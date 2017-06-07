Кислая мина: Роспотребнадзор «отметил» Алтайский край за большой объем молочных фальсификатов

Роспотребнадзор представил государственный доклад о деятельности организации за 2016 год, из которого следует, что Алтайский край находится в числе лидеров по жалобам в самых разных сферах ответственности ведомства. Наиболее неприятная с имиджевой стороны проблема — большой объем фальсифицированной (с использованием растительных жиров) молочной продукции. По этому показателю регион входит в число девяти наиболее неблагополучных субъектов РФ.

Как следует из доклада, всего региональный Роспотребнадзор за год провел в крае 1812 проверок и нашел 8328 нарушений. Алтайский край находится на четвертом месте в России по числу последних в пересчете на одну проверку. Так, за один выезд или экспертизу специалисты в среднем находят 4,6 «огрехов» — больше только в Саратовской области (5,5), Татарстане (5,6) и Свердловской области (7,2). Кроме того, суды Алтайского края за 2016 год дали наибольшее число заключений в целях защиты потребителей — 213 (4,9 % от всех подобных случаев в России).

Самая «неудобная» ситуация складывается в сфере производства и оборота молочной продукции. Алтайский край вошел в число девяти регионов, где выявлены наибольшие объемы фальсификата. Конкретные цифры по региону в докладе не указаны, однако ведомство ставит край на первое место в списке. Всего же по России за 2016 год поступило 2568 обращений об обнаружении молочного фальсификата, из которых 58 % связано с выявлением в обороте фальсифицированного сливочного масла, 16 % – молока питьевого, 12 % – сыров, 6 % – творога, 5 % – сметаны, 1 % – молока сгущенного, 1 % – мороженого, 1 % – кефира, ряженки, йогурта. При этом 22 % от общего количества выявленного фальсификата было обнаружено в образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания.

Алтайский край находится на третьем месте в России по числу судебных исков, поданных Роспотребнадзором в защиту неопределенного круга потребителей жилищно-коммунальных услуг. В регионе ведомство судилось по этой теме 32 раза, что составляет 4,9 % от общего числа подобных случаев в России. На третьем же месте — по числу аналогичных исков в защиту неопределенного круга потребителей платных образовательных услуг (18 — 13,7 % от всех исков по России). По общему же числу судебных заключений в целях защиты прав потребителей край на пятом месте (326 заключений — 3,5 % от их числа в общем по России).

Кроме того, за год были установлены факты работы 67 несанкционированных оздоровительных учреждений, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора. В числе провинившихся — Алтайский край.

Отметим, что в последние годы в Алтайском крае активно продвигаются бренд и слоган «Все настоящее», которые были впервые представлены на туристской выставке «Интурмаркет-2015». Власти также продвигают бренд «Алтайский продукты. +100 к здоровью».