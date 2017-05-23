×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

58
Есть мнение
Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийский олеумный завод организует для горожан народные гуляния ко Дню химика
В здании барнаульского речного вокзала откроется ресторан
Самая дорогая квартира Барнаула продается за 20 миллионов рублей
«Коммунальный патруль»: Кардинальные изменения


Резонанс
Темы недели
Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ
74
Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
76
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

35
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей Где деньги, Маш: алтайские коммунисты «провалились» в Заксобрании сразу с двумя резонансными инициативами

Где деньги, Маш: алтайские коммунисты «провалились» в Заксобрании сразу с двумя резонансными инициативами

25.05.2017 15:03

Изменения в «антисоциальный» пакет законов, утвержденный Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года, потребуют привлечения в краевой бюджет дополнительно около 1,7 млрд рублей. Данный аргумент стал одним из основных при отказе принимать поправки, инициированные алтайскими коммунистами. Законопроект был презентован на сессии АКЗС 25 мая.

Ранее представители компартии настаивали на корректировке законодательства, затрагивающей несколько категорий граждан. В первую очередь, это сельские учителя, которым коммунисты предлагали предоставить компенсацию  на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. Кроме того, предполагалось исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требовала отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям. При этом деньги коммунисты намеревались изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей.

Хотя законопроект КПРФ не был забракован до сессии, тем не менее на него поступило сразу четыре отрицательных заключения, включая прокуратуру и профильный комитет Заксобрания. «Такое на моей памяти происходит впервые», - рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. А председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко и вовсе заявила, что законопроект носит популистский характер, так как не содержит под собой финансовых обоснований для того, чтобы воплотить в жизнь указанные изменения. 

Крайне любопытную позицию занял руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, который отметил, что в целом готов поддержать коммунистов, «так как этого закона ждут люди», но вместе с тем к нему есть серьезные вопросы как по содержанию, так и по оформлению. Единоросс Иван Диркс заявил, что без денег, предусмотренных на тут или иную статью расходов, законопроект нет смысла принимать, а поскольку бюджет уже сверстан, это выглядит проблематичным. Вторил ему и спикер АКЗС. «Вы поймите, Мария Николаевна (глава фракции КПРФ Мария Прусакова - прим. ред. БФ), мы к вам с уважением относимся, но где взять такие деньги - 1,7 млрд рублей. Принятие подобного законопроекта может поставить в целом под угрозу исполнение краевого бюджета на этот год, а это неприемлемо», - эмоционально высказался г-н Романенко.

В итоге коммунистов при голосовании поддержали 17 человек, в то время как 38 депутатов оказались «против».

Кроме того, на сессии фракцию КПРФ ждал еще один ощутимый удар: как и предполагал «Банкфакс», был скорректирован пресловутый нормативный акт «О народной законодательной инициативе», при помощи которого коммунисты надеялись заставить АКЗС «повернуть время вспять».  Обращаясь к коллегам с призывом не голосовать за поправки, Мария Прусакова даже процитировала речь президента Владимира Путина, рассуждавшего о построении в России гражданского общества. Ссылка на главу государства была использована как последний аргумент в попытке убедить депутатов не поддерживать ограничение «демократии снизу». Тем не менее большинство рассудило иначе. В каждом из двух чтений голоса распределялись следующим образом: 50 «за», восемь «против», пять воздержались.

депутаты Сергей Писарев и Дмитрий Аганов
глава Барнаула Людмила Зубович и экс-депутат Нина Данилова
депутат Андрей Волков
председатель АКЗС Александр Романенко
депутат Андрей Сартаков
сенатор Сергей Белоусов
депутат Мария Прусакова
руководитель аппарата АКЗС Инна Казанцева
депутаты Александр Молотов и Владислав Вакаев
наградные часы с символикой Заксобрания

Фото: Илья Климентьев


Другие новости по этой теме:

 Алтайские коммунисты «подстраховались» перед возможным фиаско на сессии Заксобрания
 Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
 Депутаты Алтайского ЗакСа «постелили соломку» накануне принятия очередного «антисоциального» закона
 Оппозиционеры из Алтайского Заксобрания синхронно заявили о продолжении борьбы за скандальные льготы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 34
что?

25.05.2017 15:13

У Аганова электронная сигарета что ли?
Батек и Ко начинаем тролить. Ура -коммуняки тоже....

25.05.2017 15:22

Коммунисты предлагали:
- предоставить компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления; -

- предполагалось исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад;
- КПРФ требовала отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям.

Деньги коммунисты намеревались изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей.
В ИТОГО!

Коммунистов при голосовании поддержали 17 человек, в то время как 38 депутатов оказались «против».
)))))))))))

25.05.2017 15:25

что? писал(а):
У Аганова электронная сигарета что ли?


скорее пузырек с БАДом для улучшения потенции))) тяжело становится с молодыми любовницами...
Гражданин

25.05.2017 15:26

Результаты голосования ожидаемы:
1. На все ранее отнятые льготы денег нет.
2. Прямые инициативы от народа не поддерживать. "Господа, вы говори страшную вещь. Вы хотите предать власть в руки населению!" Г. Греф
3. Денежки на собственное довольство у депутатов находятся всегда. )))

Теперь коммунистам и ср-овцам надо довести по избирателей кто и как голосовал, поименно. Край должен знать своих "героев"!
МАША: - ДЕНЬГИ?! Они вот где!

25.05.2017 15:32

Капитализм не способен решать нарастающие противоречия. Это означает, что главные проблемы своих стран и всей планеты решать предстоит левым силам.
Законодательное Собрание

25.05.2017 15:33

Мы сейчас активно работаем, над тем, чтобы еще у Вас как минимум урезать, а лучше отобрать (обобрать)! К осени проинформируем,- не волнуйтесь. Хорошего Вам настроения!
БвУ Кудрин в газете "Комерсант" Тут собачка зарыта

25.05.2017 15:40

Автором предвыборной программы Владимира Путина в 2018 году все чаще и чаще называют бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, руководившего финансами страны в течение 10 лет.

По своим взглядам Кудрин — либерал, пришедший в экономический блок страны вместе с Гайдаром и Чубайсом. Последний труд экс-министра, «Пять опасных мифов», показывает: ничего не изменилось с того времени, как Кудрин выступал против дополнительных государственных инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу: «Нельзя, инфляция будет».

Так, по словам Алексея Кудрина, нельзя применять практику дешевого кредитования промышленности, поскольку она приведет к росту денежной массы и инфляции. По этой же причине нельзя снижать ключевую ставку Центробанка, а то, что производственные мощности не загружены — это нормальное явление. Каких-либо иных механизмов регулирования, кроме как «рынок порешает», Кудрин не признает, так, предоставление льгот предприятиям, по его мнению может вызвать только «лишение стимулов к повышению эффективности». Он положительно оценил действия Центробанка в период 2015-2016 годов.

Однако, далеко не все экономисты, специалисты в бюджетном процессе согласны с точкой зрения Кудрина. Многие справедливо указывают, что идет спад потребительского спроса, предприятия становятся банкротами, и, следовательно, у российской экономики нет иного ресурса развития, кроме как развитие системы дешевого кредита. Более того, мировой опыт показывает — высокие темпы экономического роста отмечались в тех странах, которые осуществляли большие инвестиционные вложения.
Рекомендации Алексея Кудрина вредны для российской экономики???

25.05.2017 15:45


— С удивлением узнаешь, что сильная национальная валюта вредна для экономики, что через валютные интервенции надо «опускать» рубль. Оказывается, что вредны дешевые кредиты, а то, что сегодня село загибается, не имея кредитных ресурсов, то, что уничтожаются остатки потребительского спроса, гибнут предприятия, которые можно было спасти при помощи дешевых кредитов — это не учитывается.

Сегодня сотни тысяч россиян остаются без жилья, потому что не могут позволить себе его приобрести даже в кредит — стоимость жилья завышена. Счетная палата провела анализ исполнения бюджета за три месяца 2017 года — порядка 36 миллиардов рублей уходят из бюджетов регионов только для того, чтобы заплатить проценты по инфляции, минуя само тело долга.

Точка зрения Алексея Кудрина выгода коммерческим банкам, имеющим возможность «держать за горло» реальное производство. Ведь еще В. Ленин выделял в качестве одного из признаков империализма сращивание промышленного и банковского капитала.

ВОТ ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН, МАШ!
— Создаются мифы, которые сегодня объясняют бездарную экономическую, бюджетную, финансовую политику нашего либерального правительства,
где деньги говорите?

25.05.2017 15:49

"Роснефть" выплатила по итогам первого квартала бонусы топ-менеджерам в размере 1,5 млрд.руб. например. Это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ, это ГОСКОМПАНИЯ, это доходы от недр, являющихся достоянием ВСЕЙ СТРАНЫ! Путин! Где моя доля от природной ренты, которую ты обещал каждому гражданину РФ выплачивать с 2006 года?
Не у тех татупеды про деньги спрашивают, не у тех.
гость

25.05.2017 15:57

это правильно, когда коллекционерам льгот, отказали оплачивать часть их коллекции. достаточно одной. при этом конечно слуги народные, исключение, так как они желают жить хорошо уже сегодня, а не в светлом будущем, наступление которого постоянно откладывается
балаболу

25.05.2017 15:59

БвУ Кудрин в газете "Комерсант" Тут собачка зарыта писал(а):
По своим взглядам Кудрин — либерал, пришедший в экономический блок страны вместе с Гайдаром и Чубайсом.


Кудрин пришел на работу в администрацию президента в 1996 году, когда Гайдар уже четвертый год как не был премьером. Кудрин и Путин работали до этого в одной воровской команде Собчака(Фикельштейна).
гость

25.05.2017 16:03

слугам народным большие зарплаты , премии, льготы, привилегии и прочие бонусы. народу- законы, тарифы, коммуналку, налоги, штрафы и цены. так что про народ тоже не забывают
Шалоболу 15:39. Бывали и такие загогулины)))

25.05.2017 16:12

14 января 1999 года председатель правительства Евгений Примаков снял Кудрина с должности первого замминистра финансов. В конце января 1999 Кудрин назначен на должность первого заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.
В июне 1999 года Алексей Кудрин вновь назначен на пост первого заместителя министра финансов Российской Федерации.
ИНИЦИАТИВА КУКИШЕЙ...........ПРОВАЛИЛАСЬ В КУКИШ !??

25.05.2017 16:28

ЧТО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ.... Ведь КУКИШИ.... показали КУКИШ развитому социализму !? Вот и КУКИШ на инициативы!
Главному врачу краевой клиники для душевно больных

25.05.2017 16:33

ИНИЦИАТИВА КУКИШЕЙ...........ПРОВАЛИЛАСЬ В КУКИШ !?? писал(а):
ЧТО И СЛЕДОВАЛО О


Просьба.

Пожалуйста, опечатайте Wi Fi в этой палате у пациентки олигофрена психа с детства.
Антонина г. Алейск

25.05.2017 16:45

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитался о доходах за 2016 год. Декларация появилась на официальном сайте региона.
По итогам 2016 года глава региона заработал 4 млн 011 тыс. 534 рубля. У Карлина в собственности два гаража площадью 40,9 кв.м. и 16,8 кв.м. У него в пользовании квартира (157,6 кв.м.) и гостиничный номер (196,3 кв.м.). Супруга губернатора задекларировала доход в 4 млн 271 тыс. 512 рублей. У нее в собственности три квартиры (139,7 кв.м., 112 кв.м. и 66,2 кв.м.) два земельных участка (2000 кв.м. и 3094 кв.м.), жилой дом (560,1 кв.м.), два машиноместа (13,2 кв.м. и 13,2 кв.м.) и жилое строение (52,7 кв.м.). В пользовании у жены главы Алтайского края квартира площадью 157,6 кв.м.
На фоне нищего населения в Алтайском крае - это вопиющая несправедливость. Терпению народа приходит предел..............................
Гога из Абхазии

25.05.2017 16:49

Заголовок "доставляет". Да и сам материал. В преддверии выборов БФ все усерднее лижет попу власти.
НЕ ПСИХУЙ 16.33 ПРОВАЛИВШИЙСЯ КУКИШ ??

25.05.2017 17:00

Займись лучше трудоустройством СТУДЕНТОВ !?? Или ты по своему образу ГОТОВ КЛЕПАТЬ ЕМЕЛЮШЕК НА ПЕЧИ??
Переживающий

25.05.2017 17:08

"Изменения в «антисоциальный» пакет законов, утвержденный Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года, потребуют привлечения в краевой бюджет дополнительно около 1,7 млрд рублей. Данный аргумент стал одним из основных при отказе принимать поправки"
- - - - - - - - - - - - - - - -
Может кто-нибудь мне объяснит по поводу бюджета Алтайского края.

Росстат опубликовал исполнение консолидированного бюджета в 2016 году по регионам России.
Все данные на сайте Росстата http://www.gks.ru/bgd/free/B02_83/Main.htm
Данные по Алтайскому краю за 2016 год:
доходы бюджета = 99 464 691 тыс. руб.;
расходы бюджета = 94 291 370 тыс. рублей;
профицит бюджета = 5 173 321 тыс. руб.
За 2016 год 5 миллиардов рублей в бюджете края не израсходованы!
На какие цели в 2017 году уже израсходованы или планируется израсходовать 5 млрд рублей, не израсходованных в 2016 году?
Мне не понятно, почему эти 5 млрд рублей нельзя привлечь для социалки? Для людей?
Кстати, Министерство финансов Алтайского края опубликовало информацию об исполнении консолидированного бюджета на 01.01.2017, в которой также сказано о том, что в бюджете края за 2016 год не израсходованы 5 173 321 рубль.
Сайт Минфина Алтайского края: http://fin22.ru/isp/kons/k2016/k2016_2129.html
А тебе слабо?

25.05.2017 17:12

НЕ ПСИХУЙ 16.33 ПРОВАЛИВШИЙСЯ КУКИШ ?? писал(а):
Займись луч


Или из психушки не выпускают)))!!??
балаболу

25.05.2017 17:19

Шалоболу 15:39. Бывали и такие загогулины))) писал(а):
14 января 1999 года председатель правительства Евгений Примаков снял Кудрина с должности первого замминистра финансов. В конце января 1999 Кудрин назначен на должность первого заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.
В июне 1999 года Алексей Кудрин вновь назначен на пост первого заместителя министра финансов Российской Федерации.


ну и каким боком тут твой Гайдар? Для красного словца приплел что ли? То, что и Кудрина и Путина привел в Кремль Чубайс никто не оспаривает. За это Чубайс и имеет сейчас воровскую малину по затыриванию госденег под названием "Роснано", в качестве благодарности от Путина. Только вот Гайдар к этой питерско-озерной ОПГ никакого отношения никогда не имел.
Гражданин

25.05.2017 17:23

Гражданин писал(а):
Результаты голосования ожидаемы:
1. На все ранее отнятые льготы денег нет.
2. Прямые инициативы от народа не поддерживать. "Господа, вы говори страшную вещь. Вы хотите предать власть в руки населению!" Г. Греф
3. Денежки на собственное довольство у депутатов находятся всегда. )))

Теперь коммунистам и ср-овцам надо довести по избирателей кто и как голосовал, поименно. Край должен знать своих "героев"!


Вот уж некто с аналогичным мне т.н. ником пишет. Пусть публикуют, пусть увидят те, кто популиствует, а кто за более взвешенный подход. Ведь прекрасно понятно, что принять закон "за всё хорошее, против всего плохого" рад был бы каждый. Но позвольте, я прекрасно помню то время, когда законы, предоставляющие льготы, не исполнялись, потому что они не были финансово подкреплены. Никто же не против делать благие инициативы, но их же нужно грамотно реализовывать. Как всегда мне будут ставить "минуса", так как критику подобного неприятно слышать/читать.

P.S. А вот теперь фотоматериал подборку смотрится куда приятнее, ведь можно и в корректном варианте находить интересные кадры
Слушай, полит умник)))

25.05.2017 19:00

балаболу писал(а):
Для красного словца


Вот уже несколько твоих постов попадают мне "в пику", подобно тому, что ты как пьяный пытаешься доё... (докапываться) до радио.
Или ты трезвый, но тормозной?
УЖ ЛУЧШЕ ПРУСАКОВА ПРОМОЛЧАЛА БЫ

25.05.2017 19:27

ТАПЕРЬ СТИПЕНДИЯМ КАЮК
Зачем по вертикали власти ПИСАЛА ЖАЛОБЫ?
НЕ ТЫ ? ИХ ВЕДЬ из-за малявы - глупости никто и не ЧИТАЛ.

ГДЕ ДЕНЬГИ МАШ ?


Владимир Высоцкий.
ПРИШЛИТЕ СТУДЕНТА!

25.05.2017 19:41

ПОДРАБАТЫВАЕТ до прожиточного МИНИМУМА %.
ПРОЛЕТАРИЙ без социальной стипендии - ГРАФА
ДЛЯ КПРФ АНКЕТ
ДОЛЖНА БЫТЬ В КПРФ Плюсом??
И на тебе НЕТ!!!!!

Кукишные СТРАДАНИЯ.... исполняет фракция КПРФ АКЗС Алтая.
Тагарга-матагарга (Троль-скоморохи на полит ярмарке))

25.05.2017 19:50

УЖ ЛУЧШЕ ПРУСАКОВА ПРОМОЛЧАЛА БЫ писал(а):
Владимир Высоцкий.


...Скоморохи здесь-все хорошие,
скачут - прыгают через палочку.
Прибауточки скоморошие,-
смех и грех от них -все повалочку...
...
Подходи,подваливай,
сахари, присаливай
Тагарта - матагарта БИРЖА ТРУДА от КУКИШЕЙ.........

25.05.2017 19:58

ПРИШЛИТЕ СТУДЕНТА
................................................
................................................
Кукишные страдания
................................................
Нод-шавка в гипнотическом состоянии от собственных внушений

25.05.2017 19:58

ПРИШЛИТЕ СТУДЕНТА! писал(а):
Кукишные СТРАДАНИЯ.


ритуальный танец под бубен в клинике для душевнобольных.
ЕСТЬ ТАКОЙ ОБРЯД ЛЕЧЕНИЯ ПРИДУРКОВАТЫХ КУКИШЕЙ?

25.05.2017 20:05

СОГОМОНОВ.
Вот тебя НОД-дурочку, графоманку

25.05.2017 20:11

ЕСТЬ ТАКОЙ ОБРЯД ЛЕЧЕНИЯ ПРИДУРКОВАТЫХ КУКИШЕЙ? писал(а):

СОГО

в клинике для душевнобольных, как олигофренку психическую, этим обрядом и лечат.)))

фреза

25.05.2017 20:14

Маша молодец!!!Достойно себя ведешь,не каждый мужик имеет стержень...у тебя он есть.не обращай внимание на идиотов которые пишут гадости.
Одноклассник

25.05.2017 20:22

фреза писал(а):
не обращай внимание на идиотов которые пишут гадости.


Уж, если фреза-флешка такой положительный пост прислал, то никакого "провала" инициативам нет.
Банкфаксу!

25.05.2017 20:53

Вам не стыдно про приспособленцев-(коммунистов себя мнящих писать)??? Мне стыдно читать...
А ты не чЕтай

25.05.2017 21:26

Банкфаксу! писал(а):
Мне стыдно читать...


а иди в хлев к корове или в огород - грядки - то поди уж сорняк задавил... стыдливая читательница... давно ли ею стала?