме того, предполагалось исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требовала отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям. При этом деньги коммунисты намеревались изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей.

Хотя законопроект КПРФ не был забракован до сессии, тем не менее на него поступило сразу четыре отрицательных заключения, включая прокуратуру и профильный комитет Заксобрания. «Такое на моей памяти происходит впервые», - рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. А председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко и вовсе заявила, что законопроект носит популистский характер, так как не содержит под собой финансовых обоснований для того, чтобы воплотить в жизнь указанные изменения.

Крайне любопытную позицию занял руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, который отметил, что в целом готов поддержать коммунистов, «так как этого закона ждут люди», но вместе с тем к нему есть серьезные вопросы как по содержанию, так и по оформлению. Единоросс Иван Диркс заявил, что без денег, предусмотренных на тут или иную статью расходов, законопроект нет смысла принимать, а поскольку бюджет уже сверстан, это выглядит проблематичным. Вторил ему и спикер АКЗС. «Вы поймите, Мария Николаевна (глава фракции КПРФ Мария Прусакова - прим. ред. БФ), мы к вам с уважением относимся, но где взять такие деньги - 1,7 млрд рублей. Принятие подобного законопроекта может поставить в целом под угрозу исполнение краевого бюджета на этот год, а это неприемлемо», - эмоционально высказался г-н Романенко.

В итоге коммунистов при голосовании поддержали 17 человек, в то время как 38 депутатов оказались «против».

Кроме того, на сессии фракцию КПРФ ждал еще один ощутимый удар: как и предполагал «Банкфакс», был скорректирован пресловутый нормативный акт «О народной законодательной инициативе», при помощи которого коммунисты надеялись заставить АКЗС «повернуть время вспять». Обращаясь к коллегам с призывом не голосовать за поправки, Мария Прусакова даже процитировала речь президента Владимира Путина, рассуждавшего о построении в России гражданского общества. Ссылка на главу государства была использована как последний аргумент в попытке убедить депутатов не поддерживать ограничение «демократии снизу». Тем не менее большинство рассудило иначе. В каждом из двух чтений голоса распределялись следующим образом: 50 «за», восемь «против», пять воздержались.

депутаты Сергей Писарев и Дмитрий Аганов глава Барнаула Людмила Зубович и экс-депутат Нина Данилова депутат Андрей Волков председатель АКЗС Александр Романенко депутат Андрей Сартаков сенатор Сергей Белоусов депутат Мария Прусакова руководитель аппарата АКЗС Инна Казанцева депутаты Александр Молотов и Владислав Вакаев наградные часы с символикой Заксобрания