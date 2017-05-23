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Главная Лента новостей Поздние «марши» военных стали преградой для движения по алтайской трассе

Поздние «марши» военных стали преградой для движения по алтайской трассе

07.06.2017 11:58

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на одном из участков региональной дороги. Причиной тому является плановое передвижение военных колонн, сказано на сайте краевого главка.

По данным сотрудников полиции, 6, 7 и 8 июня текущего года в регионе ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге направлением полевой район - Барнаул - село Косиха - полевой район. Так, 6 июня военные заняли дорогу почти на два часа - с 21:40 до 23:30. 7 июня перекрытие движение продлится с 16:40 до 18:00, а 8-го - с 21:40 до 23:25. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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Комментарий

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Комментариев 6
милитаристам

07.06.2017 12:41

А кто будет компенсировать моральные издержки, связанные с опозданием на деловые встречи и пр. ..................в пальто?
Всемдовольный

07.06.2017 13:20

Лично Вам, он и компенсирует. А если моральные страдания так уж невыносимы, закатитесь под машинку. Порядка 50 тонн без пальто и порядка 100 тонн в пальто. Потом поделитесь впечатлениями.
О бана...)))

07.06.2017 14:04

милитаристам писал(а):
А кто будет компенсировать моральные издержки,


у НЕГО ЕЩЁ И МОРАЛЬ ЕСТЬ. " Кто не хочет терпеть "моральные" издержки от своей армии, - будет лизать сапог-ботинок чужой"
Массаж мозга

07.06.2017 14:18

Ну подумаешь,по М-52 пару -тройку Топльков проедут!
Гейропейсы ужо описались!
Ну да

07.06.2017 15:26

И Рогозин уже расдухарился - говорит накрыли всю матушку - Расею колпаком - комар не пролетит , прямо весь интернет забит новостными лентами . Только обмолвился и уже растрезвонили военную тайну .
Массаж мозга

07.06.2017 16:10

Да ну?