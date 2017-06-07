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Главная Лента новостей Хождение по крупам: алтайского бизнесмена обвинили в крупных махинациях с гречкой

Хождение по крупам: алтайского бизнесмена обвинили в крупных махинациях с гречкой

09.06.2017 11:29

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО «Альянс» Игоря Крупицкого, которого подозревают в обмане крупного переработчика зерна. Бизнесмен обещал поставить контрагенту крупную партию гречихи и получил предоплату, но свою часть сделки так и не исполнил, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016 года в рамках договора о поставке гречихи на расчетные счета ООО «Альянс» поступило более 36 млн рублей от крупного переработчика зерна. При этом, хотя инициатором договора был сам Игорь Крупицкий, фактически управляемое им юрлицо не имело реальной возможности поставить гречиху в полном объеме.

Покупатель был введен в заблуждение, считает прокуратура. Чтобы убедить переработчика, его представителю показали складские помещения хлебоприемного пункта в Поспелихинском районе, где должна была находиться гречиха до отгрузки. Покупатель произвел предоплату, но товар ему передали лишь частично.

В результате зернопереработчик недополучил гречихи на сумму более 28 млн рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас Игоря Крупицкого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Барнаула.

Отметим, что в 2016 году Игорь Крупицкий выступил с инициативой строительства белокаменного храма с золотыми куполами на станции Озимая в Поспелихинском районе за 15 млн рублей и заложил первый камень в его фундамент. На это богоугодное дело он получил благословение от митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, писала районная газета «Новый путь». По данным районной администрации, до конца 2016 года должны были быть поставлены стены и крыша, отделочные работы намечались на 2017 год. В списке строящихся храмов на сайте Алтайской митрополии он сейчас не значится.

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Комментарий

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Комментариев 5
Горыныч

09.06.2017 12:13

Видать, заранее готовился грешок замаливать
1-й комментатор

09.06.2017 12:18

Уважаемый Банкфакс! Пора бы вам поднять грамотность своих сотрудников. Нельзя путать гречиху с гречкой. Гречиха - это то , что растет в поле. Это вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. Крупяная хлебная культура, относящаяся к псевдозерновым (англ. Pseudocereal), семена идут в пищу человека и отчасти на корм животных. Из гречихи посевной изготавливается гречневая крупа (ядрица) — цельное зерно (гре́ча, гре́чка, гречуха, гре́ческая пшени́ца).
Крестьянин самобытный

09.06.2017 12:47

У Игорька в закромах и сусеках, наверно, хранилось зерно гречихи, намолоченной на алтайских полях в апреле - мае 2015... Ееё, видать, были надежды с помощью Всевышнего, втюхать лоху покупателю .
Я его знаю.

09.06.2017 16:54

Уважаемые гости и постоянные читатели данного сайта. Я знаю этого жулика Крупицкого. И очень рад что его надолго могут закрыть очень хочу чтобы надолго. Он там был ему тюрьма знакома. Этот гадёныш из карабина умышленно стрелял в человека и ранил серьёзно. Посидел набрался институтов и занялся бизнесом по крупному я не могу понять как ему верили у его на роже написано ЖУЛИК.
Юлия

09.06.2017 17:52

пошли вы жопу со своей гречандрой, с такими ценами на эту крупу давно на перловку пересели...буржуи