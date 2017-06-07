Суд заставил депутатов алтайского сельсовета попрощаться с одним из коллег

В Республике Алтай досрочно прекратили полномочия депутата одного из сельских поселений. Народный избранник нарушил законодательство о противодействии коррупции, сказано на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуратура Чойского района установила, что один из депутатов МО «Каракокшинское сельское поселение» вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. При этом Совет депутатов муниципального образования отказался досрочно прекратить его полномочия, поэтому прокурору пришлось обратиться в суд с исковым заявлением. Чойский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и возложил на представительный орган муниципалитета соответствующую обязанность. В настоящее время судебное решение уже исполнено — депутат лишился своих полномочий.