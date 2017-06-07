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Главная Лента новостей Изобретатель из Бийска заплатит за тайную слежку в кабинках ТРЦ

Изобретатель из Бийска заплатит за тайную слежку в кабинках ТРЦ

13.06.2017 11:28

В Бийске вынесли приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном производстве технического устройства для «шпионажа». С его помощью мужчина подглядывал за посетителями торгово-развлекательного центра, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года бийчанин приобрел видеорегистратор, из деталей которого изготовил техническое изделие, которое можно использовать для негласного получения визуальной и акустической информации. 14 сентября мужчина отправился в один из городских ТРЦ и установил свое изобретение в кабинку для переодевания в магазине одежды. Изделие он положил под тканевый чехол сидения табурета, сделав отверстие для объектива видеокамеры. Таким образом, устройство не было заметно покупателям.

Мужчине предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства. Отметим, что максимальное наказание, которое могло ему грозить, - до четырех лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 4
Любопытный

13.06.2017 12:01

Мужчине предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа
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Вывод: просто так подглядывать не возбраняется.
Главное, не изобретайте специальные технические средства.
гость

13.06.2017 12:03

Кулибин из Наукограда.
Бикатунск

13.06.2017 13:07

Надо же как-то, чем-то и кому-то оправдывать высокое научное статус - звание своего муниципалитета.

А то: наркоград... магазиноград.. вот вам, пожалуйста, -осколок Кулибина и Ползунова вместе связанных.
ладно - негласно получать информацию нельзя

13.06.2017 13:22

назовите легальный способ получения информации ...видеокамеры и видеорегистраторы в свободной продаже . Поставил на авто - законно , в кабинке - негласно ....видеонаблюдение за всеми законно , за отдельной личностью - криминал . Где то в самом законе блуд и бред полнейший ....как змеиный яд - в одной дозе лекарство , в другой - смертельно опасен. Может еще через лицензионно - разрешительный отдел продавать такие опасные штучки любителям совать свой нос в чужой огород ?