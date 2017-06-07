×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

13 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

53

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Алтайском крае завершился молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
Ведущий «Поедем, поедим!» прокатился по Барнаулу на трамвае
Вовлеченные в сбыт — специальный репортаж Галины Юмашевой о детях-наркодилерах


Резонанс
Темы недели
Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму
32
Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству
16
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

15
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Юная любительница граффити добавила барнаульскому кафе нацистских красок

Юная любительница граффити добавила барнаульскому кафе нацистских красок

13.06.2017 13:28

Сотрудники барнаульской полиции задержали 19-летнюю горожанку, которая по ночам расписывала стены местного общепита националистическими лозунгами. Теперь девушке придется заплатить штраф, сказано на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе расследования установлено, что в ночь с 10 на 11 мая текущего года неизвестные появились у здания кафе на проспекте Ленина. С помощью аэрозольного баллона с черной краской они нанесли изображения нацистской символики, а также националистические лозунги. Символы со стен оперативно убрали, однако спустя неделю они появились вновь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий все же установили, что к данным правонарушениям причастна местная жительница, которой едва исполнилось 19 лет.

В отношении подозреваемой составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд Железнодорожного района назначил ей наказание в виде административных штрафов в размере 1 и 2 тысяч рублей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Почему

13.06.2017 14:28

Почему именно на этих заведениях общепита появилась нацистская символика? Может, там сборища этих самых?
***

13.06.2017 14:37

Метлу ей в зубы и вперед пусть драить