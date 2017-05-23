Тележка не катит: производство на «Алтайвагоне» простаивает из-за конфликта с «поставщиком инноваций»

На «Алтайвагоне» в Новоалтайске около месяца было приостановлено производство. Как сообщают источники «ПолитСибРу», простой связан с тем, что «Уралвагонзавод» прекратил поставки колесных пар на завод. «Алтайвагон» ранее конфликтовал с уральским предприятием как раз из-за колесных пар, которые дали алтайскому заводу право получить скидку от ФАС, что по мнению уральцев было несправедливо.

Получить внятный комментарий «Алтайвагона» не удалось. «Комментарий я давать не уполномочен, обращайтесь к гендиректору», - сказал изданию заместитель генерального директора по экономике и финансам Вадим Руднев. Однако в приемной гендиректора перенаправили в пресс-службу, но там на звонок так и не ответили. Директор Рубцовского филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро рассказал «ПолитСибРу», что филиал не испытывает сложностей, а информацию о головном предприятии в Новоалтайске ни опровергать, ни подтверждать не стал.

В группах «Алтайвагона» в соцсетях сотрудники завода косвенно подтверждают, что предприятие испытывало трудности и работы у них не было. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил один из работников. «До 10 мая был простой. Вчера, получив квитки, работники обнаружили, что две трети зарплаты за этот простой вообще не закрыли. Объяснили тем, что за тот период, что мы работали (с 10 мая до конца месяца) выработка получилась то ли 100 %, то ли 200 %! Начальник цеха должен сейчас пойти к руководству завода и с ними разговаривать, чтобы нормально все выплатили», - сообщил источник.

Вероятно, ситуация связана с тем, что в конце апреля «Алтайвагон» получил от ФАС скидку на порожний пробег для своих инновационных вагонов, против чего активно выступал «Уралвагонзавод». Предприятие является поставщиком оборудования – вагоны «Алтайвагона» построены на тележке УВЗ. Причем право на скидку дает как раз эта инновационная тележка.

Позиция «Уралвагонзавода» объяснялась тем, что «Алтайвагон» провел недостаточный объем испытаний по собственным инновационным вагонам. Однако ФАС настаивала, что алтайское предприятие имеет право на льготу, в том числе потому, что тележка «Уралвагонзавода» уже прошла испытания, причем уже после того, как предприятие получило скидку. Скидки на порожний пробег для инновационных вагонов действуют с 2013 года для нескольких моделей производства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), с 2014 года - для «Уралвагонзавода».