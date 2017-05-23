На Алтае любительница скорости на Lexus покалечила в аварии семилетнего ребенка

4 июня в Улаганском районе Республики Алтай произошла авария, в которой пострадал первоклассник. С многочисленными травмами ребенка увезли в ЦРБ, информирует пресс-служба ГУ МВД России по РА.

По версии правоохранителей, инцидент произошел около 13:10 на 790-м км автодороги «Чуйский тракт». 53-летняя жительница села Улаган на автомобиле Lexus RX 330 превысила безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. После этого внедорожник въехал в столб. В результате происшествия в районную больницу с полученными травмами госпитализировали и автоледи, и ее семилетнего пассажира. По факту ДТП возбудили административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.