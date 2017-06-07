И девичья фамилия: Алтайский край опередил сибирские регионы по количеству разводов

13.06.2017 09:54
Жители Алтайского края стали разводиться чаще остальных сибиряков. Согласно данным Новосибирскстата, регион стал единственным в СФО, где количество разводов за первые три месяца текущего года превысило число зарегистрированных браков.
Как следует из статистических данных, в I квартале 2017 года в Алтайском крае сыграли свадьбу 2469 семей. В свою очередь с января по март успели расстаться 2485 союзов. Таким образом, на данным момент на Алтае на сотню браков приходится 101 развод. С данными показателями официальных расставаний пар регион прочно укрепился на первом месте в СФО. Немного лучше ситуация обстоит в Кемеровской области, где на 100 браков приходится 94 развода, третье место - досталось Новосибирской области, где на сотню зарегистрированных пар вышло 89 разведенных. При этом самые крепкие союзы заключаются в Республике Тыва — там за первые три месяца года развелись всего 133 семьи, и на 100 свадеб пришлось 29 разрывов. Всего же в начале года в Сибири официально зарегистрировали отношения 25 463 пары, а развелись — 20 904.
13.06.2017 10:58
13.06.2017 11:08
13.06.2017 11:40
13.06.2017 12:24
13.06.2017 12:28
ГОД 2000-й. ТЕТЧЕР Марго: - В руссиянии, Боря (Эльсин), должно остаться к 2050 году не более 70 млн эрзац-холопов, способных за миску корма всячески обслуживать авто и ж.д магистраль: Токио - Московия - Берлин - Мадрид.
Тувинцы, они в южнее трассы, в стороне, поэтому выживают сами по своим родоплеменным обычиям...
Как-то таг.
13.06.2017 13:00
13.06.2017 13:11
13.06.2017 14:30
13.06.2017 14:56
Согласна с вами, но так не хочется ехать из РФ никуда. Родина как никак, жаль, что Родина не для всех.....и каждый только свой карман набивает.