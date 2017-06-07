«Алтайвагон» заключил крупный контракт с «Газпромом» на фоне простоя

АО «Алтайвагон» (входит в группу СДС) поставит железнодорожному оператору ООО «Газпромтранс» (дочерняя структура ПАО «Газпром») вагонное литье для ремонта подвижного состава. По данным «Интерфакса», алтайское предприятие на днях стало победителем торгов.

«Алтайвагону» предстоит поставить заказчику к июню 2018 года около 900 боковых рам и порядка 600 надрессорных балок. Стартовая цена контракта составляла 75,89 млн рублей. Алтайское предприятие по итогам проведенного аукциона смогло победить с ценником 71,58 млн рублей.

Стоит добавить, что буквально неделю назад стало известно об очередных трудностях на «Алтайвагоне» в Новоалтайске, из-за которых почти на месяц пришлось приостановить производство. Сведения о простое «Банкфаксу» подтвердили сотрудники завода, которые сначала сидели без работы, а, получив квитанции по зарплате, обнаружили, что две трети заработанного за май им не собираются выплачивать.

Как удалось выяснить, в конце апреля «Алтайвагон» получил от ФАС скидку на порожний пробег для своих инновационных вагонов, против чего активно выступал «Уралвагонзавод». Предприятие является поставщиком оборудования – вагоны «Алтайвагона» построены на тележке УВЗ. Причем право на скидку дает как раз эта инновационная тележка. Позиция «Уралвагонзавода» объяснялась тем, что «Алтайвагон» провел недостаточный объем испытаний по собственным инновационным вагонам. Однако ФАС настаивала, что алтайское предприятие имеет право на льготу, в том числе потому, что тележка «Уралвагонзавода» уже прошла испытания, причем уже после того, как предприятие получило скидку. Из-за конфликта «Уралвагонзавод» прекратил поставки колесных пар на завод.