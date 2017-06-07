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Главная Лента новостей Кислая мина: Роспотребнадзор «отметил» Алтайский край за большой объем молочных фальсификатов

Кислая мина: Роспотребнадзор «отметил» Алтайский край за большой объем молочных фальсификатов

08.06.2017 13:29

Роспотребнадзор представил государственный доклад о деятельности организации за 2016 год, из которого следует, что Алтайский край находится в числе лидеров по жалобам в самых разных сферах ответственности ведомства. Наиболее неприятная с имиджевой стороны проблема — большой объем фальсифицированной (с использованием растительных жиров) молочной продукции. По этому показателю регион входит в число девяти наиболее неблагополучных субъектов РФ.

Как следует из доклада, всего региональный Роспотребнадзор за год провел в крае 1812 проверок и нашел 8328 нарушений. Алтайский край находится на четвертом месте в России по числу последних в пересчете на одну проверку. Так, за один выезд или экспертизу специалисты в среднем находят 4,6 «огрехов» — больше только в Саратовской области (5,5), Татарстане (5,6) и Свердловской области (7,2). Кроме того, суды Алтайского края за 2016 год дали наибольшее число заключений в целях защиты потребителей — 213 (4,9 % от всех подобных случаев в России).

Самая «неудобная» ситуация складывается в сфере производства и оборота молочной продукции. Алтайский край вошел в число девяти регионов, где выявлены наибольшие объемы фальсификата. Конкретные цифры по региону в докладе не указаны, однако ведомство ставит край на первое место в списке. Всего же по России за 2016 год поступило 2568 обращений об обнаружении молочного фальсификата, из которых 58 % связано с выявлением в обороте фальсифицированного сливочного масла, 16 % – молока питьевого, 12 % – сыров, 6 % – творога, 5 % – сметаны, 1 % – молока сгущенного, 1 % – мороженого, 1 % – кефира, ряженки, йогурта. При этом 22 % от общего количества выявленного фальсификата было обнаружено в образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания.

Алтайский край находится на третьем месте в России по числу судебных исков, поданных Роспотребнадзором в защиту неопределенного круга потребителей жилищно-коммунальных услуг. В регионе ведомство судилось по этой теме 32 раза, что составляет 4,9 % от общего числа подобных случаев в России. На третьем же месте — по числу аналогичных исков в защиту неопределенного круга потребителей платных образовательных услуг (18 — 13,7 % от всех исков по России). По общему же числу судебных заключений в целях защиты прав потребителей край на пятом месте (326 заключений — 3,5 % от их числа в общем по России).

Кроме того, за год были установлены факты работы 67 несанкционированных оздоровительных учреждений, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора. В числе провинившихся — Алтайский край.

Отметим, что в последние годы в Алтайском крае активно продвигаются бренд и слоган «Все настоящее», которые были впервые представлены на туристской выставке «Интурмаркет-2015». Власти также продвигают бренд «Алтайский продукты. +100 к здоровью».


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Комментарий

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Комментариев 8
село

08.06.2017 15:58

ну теперь есть вопросы к ЕР ???????
АЛТАЕЦ

08.06.2017 17:12

ВСЕ ЖРЕМ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО И МОЛЧИМ В ТРЯПОЧКУ!
БРАТКАМ ВСЕ ПОФИГУ - ДЕНЬГИ КАПАЮТ - НАРОД МРЕТ НЕИЗВЕСТНО ОТ ЧЕГО
ПЕТР

08.06.2017 17:15

Все настоящее!
Пальмовое масло, белая краска, мел - гипс - цемент!
А в среднем - Молоко - Сметана - Творог - Кефир
Алексей

08.06.2017 17:50

За всю молочную продукцию сказать не могу, а вот результатом экспертизы сливок трех предприятий из Алтайского края ознакомлен. Натуральных сливок не производит никто. Есть основания полагать, что и по остальным видам молочки ситуация схожая.
гость

08.06.2017 17:57

А Бессарабов хвалил алтайское молочко! Видно, настолько парень привык к пальмовому, что настоящее в Москве ему не по вкусу.
М. Горький

08.06.2017 18:05

Зато налогов перечисляем в два раза больше, чем Кемеровская область. Наплевали они на здоровье не только пожилого и взрослого населения, но и детей! В будущем историки дадут оценку наших дней, наверняка там будет присутствовать слово - ГЕНОЦИД!
Батёк

08.06.2017 18:26

@@@@@@@ ;-)
Очевидец

08.06.2017 19:04

Сегодня был в одном и барнаульских магазинов. Молоко представлено от шести производителей! На упаковках продукции пятерых из них написано: состав: молоко нормализованое! И только у одного: молоко натуральное пастеризованное! Это что за хрень в июне месяце, когда коровы уже давно на естественном подножном корме?! В минувший понедельник в программе "Специальный корреспондент" наглядно показали как и из чего это нормализованное молоко делается! Укажи производитель на упаковке что на самом деле входит в состав этого нормализованного молока, никто бы его и не купил! Почему его не наказывают за непредоставление потребителю полной и достоверной информации?! Аналогичная ситуация со всеми видами молочной продукции в крае! Но!!! Даже эта дрянь, намного лучше той, котороя поступает в край из вне: весёлые молочники, домики в деревне и т.п.! Эта отрава куда круче нашей! Да ещё и дороже! И здесь не совсем понятно, почему наш край в лидерах?! За пределами Урала молочные продукты вообще натурального молока не содержат! А у нас хоть что-то есть! Возможно, что там местный Роспотребнадзор своих не сдает, а может наверху решили, что пора в крае что-то или кого-то менять? Поживем увидим... Но в любом случае ситуацию изменять никто не собирается - результат любой проверки это всего лишь очередная ниточка к марионетке! За такие ниточки и происходит управление местными царьками!