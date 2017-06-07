Жителя Иркутска задержали на Алтае за жестокое убийство «блудницы»

В Алтайском крае задержали молодого жителя Иркутска, который обвиняется в жестоком убийстве женщины. Преступление мужчина совершил 31 декабря 2016 года в Новосибирске, после чего скрывался на Алтае, информирует «Новосибирская служба эвакуации. АСТ-54» «ВКонтакте».

По версии следствия, в новогоднюю ночь 23-летний мужчина со своим знакомым «пригласили» на съемную квартиру в Новосибирске двух женщин для получения интимных услуг. Позже между мужчиной и одной из гостий произошла ссора из-за ее внешности. Взяв на кухне квартиры два ножа, обвиняемый в ванной нанес 35-летней потерпевшей более 20 ножевых ранений, пять из которых оказались смертельными. Спустя сутки после убийства он приобрел в магазине моющие средства, перчатки, мешки для мусора и спальный мешок. При помощи второй девушки и знакомого, находящихся в шоковом состоянии от произошедшего, он убрал следы преступления и лично оттащил труп женщины к мусорным контейнерам во дворе жилого дома.

Позже обвиняемого задержали в Алтайском крае с мобильным телефоном и шубой убитой. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. Санкция УК за совершенное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.