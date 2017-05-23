Поздние «марши» военных стали преградой для движения по алтайской трассе

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на одном из участков региональной дороги. Причиной тому является плановое передвижение военных колонн, сказано на сайте краевого главка.

По данным сотрудников полиции, 6, 7 и 8 июня текущего года в регионе ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге направлением полевой район - Барнаул - село Косиха - полевой район. Так, 6 июня военные заняли дорогу почти на два часа - с 21:40 до 23:30. 7 июня перекрытие движение продлится с 16:40 до 18:00, а 8-го - с 21:40 до 23:25. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.