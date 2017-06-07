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Главная Лента новостей Под крышей дома своего: каждый четвертый барнаулец не собирается выезжать на время отпуска

Под крышей дома своего: каждый четвертый барнаулец не собирается выезжать на время отпуска

08.06.2017 11:55

17 % барнаульцев не были в отпуске более двух лет. В текущем году около трети жителей краевого центра намерены отдохнуть, путешествуя по России, при этом каждый четвертый барнаулец не собирается покидать свой дом. Это следует из опроса сайта по поиску работы «Зарплата.ру». В анкетировании участвовали 966 горожан.

Барнаульцев спрашивали, как давно они были в отпуске и где планируют отдыхать в 2017 году. Почти четверть опрошенных (24 %) последний раз брали отпуск в текущем году, 48 % - в прошлом, а вот 17 % не ходили в отпуск более двух лет.

Горожане поделились своими планами на предстоящий отпуск. В этом году треть барнаульцев планируют поездку в пределах России (31 %). Четверть опрошенных проведут отпуск дома. За границу поедет каждый шестой, а каждый восьмой – отправится отдыхать в деревню или на дачу. Также во время отпуска горожане планируют заняться своими делами – будут искать новую работу, делать ремонт или готовиться к свадьбе.

Идеальный отпуск – это море и пляжный отдых, так считает 37 % жителей города. 31 % предпочитают поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей. Каждому пятому приносит удовольствие активный туризм с походами и сплавами. Часть горожан предпочитает заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.

54 % барнаульцев уходят в отдых с головой и совсем не думают о работе. 38 % стараются расслабиться, но периодически проверяют почту и решают рабочие задачи, еще 5 % опрошенных признались, что им редко удается отдохнуть – они всегда остаются на связи. При этом 52 % горожан отметили, что коллеги беспокоят их в отпуске только по серьезным вопросам, каждого четвертого – не тревожат вовсе, а каждого пятого постоянно отвлекают звонками и сообщениями.

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Комментарий

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Комментариев 2
Директор СССР

08.06.2017 13:49

при этом каждый четвертый барнаулец не собирается покидать свой дом

На какие шиши покидать-то? крымняш!
гость

08.06.2017 16:54

Если к каждому четвертому прибавить по одному ребенку, то получится каждый второй. На самом деле детей, которые проведут лето в городе, значительно больше.