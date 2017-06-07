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Главная Лента новостей Бийский общественник ищет справедливости в теме газонных парковок у прокурора

Бийский общественник ищет справедливости в теме газонных парковок у прокурора

08.06.2017 10:52

Припаркованные машины близ детской площадки
Припаркованные машины близ детской площадки

Житель Бийска Сергей Белоконь безуспешно пытается обратить внимание городской администрации на незаконную, с его точки зрения, парковку автомобилей во дворе дома по улице Радищева, 6. Ответ властей на письменное обращение с фотографиями нарушений не устроил общественника.

Сергей Белоконь направил обращение к прокурору наукограда Роману Фомину из-за бездействия сотрудников администрации Бийска по фактам незаконной парковки на газоне дома и детской площадки по улице Радищева, 6. В подтверждение своих слов «рассерженный горожанин» приложил около десятка фотографий, на которых отчетливо видны марки и номера машин, припаркованных на запретных точках.

«Обращаю внимание, что фотографии представлены в исчерпывающем количестве и в самых разных ракурсах. Административного расследования, как это предписано законодательством, проведено не было. Расстояния не замерены, номер одной машины перепутан, с нарушителей и свидетелей не взяты показания, нарушение не остановлено. Администрацией Бийска материалы проверки не составлены и не переданы в административную комиссию, как и во всех предыдущих случаях моих обращений», - пишет Сергей Белоконь. Примечательна фотография, указывает горожанин, где машина администрации стоит в одном ряду с нарушителями.

Автомобили «зашли» на газон
Автомобили «зашли» на газон

Из ответного письма за подписью замглавы администрации Бийска Александра Студеникина следует, что на момент проверки двора (30 мая) автомобилей на газоне с указанными госномерами обнаружено не было. При этом чиновники дополнительно установили табличку с предупреждением о недопустимости использования участка под газон для парковки. Впрочем, вывеска «Зеленая зона» была вырвана и брошена в кусты одним из жителей через два часа после установки, сразу, как только он ее увидел. При этом с утра 30 мая газон был уничтожен в третий раз, что администрация даже не заметила, констатирует г-н Белоконь.

Очередное нарушение правил благоустройства
Очередное нарушение правил благоустройства

Между делом г-н Студеникин дал общественнику несколько советов, как можно решить данную проблему силами самих жителей дома. Он предложил бийчанину провести общее собрание собственников жилья. Именно там можно принять решение о размещении парковки и организации благоустройства территории. Но как видно из комментария Сергея Белоконя, эти «указания» его не устроили. «Данный ответ администрации снова неполон, необъективен и не устраняет нарушения правил благоустройства Бийска (запрет парковки на газонах). Правонарушитель (собственник двух фургонов) снова уходит от ответственности. Ссылка Александра Студеникина на некое необходимое решение собственников неправомерно, поскольку никакое решение никаких собственников не может нарушать требований СанПиН. Кроме того, согласно правилам, прилегающая территория должна быть благоустроена. То есть газон, безотносительно, на чьей территории он находится, должен быть приведен в надлежащее состояние», - рассуждает активист. По оценке бийчанина, зеленые насаждения здесь были уничтожены еще несколько лет назад одним из жителей соседнего дома - по Радищева, 4.

В заключение Сергей Белоконь просит применить меры прокурорского реагирования в отношении руководителей администрации Бийска, допускающих указанные правонарушения и способствующие их совершению. «Прошу возбудить административные дела, приобщить данные материалы и направить в суд», - говорится в обращении.

Вечерняя стоянка авто во дворе
Вечерняя стоянка авто во дворе

Кстати, ранее активный бийчанин уже обращался в прокуратуру по поводу «снежных свалок» зимой на данной территории. Тогда по итогам рассмотрения первый зампрокурора Алтайского края Александр Фомин внес представление в адрес горадминистрации. Речь шла о нарушении правил благоустройства, неполном, необъективном и невсестороннем рассмотрение органом местного самоуправления обращений граждан. Кроме того, надзорное ведомство пожурило чиновников из наукограда за дачу немотивированных и необоснованных ответов на запросы.

Добавим, проблема с парковкой во дворах в крупных городах встречается почти повсеместно. В условиях резко выросшего автопарка за последние годы дворы многих домов, возведенных еще в советское время, просто не способны «вместить» всех желающих. Впрочем, все это не отменяет правил благоустройства и СанПиН, кроме того, существуют платные стоянки и гаражи.

Фото: Сергей Белоконь

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Комментарий

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Комментариев 8
Кукрыникс

08.06.2017 11:38

Студеникин это последователь Нонко. Он будет так же как тот изворачиваться и врать, потому что не имеет воли и духа указать "собственнику двух фур" на его неблаговидные поступки. Нонко уходя сказал же что его команда закончит его дела. Круговорот чиновников в природе. Ой. Ошибся. В Администрации Бийска.
Недоум

08.06.2017 11:40

ttps://m.youtube.com/watch?v=BoQDwhpyKuo
Прокурор Фомин долго терпеть не будет
даздраперма

08.06.2017 11:47

функции органов местного самоуправления свелись к разъяснению жителям норм законодательства, по которым местное управление - это общее собрание собствеников жилья. за чем тогда содержат муниципальных чиновников? вот отдел административных органов мэрии не хочет работать, его надо сократить и чтоб начальник не сидел за сочинением отписок населению, а сам выезжал на место. за отказ исполнять полномочия вылет с работы.
1

08.06.2017 12:26

Не могут купить себе машины, вот и борятся с парковками. Машины никому не мешают. Ну выростет на этом месте бурьян и кому легче будет?
Директор СССР

08.06.2017 12:33

У чувака просто нет машины, вот его жаба и давит
гость

08.06.2017 13:38

1 писал(а):
Машины никому не мешают.

Про Бийск не знаю, В Барнауле же составляются протоколы, штрафуют. Причем очень избирательно. Стоят машины во дворе, один из владельцев получает административный протокол. Рядом авто как стояли, так и стоят. Их никто не тревожит. По какому принципу на одних протокол, мешают убирать двор в Ленинском районе, а другие занимают это место и уже не мешают?
Куратор

08.06.2017 14:36

Белоконь молодец.
Сам планировал уделить внимание этим "Лучшим парковщикам", но попозже.
Рад, что Сергей Леонидович поднял эту тему.
Всецело поддерживаю.
Иваныч

08.06.2017 15:38

гость писал(а):
По какому принципу на одних протокол, мешают убирать двор в Ленинском районе, а другие занимают это место и уже не мешают?

Принцип очень простой: если владелица старенькой машинки одинокая мать двоих детишек (школьного и садиковского возраста), то на такую, конечно надо составить протокол и выгнать со двора. Сама понимать должна и не занимать место для тех, кто побогаче.