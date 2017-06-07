Бийский общественник ищет справедливости в теме газонных парковок у прокурора

Припаркованные машины близ детской площадки

Житель Бийска Сергей Белоконь безуспешно пытается обратить внимание городской администрации на незаконную, с его точки зрения, парковку автомобилей во дворе дома по улице Радищева, 6. Ответ властей на письменное обращение с фотографиями нарушений не устроил общественника.

Сергей Белоконь направил обращение к прокурору наукограда Роману Фомину из-за бездействия сотрудников администрации Бийска по фактам незаконной парковки на газоне дома и детской площадки по улице Радищева, 6. В подтверждение своих слов «рассерженный горожанин» приложил около десятка фотографий, на которых отчетливо видны марки и номера машин, припаркованных на запретных точках.

«Обращаю внимание, что фотографии представлены в исчерпывающем количестве и в самых разных ракурсах. Административного расследования, как это предписано законодательством, проведено не было. Расстояния не замерены, номер одной машины перепутан, с нарушителей и свидетелей не взяты показания, нарушение не остановлено. Администрацией Бийска материалы проверки не составлены и не переданы в административную комиссию, как и во всех предыдущих случаях моих обращений», - пишет Сергей Белоконь. Примечательна фотография, указывает горожанин, где машина администрации стоит в одном ряду с нарушителями.

Автомобили «зашли» на газон

Из ответного письма за подписью замглавы администрации Бийска Александра Студеникина следует, что на момент проверки двора (30 мая) автомобилей на газоне с указанными госномерами обнаружено не было. При этом чиновники дополнительно установили табличку с предупреждением о недопустимости использования участка под газон для парковки. Впрочем, вывеска «Зеленая зона» была вырвана и брошена в кусты одним из жителей через два часа после установки, сразу, как только он ее увидел. При этом с утра 30 мая газон был уничтожен в третий раз, что администрация даже не заметила, констатирует г-н Белоконь.

Очередное нарушение правил благоустройства

Между делом г-н Студеникин дал общественнику несколько советов, как можно решить данную проблему силами самих жителей дома. Он предложил бийчанину провести общее собрание собственников жилья. Именно там можно принять решение о размещении парковки и организации благоустройства территории. Но как видно из комментария Сергея Белоконя, эти «указания» его не устроили. «Данный ответ администрации снова неполон, необъективен и не устраняет нарушения правил благоустройства Бийска (запрет парковки на газонах). Правонарушитель (собственник двух фургонов) снова уходит от ответственности. Ссылка Александра Студеникина на некое необходимое решение собственников неправомерно, поскольку никакое решение никаких собственников не может нарушать требований СанПиН. Кроме того, согласно правилам, прилегающая территория должна быть благоустроена. То есть газон, безотносительно, на чьей территории он находится, должен быть приведен в надлежащее состояние», - рассуждает активист. По оценке бийчанина, зеленые насаждения здесь были уничтожены еще несколько лет назад одним из жителей соседнего дома - по Радищева, 4.

В заключение Сергей Белоконь просит применить меры прокурорского реагирования в отношении руководителей администрации Бийска, допускающих указанные правонарушения и способствующие их совершению. «Прошу возбудить административные дела, приобщить данные материалы и направить в суд», - говорится в обращении.

Вечерняя стоянка авто во дворе

Кстати, ранее активный бийчанин уже обращался в прокуратуру по поводу «снежных свалок» зимой на данной территории. Тогда по итогам рассмотрения первый зампрокурора Алтайского края Александр Фомин внес представление в адрес горадминистрации. Речь шла о нарушении правил благоустройства, неполном, необъективном и невсестороннем рассмотрение органом местного самоуправления обращений граждан. Кроме того, надзорное ведомство пожурило чиновников из наукограда за дачу немотивированных и необоснованных ответов на запросы.

Добавим, проблема с парковкой во дворах в крупных городах встречается почти повсеместно. В условиях резко выросшего автопарка за последние годы дворы многих домов, возведенных еще в советское время, просто не способны «вместить» всех желающих. Впрочем, все это не отменяет правил благоустройства и СанПиН, кроме того, существуют платные стоянки и гаражи.