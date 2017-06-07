Директора Центра занятости в Алтайском крае отправили в изолятор

Павловский районный суд отправил под стражу директора районного Центра занятости населения (ЦЗН) Ирину Сергиенко, которую обвиняют в присвоении финансовых средств с использованием служебного положения. По информации источников ИА «Банкфакс», схема могла включать махинации с безвозмездными субсидиями на открытие собственного дела.

Согласно информации в карточке на сайте суда, г-жа Сергиенко находится под стражей с 9 июня. По сообщениям источников, на эту меру следствию пришлось пойти в связи с тем, что обвиняемая в силу служебного положения имела реальную возможность уничтожить или скрыть документы и другие доказательства. Адвокат Олег Ившин 13 июня направил апелляционную жалобу на это решение в вышестоящую инстанцию.

Ирину Сергиенко обвиняют по ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) УК РФ. Информированные источники ИА «Банкфакс» сообщили, что на ее рабочем месте в рамках предварительного сбора доказательств велась санкционированная аудиофиксация телефонных разговоров. В частности, именно после одного из них следователи пришли в кабинет директора с обыском и официально предъявили г-же Сергиенко обвинение.

По сведениям «Банкфакса», обвиняемой могут инкриминировать несколько эпизодов махинаций с федеральными субсидиями на поддержку самозанятости. Эти субсидии предусматривают выплату в размере 58,8 тысяч рублей официально зарегистрированному безработному, который открывает свое дело, и по 58,8 тысяч рублей на организацию каждого нового рабочего места, если нанимаемый сотрудник также из числа безработных, состоящих на учете в службе занятости. Знакомые с ситуацией инсайдеры полагают, что в рамках организованной схемы некоторые работники трудоустраивались фиктивно, а выделяемые для них субсидии могли присваиваться руководителем ЦЗН.

Ирина Сергиенко занимает должность директора с июля 2008 года. Причем достоверно известно, что за прошедшее время предпринималось несколько попыток возбудить уголовное производство в ее отношении, однако они не выходили за рамки доследственных проверок. За последние годы ЦЗН покинуло множество сотрудников, недовольных методами организации работы г-жи Сергиенко.

Что интересно, Центр занятости населения Павловского района прекратил существование как самостоятельное подразделение как раз 9 июня — в день ареста Ирины Сергиенко. С этой даты учреждение входит в структуру Управления социальной защиты населения по Павловскому району. Обязанности директора подразделения исполняет Светлана Куренинова.