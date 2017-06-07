Руководителей экс-дилера японских иномарок в Барнауле подозревают в мошенничестве

Конкурсный управляющий ООО «СЛК-Моторс Барнаул», которое до 2016 года было дилером Toyota и Lexus в краевом центре, заявил о наличии признаков уголовных преступлений в действиях уполномоченных лиц компании. Причем список статей варьируется от обычных в этом случае преднамеренного банкротства и мошенничества в сфере кредитования до вреда здоровью легкой тяжести. Информация содержится в документах на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий «СЛК-Моторс Барнаул» Ирина Курочка представила сведения об истории финансового состояния должника, хотя часть информации и бухгалтерскую отчетность руководящие органы компании предпочли скрыть — это отчасти и стало причиной подозрений в уголовных преступлениях. По выводам г-жи Курочки, с конца 2012 по 31 декабря 2015 года (последний имеющийся бухгалтерский баланс) выручка компании снизилась с 2,18 млрд рублей до 1 млрд рублей, чистая прибыль — с 95,2 млн рублей до 3 млн рублей. При этом статьи расходов и доходов в бухгалтерских документах никак не расшифровываются.

Известна балансовая стоимость залогового имущества, однако инвентаризационную стоимость установить не удалось — ликвидатор и управляющая компания не передали необходимые документы. Конкурсный управляющий также не получила информацию о расчетах с кредиторами (согласно подготовленному акту, подтвержденная документами дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует), об описи основных средств и товарно-материальных ценностей. В этой связи в правоохранительные органы, а также в надзорные ведомства направлены запросы и уведомления.

Полученные ответы позволили вскрыть возможные схемы, по которым руководство проводило сомнительные сделки внутри холдинга «СЛК», который базируется в Новосибирске. Кроме того, информация позволяет сделать вывод о причинах утраты платежеспособности должника.

Так, длительное время руководство «СЛК-Моторс Барнаул» проводило рискованную и нерациональную хозяйственную деятельность при высоком уровне заемного финансирования. При этом в отчетности не полностью отражались обязательства перед банками. Принимая это во внимание, Ирина Курочка делает вывод о том, что кризисная ситуация в компании сложилась задолго до возбуждения дела о банкротстве. Также на дилера повлияло снижения спроса на легковые автомобили, обусловленное рецессией в экономике России с 2014 года.

Исходя из всех обстоятельств и отсутствия значительной части документов, невозможно провести проверку о преднамеренности банкротства. Однако поведение ответственных лиц позволяет сделать вывод о том, что в их действиях есть формальные признаки преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. А умышленное искажение бухгалтерской отчетности в части обязательств образует признаки состава преступления по ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.

Интересно, что в отчете эти подозрения подчеркнуто обезличены. Однако указано, что с октября 2013 года управляющей компанией должника являлось ЗАО «Менеджмент Групп», подконтрольное новосибирской предпринимательнице Наталье Ждановой. Она же указана представителем ЗАО. Учредителем компании с августа 2015 года (накануне банкротства) являлась Ирина Кузякова, до нее основной долей владела г-жа Жданова.

Напомним, 6 марта Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом основателя группы компаний «СЛК-Моторс» Наталью Жданову, в бизнес-империю которой входили в том числе автосалоны Toyota и Lexus в Барнауле, ныне разорившиеся. Ее личные вещи в течение полугода будут продавать с торгов, чтобы погасить долг в 2,5 млрд рублей. Найти такую сумму будет сложно: с 2013 по 2016 год она вывела на зарубежные счета и аффилированным компаниям более 201 млн рублей. В отношении г-жи Ждановой возбуждено еще и уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 159 работникам.

После банкротства арбитражный управляющий надеялся на скорую продажу зданий бывших автосалонов Toyota и Lexus на Павловском тракте 160 и 160 «А» соответственно, которые принадлежат «СЛК-Моторс Барнаул». В конце ноября 2016 года даже объявлялись соответствующие торги. Однако в итоге их пришлось отменить по заявлению кредитора Сергея Куимова, который посчитал, что имущество выставлено на торги по сильно заниженной цене. Напомним, здания продавались за 208,6 млн рублей и 110,5 млн рублей.

С тех пор были объявлены очередные торги по продаже имущества «СЛК-Моторс Барнаул». Салоны пока не проданы. Тем временем в мае стало известно, что московская группа компаний «СП Бизнес Кар» станет новым официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле.

По словам участников рынка, наиболее вероятен вариант, при котором «Бизнес Кар» начнет работу в Барнауле именно в дилерских центрах Toyota и Lexus, ранее принадлежавших «СЛК-Моторс», однако пока никаких подтверждений этому нет. Примечательно, что до закрытия «СЛК-Моторс» вела переговоры о продаже бизнеса как раз с «СП Бизнес Кар», однако тогда московская компания так и не зашла в Алтайский край.