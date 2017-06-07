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Главная Лента новостей Американского корреспондента National Geographic оштрафовали на Алтае

Американского корреспондента National Geographic оштрафовали на Алтае

09.06.2017 12:54

Органы миграционного контроля Республики Алтай привлекли к административной ответственности гражданина США, который приехал в регион в качестве корреспондента National Geographic. Мужчина нарушил сразу несколько правил пребывания в России, сообщается на портале lawinrussia.ru.

Американец приехал в Россию в марте 2017 года для подготовки телевизионных материалов по экологической тематике. Однако у него почти сразу возникли проблемы: он неправильно заполнил миграционную карту, на что обратили внимание в органе контроля. В итоге миграционная служба установила, что гражданин США осуществлял корреспондентскую деятельность без соответствующей аккредитации.

В отношении мужчины было возбуждено производство по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). В результате ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3000 рублей.

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Комментарий

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Комментариев 3
Рома

09.06.2017 16:14

Придирки чисто формальные из-за вновь выдуманных дебильных законов, де.юре. Де.факто, срутся что правду напишет про экологию края. а отчеты слащавые поданы. медалья получены.
Роме

09.06.2017 16:52

С каких пор "Республика Алтай" стала "краем"? Законы для того и принимаются, чтобы их соблюдать. Вон Шубенкову вообще визу не дали на соревнования в США без объяснения причин, а этого даже не выперли. Или он спонсор у тебя?
Петя

09.06.2017 19:35

А вдруг он шпиен заморский? Без докУментов ходит, фотографирует чегой-то. Закон надобно соблюдать.