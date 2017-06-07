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Главная Лента новостей Бийчанин сжег жилье своей знакомой в отместку за украденный гаджет

Бийчанин сжег жилье своей знакомой в отместку за украденный гаджет

09.06.2017 08:32

Прокуратура Бийска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Его обвиняют в умышленном поджоге чужой квартиры, информирует региональное ведомство.

По версии следствия, накануне преступления обвиняемый проводил время в квартире своей знакомой. Вечеринка не обошлась без спиртного, после чего у мужчины пропал сотовый телефон. Как выяснилось позже, его похитили. Мужчина затаил обиду на хозяйку квартиры и решил ей отомстить. На следующий день он проник к ней домой и поджег мебель, личные вещи и бытовые приборы.

В результате пожара ущерб потерпевшей составил более 188 тысяч рублей. Дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущербы, совершенные путем поджога) уже направили в Бийский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь бийчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 3
Жители Бийска

09.06.2017 09:41

медленно , но неукоснительно деградируют . Вот и весь сказ про Наукоград
гость

09.06.2017 12:01

Если бы бийчанин обратился в полицию, профессиональные борцы с преступностью сразу отыскали злосчастный телефон. И не привлекая пожарников.
К гостю

09.06.2017 15:04

Сарказм или силовиков тролил? Блин, развелось гостей, и все больше названных, плюнуть некуда- в гостя попадёшь.