Изобретатель из Бийска заплатит за тайную слежку в кабинках ТРЦ

В Бийске вынесли приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном производстве технического устройства для «шпионажа». С его помощью мужчина подглядывал за посетителями торгово-развлекательного центра, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года бийчанин приобрел видеорегистратор, из деталей которого изготовил техническое изделие, которое можно использовать для негласного получения визуальной и акустической информации. 14 сентября мужчина отправился в один из городских ТРЦ и установил свое изобретение в кабинку для переодевания в магазине одежды. Изделие он положил под тканевый чехол сидения табурета, сделав отверстие для объектива видеокамеры. Таким образом, устройство не было заметно покупателям.

Мужчине предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства. Отметим, что максимальное наказание, которое могло ему грозить, - до четырех лет лишения свободы.