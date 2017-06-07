На Алтае подсудимый получил «добавку» к сроку за «бунт» в кабинете следователя

Вступил в силу приговор Горно-Алтайского городского суда в отношении местного жителя, который совершил несколько преступлений, причем ряд из них — прямо в кабинете следователя. Не желая отвечать по закону за кражу, он разорвал документы своего уголовного дела и применил насилие к сотруднику правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте Верховного суда Республики Алтай.

Первое уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Поводом стало то, что тот дважды пробрался в дом к жителю Горно-Алтайска, избил его и открыто похитил деньги и продукты питания. В процессе расследования в декабре 2016 года предполагаемого преступника вызвали к следователю. В кабинете мужчина начал возмущаться, смял и разорвал процессуальные документы по уголовному делу. После этого из мести к сотруднику правоохранительных органов он стал угрожать ему и применил насилие.

Все это добавило к первоначальным обвинениям еще несколько. Впоследствии мужчина успокоился, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но даже несмотря на это суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Преступник подал апелляцию, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай оставила приговор без изменения, а доводы защитника о чрезмерной суровости без удовлетворения. Приговор вступил в силу 1 июня.