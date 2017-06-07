×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Инну Казанцеву «завернули» в политсатиру

3 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
21
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой
Александр Карлин учредил совет по правотворчеству «для преодоления коллизий и пробелов»
В центре Барнаула коммунальщики раскопали человеческие кости


Резонанс
Темы недели
Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму
32
Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству
17
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

15
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Суд заставил депутатов алтайского сельсовета попрощаться с одним из коллег

Суд заставил депутатов алтайского сельсовета попрощаться с одним из коллег

14.06.2017 08:28

В Республике Алтай досрочно прекратили полномочия депутата одного из сельских поселений. Народный избранник нарушил законодательство о противодействии коррупции, сказано на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуратура Чойского района установила, что один из депутатов МО «Каракокшинское сельское поселение» вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. При этом Совет депутатов муниципального образования отказался досрочно прекратить его полномочия, поэтому прокурору пришлось обратиться в суд с исковым заявлением. Чойский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и возложил на представительный орган муниципалитета соответствующую обязанность. В настоящее время судебное решение уже исполнено — депутат лишился своих полномочий.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 12
Весёлая Сейка о судебном решении

14.06.2017 09:30

Пусть каракокшенский поселенец экс- депутат не переживает... В следующий раз пусть едет избираться на депутатство в Славгородское городское поселение, там прокуратура и старший депутат не чета Чойским... там всё по понятиям....
Декларация

14.06.2017 09:43

Не нужна нашему государству выборная власть на местах. Выборы глав отменили, а еще взялись и за депутатов. Все идет к тому, что будут всем рулить назначенцы. Так удобнее всем управлять и деньги пилить. Никто нормальный сейчас в депутаты идти не хочет! А обязанность декларировать свои доходы это вообще БРЕД. Понимаю городские депутаты предприниматели и руководители, которые имеют реальную работы и доходы. А сельчане, которые работают за копейки не известно где и как. Да еще попробуй собери все справки по доходам, из банков, росреестра, заполни на компьютере да грамотно!
Миша Горбатый

14.06.2017 09:57

Декларация писал(а):
Не нужна нашему государству выборная власть на местах. Выборы глав отменили, а еще взялись и за депутатов.


И это, тоже правЕльная мысль.
кум

14.06.2017 10:20

Димон виноградники в Тоскане и домик с уточкой тоже не задекларировал, и ничего. Куда прокуратура смотрит? На колхозниках-то конечно легче палки в отчет зарабатывать.
?

14.06.2017 10:46

Интересно, сколько месяцев тянулся суд?
маша

14.06.2017 11:05

Да еще попробуй собери все справки по доходам, из банков, росреестра, заполни на компьютере да грамотно!
_______________________________________________________
Если депутат не в состоянии несколько документов раз в год оформить, если депутат не умеет пользоваться компьютером, то как он может участвовать в законотворческой деятельности? Что он может "натворить"? Пусть лучше идет коров пасет - меньше вреда от него будет.
Ух ты, как бывает!!!

14.06.2017 12:22

Лишили полномочий депутата сельсовета! А в Хабарском районе таких незаконопослушных депутатов можно косой косить, а начать с районного совета, где только четверо продиклорировали свои доходы. Правду говорят, что рыба с головы гниёт. Власть районного масштаба игнорирует закон! Куда смотрит прокурор?
из села

14.06.2017 12:41

Проверьте в сёлах. Или их нет, или заполнены не самими...
ну емае

14.06.2017 13:01

И так никто в депутаты сельсоветов идти не хочет, ни власти, ни денег. одни головняки. Короче, патовая ситуация.
маша- 13.01

14.06.2017 16:21

А нужны ли сельские депутаты? Есть райсовет, в который каждый населенный пункт делегирует своих депутатов. На мой взгляд, этого вполне достаточно. А то в селе 3 двора и куча депутатов. Что они решают? Какие законотворческие инициативы выдвигают?
Я своего депутата за 5 лет ни разу не видела на участке. Более того, я даже его в лицо не знаю. Про то, чтобы он чем-то помог своим подопечным избирателям, вообще речи нет. Но ведь опять изберется на очередной срок. Для чего? Зачем?
маше

14.06.2017 17:25

А много вы знаете депутатов, краевого законодательного собрания, если сразу навскидку?
маша-предыдущему

14.06.2017 17:33

Своих депутатов в АКЗС знаю. Романенко и Бенслер. Знаю еще с десяток других депутатов. А вот из нашего горсовета знаю только председателя.