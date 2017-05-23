На Алтае любительница скорости на Lexus покалечила в аварии семилетнего ребенка

07.06.2017 08:31
4 июня в Улаганском районе Республики Алтай произошла авария, в которой пострадал первоклассник. С многочисленными травмами ребенка увезли в ЦРБ, информирует пресс-служба ГУ МВД России по РА.
По версии правоохранителей, инцидент произошел около 13:10 на 790-м км автодороги «Чуйский тракт». 53-летняя жительница села Улаган на автомобиле Lexus RX 330 превысила безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. После этого внедорожник въехал в столб. В результате происшествия в районную больницу с полученными травмами госпитализировали и автоледи, и ее семилетнего пассажира. По факту ДТП возбудили административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
07.06.2017 08:59
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07.06.2017 12:06
07.06.2017 12:23
Евгений вам самому-то не смешно так воспринимать мир? Совсем что-то иррациональное говорите. Нет логики в ваших словах, кроме ненависти к власти. Может просто это "даме" научиться ездить по правилам? Скоростной режим, например, соблюдать?
07.06.2017 12:47
А вы почему решили, что она русская?
Республика Алтай, Улаганский район - да там русских-то вообще не осталось, одно коренное население - алтайцы, да еще казахи!
Нет, еще от смешанных браков между лицами разных национальностей метисы!