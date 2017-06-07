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Главная Лента новостей И девичья фамилия: Алтайский край опередил сибирские регионы по количеству разводов

И девичья фамилия: Алтайский край опередил сибирские регионы по количеству разводов

13.06.2017 09:54

Жители Алтайского края стали разводиться чаще остальных сибиряков. Согласно данным Новосибирскстата, регион стал единственным в СФО, где количество разводов за первые три месяца текущего года превысило число зарегистрированных браков.

Как следует из статистических данных, в I квартале 2017 года в Алтайском крае сыграли свадьбу 2469 семей. В свою очередь с января по март успели расстаться 2485 союзов. Таким образом, на данным момент на Алтае на сотню браков приходится 101 развод. С данными показателями официальных расставаний пар регион прочно укрепился на первом месте в СФО. Немного лучше ситуация обстоит в Кемеровской области, где на 100 браков приходится 94 развода, третье место - досталось Новосибирской области, где на сотню зарегистрированных пар вышло 89 разведенных. При этом самые крепкие союзы заключаются в Республике Тыва — там за первые три месяца года развелись всего 133 семьи, и на 100 свадеб пришлось 29 разрывов. Всего же в начале года в Сибири официально зарегистрировали отношения 25 463 пары, а развелись — 20 904.

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Комментарий

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Комментариев 9
Юрий Павлов

13.06.2017 10:58

Нищета и подлость.
Мария

13.06.2017 11:08

Дак а, что они хотят. Если уже статистика говорит, что жить на Алтае плохо. Мы с мужем постоянно из-за нехватки денег ругаемся, серьезно подумываем уехать, достала нищета.
Гостья

13.06.2017 11:40

В одиночку выживать легче
Разведусь

13.06.2017 12:24

Жена работу потеряла. Тоже выгоню нафиг.
Теория глобализма в действии

13.06.2017 12:28

Гостья писал(а):
В одиночку выживать легче


ГОД 2000-й. ТЕТЧЕР Марго: - В руссиянии, Боря (Эльсин), должно остаться к 2050 году не более 70 млн эрзац-холопов, способных за миску корма всячески обслуживать авто и ж.д магистраль: Токио - Московия - Берлин - Мадрид.
Тувинцы, они в южнее трассы, в стороне, поэтому выживают сами по своим родоплеменным обычиям...
Как-то таг.
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

13.06.2017 13:00

Для Марии-- А куда уехать то?????.По всей России такая безнадёга,ещё и тарифы с 1 июля 2017 года повышаются на 5,4% на ком.услуги. Если уж уезжать так в США только кому мы там нужны!!!!!!!. Хотя молодёжь и может попытаться у них вся жизнь впереди, а здесь (в России ) у них нет ни перспектив ни будущего,спасибо Путину и Ед.России (партия).
Вот - вот

13.06.2017 13:11

всё хорошо - идём ко дну
На детской площадке

13.06.2017 14:30

Две молодые женщины выгуливают детей. Одна рассказывает, что развелись с мужем, у него долг за электричество 6 000р. по прошлому месту жительства, где он не живет уже 7 лет. Приходили приставы, испугали детей, переписали имущество, приобретенное её родителями ещё до замужества. Мальчик и девочка лет 5 играли рядом. Пацан поднял голову: «Мама, не плачь, я скоро вырасту, возьму автомат и та-та-та-та-та- перестреляю всех электрических с их элетричеством так, чтобы у них кишки прямо на дорогу упали.»
Мария

13.06.2017 14:56

Злой пенсионер
Согласна с вами, но так не хочется ехать из РФ никуда. Родина как никак, жаль, что Родина не для всех.....и каждый только свой карман набивает.