Лишние расходы: в Змеиногорске депутаты намерены ликвидировать городскую администрацию

Чиновники, депутаты и жители Змеиногорска могут инициировать процесс ликвидации городской администрации, которая, по мнению части народных избранников, стала не нужна после объединения города и района. По словам председателя райсовета Петра Остапченко, пока мнения внутри депутатского корпуса разделились почти пополам, но уже создана рабочая группа для проработки вопроса, сообщают «Наши новости».

Как поясняет издание, депутаты городского и районного советов вправе принять решение о ликвидации администрации города и передаче всех полномочий исполнительной власти Змеиногорска в районную администрацию. Призывы к этому все чаще звучат после объединения двух муниципалитетов. В качестве аргументов приводится состоявшееся после слияния сокращение полномочий города и ощутимые затраты, которые несет бюджет.

На прошлой неделе депутаты уже обсудили этот вопрос, но к общему мнению пока не пришли. Тем не менее, по словам Петра Остапченко, создана рабочая группа, которая досконально проработает вопрос. «Депутаты разделились примерно 50 на 50. Созданная рабочая группа наметит план мероприятий, а мы позже еще раз соберемся и решим», — сказал телеканалу г-н Остапченко.

Отметим, что на содержание администрации Змеиногорска в прошлом году потратили больше 6 млн рублей, из них на зарплату сотрудникам ушло почти 4,5 млн рублей. В 2017 году на эти цели выделили почти 7 млн рублей, в том числе на фонд оплаты труда больше 4,5 млн рублей.