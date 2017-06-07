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Главная Лента новостей Спонсируемая из США алтайская «школа экологии души» ликвидирована по решению суда

Спонсируемая из США алтайская «школа экологии души» ликвидирована по решению суда

09.06.2017 12:30

Онгудайский районный суд Республики Алтай ликвидировал некоммерческую организацию «Школа экологии души «Тенгри», которая в 2016 году была признана иностранным агентом за крупные гранты из США. Интересно, что руководитель «Тенгри» известный эколог Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати», которая действует на той же стезе. Решение содержится в базе суда.

Как следует из документа, после того, как общественную организацию признали иностранным агентом, из нее вышли все участники, кроме самого г-на Мамыева — то есть, она утратила признак общественной. В то же время управление Минюста по региону нашло целый ряд нарушений законодательства после документальной проверки деятельности «Тенгри». Устранить их невозможно, так как в организации больше нет высшего коллегиального органа управления и всех иных структур. «Вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что «Тенгри» своей деятельностью не может достигнуть цели, ради которых оно создано, и подлежит ликвидации», — сказано в решении. На основании документа «Тенгри» также исключили из ЕГРЮЛ.

Данил Мамыев уже создал новую организацию «АруСвати». С ее помощью он, по сообщениям подписчиков сообщества «Эко Правда», пытается вернуть в школы Онгудайского района учебно-методические пособия в области культуры и экологии, по которым детей обучали с 2013 по 2016 год. В 2016 году прокуратурой региона использование этих учебников было признано незаконным, а все материалы изъяты из школьных библиотек — утверждается, что их г-ну Мамыеву посоветовали внедрить американские кураторы. Для того, чтобы достичь цели, эколог направляет жалобы в прокуратуру, отдел образования, главе района, но пока безуспешно.

Напомним, что в конце 2016 года г-н Мамыев был вынужден отказаться от полномочий депутата Онгудайского районного совета. Это решение он принял в связи с тем, что прокурорская проверка выявила недостоверность в его декларации о доходах, которую с недавних пор обязаны сдавать депутаты всех уровней. Как пояснил депутат, он «не знал», что нужно указывать доход от «Школы экологии души Тенгри». В документах он указал чуть более 321,7 тысяч рублей дохода, в то время как в этом же году на его банковский счет поступили средства от общественной организации в сумме более 2,1 млн рублей.

«Школу экологии души Тенгри» включили в реестр иноагентов весной 2016 года. Организация создана в 1995 году «с целью реанимации традиционного знания Алтая путем реализации целостной системы мероприятий и действий, которые могли бы способствовать сохранению, укреплению и воссозданию взаимосвязи между коренным народом и Священной Землей».

По инициативе «Тенгри» в 2001 году в долине Каракол было решено организовать особо охраняемую природную территорию Республики Алтай «Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек». Отмечается, что это была первая такая территория, созданная общественной организацией.


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Комментарий

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Комментариев 1
Из Теньги для душевных экологов из "Тенгри"

09.06.2017 13:04

Поздно "пить боржоми" в Онгудайско-Улаганской округе...