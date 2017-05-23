Где деньги, Маш: алтайские коммунисты «провалились» в Заксобрании сразу с двумя резонансными инициативами

25.05.2017 15:03
Изменения в «антисоциальный» пакет законов, утвержденный Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года, потребуют привлечения в краевой бюджет дополнительно около 1,7 млрд рублей. Данный аргумент стал одним из основных при отказе принимать поправки, инициированные алтайскими коммунистами. Законопроект был презентован на сессии АКЗС 25 мая.
Ранее представители компартии настаивали на корректировке законодательства, затрагивающей несколько категорий граждан. В первую очередь, это сельские учителя, которым коммунисты предлагали предоставить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. Кроме того, предполагалось исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требовала отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям. При этом деньги коммунисты намеревались изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей.
Хотя законопроект КПРФ не был забракован до сессии, тем не менее на него поступило сразу четыре отрицательных заключения, включая прокуратуру и профильный комитет Заксобрания. «Такое на моей памяти происходит впервые», - рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. А председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко и вовсе заявила, что законопроект носит популистский характер, так как не содержит под собой финансовых обоснований для того, чтобы воплотить в жизнь указанные изменения.
Крайне любопытную позицию занял руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, который отметил, что в целом готов поддержать коммунистов, «так как этого закона ждут люди», но вместе с тем к нему есть серьезные вопросы как по содержанию, так и по оформлению. Единоросс Иван Диркс заявил, что без денег, предусмотренных на тут или иную статью расходов, законопроект нет смысла принимать, а поскольку бюджет уже сверстан, это выглядит проблематичным. Вторил ему и спикер АКЗС. «Вы поймите, Мария Николаевна (глава фракции КПРФ Мария Прусакова - прим. ред. БФ), мы к вам с уважением относимся, но где взять такие деньги - 1,7 млрд рублей. Принятие подобного законопроекта может поставить в целом под угрозу исполнение краевого бюджета на этот год, а это неприемлемо», - эмоционально высказался г-н Романенко.
В итоге коммунистов при голосовании поддержали 17 человек, в то время как 38 депутатов оказались «против».
Кроме того, на сессии фракцию КПРФ ждал еще один ощутимый удар: как и предполагал «Банкфакс», был скорректирован пресловутый нормативный акт «О народной законодательной инициативе», при помощи которого коммунисты надеялись заставить АКЗС «повернуть время вспять». Обращаясь к коллегам с призывом не голосовать за поправки, Мария Прусакова даже процитировала речь президента Владимира Путина, рассуждавшего о построении в России гражданского общества. Ссылка на главу государства была использована как последний аргумент в попытке убедить депутатов не поддерживать ограничение «демократии снизу». Тем не менее большинство рассудило иначе. В каждом из двух чтений голоса распределялись следующим образом: 50 «за», восемь «против», пять воздержались.
Фото: Илья Климентьев
25.05.2017 15:13
25.05.2017 15:22
- предоставить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления; -
- предполагалось исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад;
- КПРФ требовала отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям.
Деньги коммунисты намеревались изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей.
В ИТОГО!
Коммунистов при голосовании поддержали 17 человек, в то время как 38 депутатов оказались «против».
25.05.2017 15:25
скорее пузырек с БАДом для улучшения потенции))) тяжело становится с молодыми любовницами...
25.05.2017 15:26
1. На все ранее отнятые льготы денег нет.
2. Прямые инициативы от народа не поддерживать. "Господа, вы говори страшную вещь. Вы хотите предать власть в руки населению!" Г. Греф
3. Денежки на собственное довольство у депутатов находятся всегда. )))
Теперь коммунистам и ср-овцам надо довести по избирателей кто и как голосовал, поименно. Край должен знать своих "героев"!
25.05.2017 15:32
25.05.2017 15:33
25.05.2017 15:40
По своим взглядам Кудрин — либерал, пришедший в экономический блок страны вместе с Гайдаром и Чубайсом. Последний труд экс-министра, «Пять опасных мифов», показывает: ничего не изменилось с того времени, как Кудрин выступал против дополнительных государственных инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу: «Нельзя, инфляция будет».
Так, по словам Алексея Кудрина, нельзя применять практику дешевого кредитования промышленности, поскольку она приведет к росту денежной массы и инфляции. По этой же причине нельзя снижать ключевую ставку Центробанка, а то, что производственные мощности не загружены — это нормальное явление. Каких-либо иных механизмов регулирования, кроме как «рынок порешает», Кудрин не признает, так, предоставление льгот предприятиям, по его мнению может вызвать только «лишение стимулов к повышению эффективности». Он положительно оценил действия Центробанка в период 2015-2016 годов.
Однако, далеко не все экономисты, специалисты в бюджетном процессе согласны с точкой зрения Кудрина. Многие справедливо указывают, что идет спад потребительского спроса, предприятия становятся банкротами, и, следовательно, у российской экономики нет иного ресурса развития, кроме как развитие системы дешевого кредита. Более того, мировой опыт показывает — высокие темпы экономического роста отмечались в тех странах, которые осуществляли большие инвестиционные вложения.
25.05.2017 15:45
— С удивлением узнаешь, что сильная национальная валюта вредна для экономики, что через валютные интервенции надо «опускать» рубль. Оказывается, что вредны дешевые кредиты, а то, что сегодня село загибается, не имея кредитных ресурсов, то, что уничтожаются остатки потребительского спроса, гибнут предприятия, которые можно было спасти при помощи дешевых кредитов — это не учитывается.
Сегодня сотни тысяч россиян остаются без жилья, потому что не могут позволить себе его приобрести даже в кредит — стоимость жилья завышена. Счетная палата провела анализ исполнения бюджета за три месяца 2017 года — порядка 36 миллиардов рублей уходят из бюджетов регионов только для того, чтобы заплатить проценты по инфляции, минуя само тело долга.
Точка зрения Алексея Кудрина выгода коммерческим банкам, имеющим возможность «держать за горло» реальное производство. Ведь еще В. Ленин выделял в качестве одного из признаков империализма сращивание промышленного и банковского капитала.
ВОТ ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН, МАШ!
— Создаются мифы, которые сегодня объясняют бездарную экономическую, бюджетную, финансовую политику нашего либерального правительства,
25.05.2017 15:49
Не у тех татупеды про деньги спрашивают, не у тех.
25.05.2017 15:57
25.05.2017 15:59
Кудрин пришел на работу в администрацию президента в 1996 году, когда Гайдар уже четвертый год как не был премьером. Кудрин и Путин работали до этого в одной воровской команде Собчака(Фикельштейна).
25.05.2017 16:03
25.05.2017 16:12
В июне 1999 года Алексей Кудрин вновь назначен на пост первого заместителя министра финансов Российской Федерации.
25.05.2017 16:28
25.05.2017 16:33
Просьба.
Пожалуйста, опечатайте Wi Fi в этой палате у пациентки олигофрена психа с детства.
25.05.2017 16:45
По итогам 2016 года глава региона заработал 4 млн 011 тыс. 534 рубля. У Карлина в собственности два гаража площадью 40,9 кв.м. и 16,8 кв.м. У него в пользовании квартира (157,6 кв.м.) и гостиничный номер (196,3 кв.м.). Супруга губернатора задекларировала доход в 4 млн 271 тыс. 512 рублей. У нее в собственности три квартиры (139,7 кв.м., 112 кв.м. и 66,2 кв.м.) два земельных участка (2000 кв.м. и 3094 кв.м.), жилой дом (560,1 кв.м.), два машиноместа (13,2 кв.м. и 13,2 кв.м.) и жилое строение (52,7 кв.м.). В пользовании у жены главы Алтайского края квартира площадью 157,6 кв.м.
На фоне нищего населения в Алтайском крае - это вопиющая несправедливость. Терпению народа приходит предел..............................
25.05.2017 16:49
25.05.2017 17:00
25.05.2017 17:08
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Может кто-нибудь мне объяснит по поводу бюджета Алтайского края.
Росстат опубликовал исполнение консолидированного бюджета в 2016 году по регионам России.
Все данные на сайте Росстата http://www.gks.ru/bgd/free/B02_83/Main.htm
Данные по Алтайскому краю за 2016 год:
доходы бюджета = 99 464 691 тыс. руб.;
расходы бюджета = 94 291 370 тыс. рублей;
профицит бюджета = 5 173 321 тыс. руб.
За 2016 год 5 миллиардов рублей в бюджете края не израсходованы!
На какие цели в 2017 году уже израсходованы или планируется израсходовать 5 млрд рублей, не израсходованных в 2016 году?
Мне не понятно, почему эти 5 млрд рублей нельзя привлечь для социалки? Для людей?
Кстати, Министерство финансов Алтайского края опубликовало информацию об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2017, в которой также сказано о том, что в бюджете края за 2016 год не израсходованы 5 173 321 рубль.
Сайт Минфина Алтайского края: http://fin22.ru/isp/kons/k2016/k2016_2129.html
25.05.2017 17:12
Или из психушки не выпускают)))!!??
25.05.2017 17:19
ну и каким боком тут твой Гайдар? Для красного словца приплел что ли? То, что и Кудрина и Путина привел в Кремль Чубайс никто не оспаривает. За это Чубайс и имеет сейчас воровскую малину по затыриванию госденег под названием "Роснано", в качестве благодарности от Путина. Только вот Гайдар к этой питерско-озерной ОПГ никакого отношения никогда не имел.
25.05.2017 17:23
Вот уж некто с аналогичным мне т.н. ником пишет. Пусть публикуют, пусть увидят те, кто популиствует, а кто за более взвешенный подход. Ведь прекрасно понятно, что принять закон "за всё хорошее, против всего плохого" рад был бы каждый. Но позвольте, я прекрасно помню то время, когда законы, предоставляющие льготы, не исполнялись, потому что они не были финансово подкреплены. Никто же не против делать благие инициативы, но их же нужно грамотно реализовывать. Как всегда мне будут ставить "минуса", так как критику подобного неприятно слышать/читать.
P.S. А вот теперь фотоматериал подборку смотрится куда приятнее, ведь можно и в корректном варианте находить интересные кадры
25.05.2017 19:00
Вот уже несколько твоих постов попадают мне "в пику", подобно тому, что ты как пьяный пытаешься доё... (докапываться) до радио.
Или ты трезвый, но тормозной?
25.05.2017 19:27
Зачем по вертикали власти ПИСАЛА ЖАЛОБЫ?
НЕ ТЫ ? ИХ ВЕДЬ из-за малявы - глупости никто и не ЧИТАЛ.
ГДЕ ДЕНЬГИ МАШ ?
Владимир Высоцкий.
25.05.2017 19:41
ПРОЛЕТАРИЙ без социальной стипендии - ГРАФА
ДЛЯ КПРФ АНКЕТ
ДОЛЖНА БЫТЬ В КПРФ Плюсом??
И на тебе НЕТ!!!!!
Кукишные СТРАДАНИЯ.... исполняет фракция КПРФ АКЗС Алтая.
25.05.2017 19:50
...Скоморохи здесь-все хорошие,
скачут - прыгают через палочку.
Прибауточки скоморошие,-
смех и грех от них -все повалочку...
...
Подходи,подваливай,
сахари, присаливай
25.05.2017 19:58
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Кукишные страдания
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25.05.2017 19:58
ритуальный танец под бубен в клинике для душевнобольных.
25.05.2017 20:05
25.05.2017 20:11
в клинике для душевнобольных, как олигофренку психическую, этим обрядом и лечат.)))
25.05.2017 20:14
25.05.2017 20:22
Уж, если фреза-флешка такой положительный пост прислал, то никакого "провала" инициативам нет.
25.05.2017 20:53
25.05.2017 21:26
а иди в хлев к корове или в огород - грядки - то поди уж сорняк задавил... стыдливая читательница... давно ли ею стала?