И девичья фамилия: Алтайский край опередил сибирские регионы по количеству разводов

Жители Алтайского края стали разводиться чаще остальных сибиряков. Согласно данным Новосибирскстата, регион стал единственным в СФО, где количество разводов за первые три месяца текущего года превысило число зарегистрированных браков.

Как следует из статистических данных, в I квартале 2017 года в Алтайском крае сыграли свадьбу 2469 семей. В свою очередь с января по март успели расстаться 2485 союзов. Таким образом, на данным момент на Алтае на сотню браков приходится 101 развод. С данными показателями официальных расставаний пар регион прочно укрепился на первом месте в СФО. Немного лучше ситуация обстоит в Кемеровской области, где на 100 браков приходится 94 развода, третье место - досталось Новосибирской области, где на сотню зарегистрированных пар вышло 89 разведенных. При этом самые крепкие союзы заключаются в Республике Тыва — там за первые три месяца года развелись всего 133 семьи, и на 100 свадеб пришлось 29 разрывов. Всего же в начале года в Сибири официально зарегистрировали отношения 25 463 пары, а развелись — 20 904.