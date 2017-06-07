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Главная Лента новостей Лишние расходы: в Змеиногорске депутаты намерены ликвидировать городскую администрацию

Лишние расходы: в Змеиногорске депутаты намерены ликвидировать городскую администрацию

08.06.2017 11:32

Чиновники, депутаты и жители Змеиногорска могут инициировать процесс ликвидации городской администрации, которая, по мнению части народных избранников, стала не нужна после объединения города и района. По словам председателя райсовета Петра Остапченко, пока мнения внутри депутатского корпуса разделились почти пополам, но уже создана рабочая группа для проработки вопроса, сообщают «Наши новости».

Как поясняет издание, депутаты городского и районного советов вправе принять решение о ликвидации администрации города и передаче всех полномочий исполнительной власти Змеиногорска в районную администрацию. Призывы к этому все чаще звучат после объединения двух муниципалитетов. В качестве аргументов приводится состоявшееся после слияния сокращение полномочий города и ощутимые затраты, которые несет бюджет.

На прошлой неделе депутаты уже обсудили этот вопрос, но к общему мнению пока не пришли. Тем не менее, по словам Петра Остапченко, создана рабочая группа, которая досконально проработает вопрос. «Депутаты разделились примерно 50 на 50. Созданная рабочая группа наметит план мероприятий, а мы позже еще раз соберемся и решим», — сказал телеканалу г-н Остапченко.

Отметим, что на содержание администрации Змеиногорска в прошлом году потратили больше 6 млн рублей, из них на зарплату сотрудникам ушло почти 4,5 млн рублей. В 2017 году на эти цели выделили почти 7 млн рублей, в том числе на фонд оплаты труда больше 4,5 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 14
Евгений

08.06.2017 13:00

С таким подходом скоро и обращаться не к кому будет зае....... ли со своей оптимизацией. Денег от сокращения людей один ........ не прибавится.
гость

08.06.2017 13:06

Евгений писал(а):
С таким подходом скоро и обращаться не к кому будет

Сокращают тех, кто занимается непосредственно решением практических дел
Куколка

08.06.2017 13:58

Банкфакс, почему не пишете про задержание Башкатова? Не новость а бомба для Бийска-наукограда
СашОК

08.06.2017 14:09

Сократить всех нахрен! Оставить одного Путина!
Не верю

08.06.2017 14:16

Куколка писал(а):
Не новость а бомба


Кака така она кума, езлив пот кумом не была ?
Башкатов? Так это же родственик Громогласовой

08.06.2017 14:17

У него свалка тбо если я не ошибаюсь
Марфушенька-душенька

08.06.2017 14:27

Ой, не смешите! Городскую администрацию, как юридическое лицо, ликвидируют, а служащие дружно будут приняты в районную. Кроме тех, кто категорически неудобен власти.
гость

08.06.2017 15:50

Лучше начать с Барнаула. Есть разные комитеты(типа отделов в организациях), которые отвечают за определенные сферы деятельности. Зачем Дугину нужны замы? Чтобы дублировать председателей комитетов? Если убрать этих заместителей, то можно получить в бюджет как минимум миллионов 10 рублей в год. Отремонтировать бывший Дом культуры Трансмаша, где должен быть детский центр.
гость

08.06.2017 16:54

2 вопроса
когда в Барнауле ликвилируют районные администрации?
кто такой Башкатов?
Гость

08.06.2017 17:57

Это конечно их право, и будет здорово если они придут к какому то решению этой проблемы. Как Карлин недавно заметил про муниципалитеты - очень часто безынициативны в своих действиях и желании получать возможность улучшать субъект. Если по мнению жителей все так и есть, то ради бога. Главное, чтобы сами жители потом инициативу что то менять не потеряли.
Батек

08.06.2017 18:08

Вполне логичный ход, действительно зачем, чем кто то уже заведомо включает в себя их полномочия, какой смысл плодить лишние органы власти. Хотя конечно пока мнения 50 на 50 еще рано говорить о том, что там что то решили, кто знает, как это все в итоге обернется. Да и такой вопрос, разве с объединением это не должно автоматически происходить?
Погугли, на "одноклсссниках"есть видео момента

08.06.2017 18:12

гость писал(а):
кто такой Башкатов?

задержания ОМОНом кума Лиды Громогласовой товарища гражданина с такой фамильей ...
тот самый "правовед"

08.06.2017 18:38

которому Громогласова и отставной мэр Нонко подарили городскую свалку ТБО и полмиллиарда рублей в виде госзаказа на ремонт и обслуживание местных дорог. обвиняется в подделке документов и незаконной приватизации городской свалки, в результате чего тариф на захоронение тбо вырос в пять раз, сказочно обогатив участников сделки где не последнюю скрипку играло руководство наукограда
Смит

08.06.2017 19:10

тот самый "правовед" писал(а):
отставной мэр Нонко подарили городскую свалку

поэтому ваш Нонко свалил в Штаты?