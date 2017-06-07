×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

13 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

53

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Алтайском крае завершился молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
Ведущий «Поедем, поедим!» прокатился по Барнаулу на трамвае
Вовлеченные в сбыт — специальный репортаж Галины Юмашевой о детях-наркодилерах


Резонанс
Темы недели
Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму
32
Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству
16
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

15
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Руководителей экс-дилера японских иномарок в Барнауле подозревают в мошенничестве

Руководителей экс-дилера японских иномарок в Барнауле подозревают в мошенничестве

13.06.2017 12:34

Конкурсный управляющий ООО «СЛК-Моторс Барнаул», которое до 2016 года было дилером Toyota и Lexus в краевом центре, заявил о наличии признаков уголовных преступлений в действиях уполномоченных лиц компании. Причем список статей варьируется от обычных в этом случае преднамеренного банкротства и мошенничества в сфере кредитования до вреда здоровью легкой тяжести. Информация содержится в документах на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий «СЛК-Моторс Барнаул» Ирина Курочка представила сведения об истории финансового состояния должника, хотя часть информации и бухгалтерскую отчетность руководящие органы компании предпочли скрыть — это отчасти и стало причиной подозрений в уголовных преступлениях. По выводам г-жи Курочки, с конца 2012 по 31 декабря 2015 года (последний имеющийся бухгалтерский баланс) выручка компании снизилась с 2,18 млрд рублей до 1 млрд рублей, чистая прибыль — с 95,2 млн рублей до 3 млн рублей. При этом статьи расходов и доходов в бухгалтерских документах никак не расшифровываются.

Известна балансовая стоимость залогового имущества, однако инвентаризационную стоимость установить не удалось — ликвидатор и управляющая компания не передали необходимые документы. Конкурсный управляющий также не получила информацию о расчетах с кредиторами (согласно подготовленному акту, подтвержденная документами дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует), об описи основных средств и товарно-материальных ценностей. В этой связи в правоохранительные органы, а также в надзорные ведомства направлены запросы и уведомления.

Полученные ответы позволили вскрыть возможные схемы, по которым руководство проводило сомнительные сделки внутри холдинга «СЛК», который базируется в Новосибирске. Кроме того, информация позволяет сделать вывод о причинах утраты платежеспособности должника.

Так, длительное время руководство «СЛК-Моторс Барнаул» проводило рискованную и нерациональную хозяйственную деятельность при высоком уровне заемного финансирования. При этом в отчетности не полностью отражались обязательства перед банками. Принимая это во внимание, Ирина Курочка делает вывод о том, что кризисная ситуация в компании сложилась задолго до возбуждения дела о банкротстве. Также на дилера повлияло снижения спроса на легковые автомобили, обусловленное рецессией в экономике России с 2014 года.

Исходя из всех обстоятельств и отсутствия значительной части документов, невозможно провести проверку о преднамеренности банкротства. Однако поведение ответственных лиц позволяет сделать вывод о том, что в их действиях есть формальные признаки преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. А умышленное искажение бухгалтерской отчетности в части обязательств образует признаки состава преступления по ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.

Интересно, что в отчете эти подозрения подчеркнуто обезличены. Однако указано, что с октября 2013 года управляющей компанией должника являлось ЗАО «Менеджмент Групп», подконтрольное новосибирской предпринимательнице Наталье Ждановой. Она же указана представителем ЗАО. Учредителем компании с августа 2015 года (накануне банкротства) являлась Ирина Кузякова, до нее основной долей владела г-жа Жданова.

Напомним, 6 марта Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом основателя группы компаний «СЛК-Моторс» Наталью Жданову, в бизнес-империю которой входили в том числе автосалоны Toyota и Lexus в Барнауле, ныне разорившиеся. Ее личные вещи в течение полугода будут продавать с торгов, чтобы погасить долг в 2,5 млрд рублей. Найти такую сумму будет сложно: с 2013 по 2016 год она вывела на зарубежные счета и аффилированным компаниям более 201 млн рублей. В отношении г-жи Ждановой возбуждено еще и уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 159 работникам.

После банкротства арбитражный управляющий надеялся на скорую продажу зданий бывших автосалонов Toyota и Lexus на Павловском тракте 160 и 160 «А» соответственно, которые принадлежат «СЛК-Моторс Барнаул». В конце ноября 2016 года даже объявлялись соответствующие торги. Однако в итоге их пришлось отменить по заявлению кредитора Сергея Куимова, который посчитал, что имущество выставлено на торги по сильно заниженной цене. Напомним, здания продавались за 208,6 млн рублей и 110,5 млн рублей.

С тех пор были объявлены очередные торги по продаже имущества «СЛК-Моторс Барнаул». Салоны пока не проданы. Тем временем в мае стало известно, что московская группа компаний «СП Бизнес Кар» станет новым официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле.

По словам участников рынка, наиболее вероятен вариант, при котором «Бизнес Кар» начнет работу в Барнауле именно в дилерских центрах Toyota и Lexus, ранее принадлежавших «СЛК-Моторс», однако пока никаких подтверждений этому нет. Примечательно, что до закрытия «СЛК-Моторс» вела переговоры о продаже бизнеса как раз с «СП Бизнес Кар», однако тогда московская компания так и не зашла в Алтайский край.


Другие новости по этой теме:

 200 по встречной: совладелица алтайского автосалона «угнала» за границу сотни миллионов рублей
 Совладелица дилерских центров Toyota и Lexus в Барнауле дошла до самобанкротства
 На обочине: работники салонов Toyota и Lexus в Барнауле требуют зарплату и трудовые книжки
 Бывший автодилер Lexus в Барнауле «нагрел» томского депутата на люксовую иномарку
 Арбитражный суд начал банкротить бывшего автодилера Toyota и Lexus в Барнауле
 В Барнауле с дилерских центров Toyota и Lexus снимают вывески

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Запах больших денег

13.06.2017 13:27

Ах как крУжится голова , как голова кружИтся
Полицай

13.06.2017 14:26

Жданова отмажется 100%, у нее муж енерал в ГАИ новосибирском, кто ее посадит - она же памятник , практически.