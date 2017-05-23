Борис Трофимов объяснил алтайским пенсионерам, откуда берутся «копейки»

Управляющий ОПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов подвергся «атаке» пользователей в ходе онлайн-форума, прошедшего на сайте регионального правительства 6 июня. Большинство участников общения интересовал не только порядок начисления и расчетов пенсий, но и то, почему социальные выплаты крайне малы.

«Почему у нас в стране такие пенсии маленькие? У наших родителей пенсии даже не хватает, чтобы заплатить за квартиру. Ведь столько у нас природных богатств... Неужели нельзя продумать пенсионную систему так, чтобы люди жили, а не выживали», - задала тон интернет-дискуссии семейная пара из Барнаула. Борис Трофимов не стал пускаться в философские рассуждения, стараясь подкреплять свои слова ссылками на нормативные акты. Для начала управляющий краевым ОПФР напомнил, что страховые пенсии в РФ устанавливаются в соответствии с пенсионным законодательством. «Конкретный размер гражданину определяется с учетом его зарплаты и отработанного стажа (до 1 января 2002 года), а также страховых взносов за работу после этой даты. Поэтому у каждого размер пенсии разный. Законодательством предусмотрено, что материальное обеспечение неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта РФ. В Алтайском крае на 2017 год прожиточный минимум установлен в размере 8363 рубля», - пояснил г-н Трофимов.

Кроме того, у представителя ПФР попробовали выяснить не только минимальную, но и максимальную пенсию на территории края, а также общее количество и категории пенсионеров, проживающих в регионе. По словам Бориса Трофимова, понятия минимальный и максимальный размер пенсии в страховых пенсиях не существует. Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения без учета мер соцподдержки ниже прожиточного минимума, устанавливается доплата до уровня в 8363 рубля. При этом средний размер страховой пенсии в крае составляет 12 166 рублей.

Размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению устанавливается в зависимости от размера социальной пенсии по старости, к ней применяется районный коэффициент. Средний размер пенсии по гособеспечению – 9041 рубль. Кроме того, г-н Трофимов уведомил, что в Алтайском крае проживает 758 732 пенсионера, в том числе получателей страховых пенсий - 683 345 человека и госпенсий – 75 387 человек (из них получают социальную пенсию — 70 102). В соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» устанавливается несколько видов страховых пенсий. В их числе - по старости (в Алтайском крае ее получают 635 034 жителя), по инвалидности (21 574), по случаю потери кормильца (26 737). Кроме того, существуют пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Помимо указанных трех категорий к ним добавляются еще пенсии за выслугу лет и так называемая социальная пенсия.

Напомним, число работающих пенсионеров в Алтайском крае к осени 2016 года резко сократилось - на 87,5 тысяч человек (до 123 850 человек, или на 41 %), хотя до этого их количество стабильно росло. Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, теряет огромные суммы. Как уже сообщалось, в январе 2017 года пенсионеры из Алтайского края получили единовременную выплату в 5000 рублей, которая стала своеобразной компенсацией от федерального правительства в обмен на отказ от традиционной индексации во второй половине прошлого года. В текущем году индексация пенсий вернулась на прежний уровень фактической инфляции. Так, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4 %, а с 1 апреля - еще на 0,38 %. С этой же даты выплаты повысили на 2,6 % по государственному пенсионному обеспечению как работающим, так и неработающим пенсионерам (в их числе и социальные пенсии).

Добавим, в Алтайском крае с февраля изменился срок выдачи пенсий. Кредитные учреждения стали их выплачивать 14-го числа вместо 8-го в большинстве муниципалитетов. Из-за того, что Сбербанк, через который получают выплаты примерно половина пенсионеров в регионе, не провел разъяснительную работу с пожилыми людьми, на короткий период времени возникла паника.