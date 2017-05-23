Спасателям пришлось снимать барнаульцев с колеса обозрения из-за отключения электричества

Пожарные готовят план спасения

Днем 7 июня почти вся центральная часть Барнаула примерно на час осталась без электричества из-за аварийного отключения. Меньше всего повезло тем, кто в этот момент находился в лифтах и на колесе обозрения на площади Сахарова. Людей пришлось снимать с аттракциона с помощью кранов, сообщает ИА «Амител».

На колесе обозрения остались люди

Электричество отключилось примерно в 13:00, пострадала центральная часть города примерно от площади Октября до Горы и частично Железнодорожный район. При этом в домах от проспекта Ленина в сторону проспекта Комсомольского электричество сохранилось. В пресс-службе филиала МРСК Сибири - «Алтайэнерго» ИА «Банкфакс» пояснили, что аварийное отключение произошло на подстанции «Подгорная». Причины сейчас выясняются.

Центральная часть города, где базируются основные организации, оставалась без света около часа. Наиболее «занимательным» он оказался для посетителей парка «Барнаульская крепость», которые застряли на колесе обозрения. По данным «Амител», на место прибыли сотрудники МЧС, а также «скорая помощь». Спасатели с помощью лестниц добрались до кабин колеса обозрения и начали вытаскивать людей. По словам одной из вызволенных из кабины аттракциона женщины, она с ребенком провела взаперти около часа.

Отметим, что из-за внезапного отключения света на дорогах города остановились трамваи и перестали работать светофоры, что привело к образованию значительных «пробок». Примерно в 14:00 электричество вновь появилось в сети.