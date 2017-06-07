Хождение по крупам: алтайского бизнесмена обвинили в крупных махинациях с гречкой

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО «Альянс» Игоря Крупицкого, которого подозревают в обмане крупного переработчика зерна. Бизнесмен обещал поставить контрагенту крупную партию гречихи и получил предоплату, но свою часть сделки так и не исполнил, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016 года в рамках договора о поставке гречихи на расчетные счета ООО «Альянс» поступило более 36 млн рублей от крупного переработчика зерна. При этом, хотя инициатором договора был сам Игорь Крупицкий, фактически управляемое им юрлицо не имело реальной возможности поставить гречиху в полном объеме.

Покупатель был введен в заблуждение, считает прокуратура. Чтобы убедить переработчика, его представителю показали складские помещения хлебоприемного пункта в Поспелихинском районе, где должна была находиться гречиха до отгрузки. Покупатель произвел предоплату, но товар ему передали лишь частично.

В результате зернопереработчик недополучил гречихи на сумму более 28 млн рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас Игоря Крупицкого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Барнаула.

Отметим, что в 2016 году Игорь Крупицкий выступил с инициативой строительства белокаменного храма с золотыми куполами на станции Озимая в Поспелихинском районе за 15 млн рублей и заложил первый камень в его фундамент. На это богоугодное дело он получил благословение от митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, писала районная газета «Новый путь». По данным районной администрации, до конца 2016 года должны были быть поставлены стены и крыша, отделочные работы намечались на 2017 год. В списке строящихся храмов на сайте Алтайской митрополии он сейчас не значится.