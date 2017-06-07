Пьянка на Алтае завершилась ссорой с трагическим «сельским БДСМ»

42-летнюю жительницу одного из сел Шебалинского района задержали по подозрению в убийстве, поводом для которого стала семейная ссора. Женщина после пьянки задушила своего мужа ремнем, говорится в сообщении СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 8 июня семейная пара выпивала у себя дома, ничто не предвещало, что к вечеру один из них покинет этот мир. После того, как алкоголь закончился, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры женщина схватила ремень и задушила им непокорного супруга. В результате он скончался на месте происшествия.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.