Юная любительница граффити добавила барнаульскому кафе нацистских красок

Сотрудники барнаульской полиции задержали 19-летнюю горожанку, которая по ночам расписывала стены местного общепита националистическими лозунгами. Теперь девушке придется заплатить штраф, сказано на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе расследования установлено, что в ночь с 10 на 11 мая текущего года неизвестные появились у здания кафе на проспекте Ленина. С помощью аэрозольного баллона с черной краской они нанесли изображения нацистской символики, а также националистические лозунги. Символы со стен оперативно убрали, однако спустя неделю они появились вновь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий все же установили, что к данным правонарушениям причастна местная жительница, которой едва исполнилось 19 лет.

В отношении подозреваемой составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд Железнодорожного района назначил ей наказание в виде административных штрафов в размере 1 и 2 тысяч рублей.