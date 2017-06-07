Суд заставил депутатов алтайского сельсовета попрощаться с одним из коллег

14.06.2017 08:28
В Республике Алтай досрочно прекратили полномочия депутата одного из сельских поселений. Народный избранник нарушил законодательство о противодействии коррупции, сказано на сайте Генпрокуратуры России.
Прокуратура Чойского района установила, что один из депутатов МО «Каракокшинское сельское поселение» вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. При этом Совет депутатов муниципального образования отказался досрочно прекратить его полномочия, поэтому прокурору пришлось обратиться в суд с исковым заявлением. Чойский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и возложил на представительный орган муниципалитета соответствующую обязанность. В настоящее время судебное решение уже исполнено — депутат лишился своих полномочий.
14.06.2017 09:30
14.06.2017 09:43
14.06.2017 09:57
И это, тоже правЕльная мысль.
14.06.2017 10:20
14.06.2017 10:46
14.06.2017 11:05
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Если депутат не в состоянии несколько документов раз в год оформить, если депутат не умеет пользоваться компьютером, то как он может участвовать в законотворческой деятельности? Что он может "натворить"? Пусть лучше идет коров пасет - меньше вреда от него будет.
14.06.2017 12:22
14.06.2017 12:41
14.06.2017 13:01
14.06.2017 16:21
Я своего депутата за 5 лет ни разу не видела на участке. Более того, я даже его в лицо не знаю. Про то, чтобы он чем-то помог своим подопечным избирателям, вообще речи нет. Но ведь опять изберется на очередной срок. Для чего? Зачем?
14.06.2017 17:25
14.06.2017 17:33