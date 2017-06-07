В Благовещенском районе прямо на рабочем месте силовики задержали главу поссовета

Игорь Демьянов

Жители улицы Мамонтова в поселке Степное Озеро Благовещенского района стали свидетелями задержания главы поселкового совета Игоря Демьянова. Степноозерцы рассказали ИА «Банкфакс», что управленца вывели из здания администрации сотрудники СОБР в масках, а позже следователи опечатали его документацию и бухгалтерию.

Со слов жителей поселка, задержание произошло довольно быстро. После того, как свой кабинет покинул г-н Демьянов, правоохранители попросили последовать за ним и его подчиненных. Пока представители власти ожидали на улице, в здании работали сотрудники следственных органов, после чего работники администрации вернулись к своим обязанностям. Игорю Демьянову пришлось проследовать с правоохранителями, после этого жители поселка его не видели. Кроме того, они утверждают, что с исчезновением главы замер и рабочий процесс по благоустройству, который он развернул в летний период.

Собеседники уверены, что глава поссовета ни в чем не виновен, а дело против него сфабриковано его недоброжелателями. Они уверяют, что г-н Демьянов — один из немногих руководителей местной администрации, который сделал для благоустройства и развития поселка все, что было в его силах. Так, он организовал строительство дороги до местного кладбища, облагородил несколько аллей и центральную площадь Степного Озера. Однако, по их мнению, неприятности у главы начались из-за разногласий с районной администрацией. Степноозерцы утверждают, что его супруга и теща именно по этой причине недавно лишились работы.

Между тем заместитель главы степноозерского поссовета Марианна Якушева в телефонном разговоре с ИА «Банкфакс» заявила, что информация, предоставленная местными жителями, не соответствует действительности. По ее словам, г-на Демьянова никто не задерживал, с 25 мая он якобы находится в плановом отпуске, который продлится вплоть до 11 июля.

Впрочем, в следственном комитете пояснили, что ситуация выглядит не так уж безоблачно. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в отношении главы Степноозерского поссовета Благовещенского района Игоря Демьянова возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Более подробную информацию в управлении пока не готовы разглашать в интересах следствия.