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Главная Лента новостей Это праздник не для всех: День России разделил барнаульцев по политическим предпочтениям

Это праздник не для всех: День России разделил барнаульцев по политическим предпочтениям

13.06.2017 10:52

12 июня в Барнауле прошла серия митингов, акций и праздничных концертов, посвященных Дню России. Почти все основные политические партии и движения постарались организовать локальные мероприятия, сместив акцент праздника в удобное их сторонникам русло. Однако в большинстве случаев эти попытки не увенчались успехом — массовыми эти акции так и не стали.

Официальное празднование в Барнауле организовала городская администрация. Эти мероприятия, естественно, стали основной площадкой «Единой России». Главным местом торжеств ожидаемо выбрали площадь Сахарова, где празднование в классическом стиле продолжалось с утра до позднего вечера. Впрочем, судя по фотографиям, до наступления вечера людей на площадке было немного — в основном на фестиваль ГТО, эстрадный концерт «Россия — сильная держава» и рок-концерт «Наш общий дом — Россия», развлекательную программу студенческих отрядов и другие мероприятия обращали внимание прохожие, которые, по отзывам очевидцев, не задерживались дольше получаса. Наибольшее скопление людей отмечалось к началу выступления певицы из третьего эшелона российской эстрады Варвары.

Массовым стало празднование на альтернативной площадке — у Речного вокзала, куда поздравить барнаульцев пришел сити-менеджер Сергей Дугин. Судя по всему, барнаульцев привлекли концерты оркестра «Сибирь», ансамбля песни и танца Алтая и — главное — авиашоу пилотажной группы «Открытое небо». Судя по фотоотчету на площадке собралось более 1500 человек. Что интересно, никаких лозунгов и плакатов, никакой символики, кроме флагов России и «партии власти», на этом празднике не было. Кроме того, локальные праздничные площадки были организованы в районах Барнаула, на них все также прошло без неожиданностей по отработанному годами сценарию.

Собственные акции попытались организовать две парламентские партии. ЛДПР на площади у ТЦ «Россия» провела флешмоб «Погоня Ответственности за управляющими компаниями Барнаула», в рамках которого попыталась привлечь внимание к работе коммунальщиков и управляющих компаний, на которых поступает множество жалоб. Активисты ЛДПР взяли в руки таблички с названиями УК из официального антирейтинга, за ними бежал ряженый человек — «Ответственность», их всех подгонял партиец с флагом. «Импровизированный побег управляющих компаний в честь Дня России был призван показать, что без порядка в ЖКХ и других социально важных сферах государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным», — объясняют смысл акции партийцы. Судя по фотографиям горожане смотрели на происходящее с недоумением — как-то связать это театрализованное мероприятие с Днем России получилось не у всех.

Свою акцию «Говорит молодежь» у кинотеатра «Мир» организовала «Справедливая Россия». Активисты пришли с плакатами, на которых попытались описать наиболее острые проблемы, стоящие перед молодыми людьми. Интересен подход к этим печатным материалам: на плакатах были лозунги, в которых одно из слов было зачеркнуто и заменено на другое. Например, «̶О̶т̶к̶а̶т̶ы̶ Зарплаты должны быть высокие» и т. п. По признанию самих партийцев, в акции приняли участие около 30 человек, на плакаты обращали внимание и прохожие.

КПРФ ожидаемо не стала проводить 12 июня никаких официальных мероприятий: коммунисты считают День России, когда была принята декларация о независимости РСФСР, одним из главных шагов к распаду СССР. Пресс-секретарь алтайского реготделения партии Юрий Красильников в социальных сетях демонстративно писал о том, что находится дома и праздновать ничего не будет. Также, по его наблюдению, поскольку 12 июня не вводился запрет на продажу алкоголя в магазинах, то и сами власти считают этот день менее важным, чем, к примеру, День Победы.

Собственные акции попытались организовать движения из крайних секторов политического спектра. Так, «Национально-освободительное движение» поставило по городу несколько агитационных стендов, через которые попыталось донести до барнаульцев основные пункты своей программы: предотвращение «Майдана» в России, предоставление Владимиру Путину чрезвычайных полномочий, национализация Центробанка и СМИ и изменение Конституции.

Также на площади Свободы прошел митинг-концерт для сторонников оппозиционера Алексея Навального, собравший более 1000 человек и поставивший новый рекорд для подобных мероприятий. В отличие от многих других городов России, в Барнауле оппозиционная акция была согласована и обошлась без задержаний.

Наиболее массовым в Барнауле стал праздник у Речного вокзала
Выступление пилотажных групп становится традицией для летних праздников в Барнауле
На площадь Сахарова зрители подтянулись ближе к вечеру
Либерал-демократы устроили шоу с погоней у ТЦ «Россия»
Акция ЛДПР слабо увязывалась с празднованием Дня России
Эсеры привлекли молодежь, креативно заявившую о своих чаяниях о будущем России
В акции СР приняли участие около 30 человек
Активисты НОД традиционно потребовали переписать Конституцию и расширить полномочия президента

Фото: сайты администрации Барнаула, реготделений ЛДПР и «Справедливой России», страница Юрия Красильникова в Facebook


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Комментарий

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Комментариев 10
ПЭНСИОНЭР

13.06.2017 11:04

Ну вот таки и сформировался список общегосудорственных праздников россиянии- пейсах,пурим и день каланизации росииянии!Аря! Уря!! Уряяяяяя!
Массаж мозга

13.06.2017 11:53

Во всех странах,либерал-это кредо,только в России-сорт дерьма!
CALIBR

13.06.2017 11:59

То,что грохнули Немцова-не беда!
Есть у нас ещё Навальный,да,да,да!
Только вот Алёшка, Навалил в штаны немножко,
И гулать не будет ночью , иногда!(с)
Политработник на пенсии

13.06.2017 12:05

Какая жуткая жуть эти партийные политические дебилы.
Массаж мозга

13.06.2017 12:44

Весь в важь,товарищ!
Это, товарищ политрук, у них либер-срунцов, НОД - овечек теперь ППР такая

13.06.2017 12:45

Политработник на пенсии писал(а):
жуткая жуть


П - пришли... П - попи... пошуме..ли Р - разошлись...

А социально - экономический "воз" - ни с места!!??
Виктор

13.06.2017 13:06

Я считаю, что самый значимый митинг был на площади Свободы. Там люди организованно выступили против власти погрязшей в воровстве и коррупции.
Ну ка все вместе

13.06.2017 13:15

уши развесьте , лучше по хорошему хлопайте в ладоши нам . А ты задал свой вопрос президенту - ДОКОЛЕ ?
Директор СССР

13.06.2017 13:31

Ага,Витя,Оля тебе сотку рубасов за участие в зоопарке отдала,не?
Виктор

13.06.2017 13:49

Директору сссР . Сотку дают там, где с медведем, а там где против, твои братаны-вертухаи, дают дубинками. И ты и они выступают в защиту воров, которые распродают Россию. Живешь в Сибири и посмотри сколько территории отстегнули Китаю, даже Байкал и тот готовы продать. Ты их защищаешь.