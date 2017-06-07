Бийские следователи занялись проверкой городских «мусорных» монополистов

Начальник СУ МУ МВД России «Бийское» Руслан Сулейманов вынес постановление провести дополнительную проверку деятельности городских компаний, занимающихся вывозом мусора. Причиной тому стал необоснованный отказ следователя возбудить уголовное дело по материалам нескольких проверок в отношении ООО «Спецобслуживание», следует из постановления, опубликованного депутатом Бийской гордумы Станиславом Москаленко в Facebook. В течение года о мошенничестве со стороны данной компании заявляли не единожды, однако, по мнению начальника СУ, на данный факт его подчиненные не обратили должного внимания.

Весной текущего года и. о. начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю Елена Аксентьева обратилась в полицию с подозрениями в адрес конкурсного управляющего ООО «Спецобслуживание», которое несколько лет является монополистом по вывозу мусора в Бийске. Она утверждала, что г-н Аксенов совершил ряд преступлений, в том числе мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и неправомерные действия при банкротстве фирмы и при этом не понес никакого наказания. По данному факту провели проверку, материалы которой передали в следственное управление. Кроме того, подобную же проверку проводили годом ранее на основании обращения депутата Бийской городской думы Станислава Москаленко, который также заявлял о преднамеренном банкротстве и мошенничестве со стороны ООО «Спецобслуживание» и его клонов - ООО «Спецобслуживание +» и ООО «Единая городская служба ТБО».

В мае текущего года следователь СУ МУ МВД России «Бийское» рассмотрел материалы обеих проверок и вынес постановление отказать в возбуждении уголовного дела. Однако начальник следственного управления Руслан Сулейманов заявил, что не может согласиться с выводами подчиненных. В связи с этим он решил отменить прежнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и в течение 30 дней провести дополнительную проверку по указанным фактам. Соответствующий документ был подписан в конце мая текущего года.

Стоит отметить, что спустя всего несколько дней после данного постановления в Бийске был задержан учредитель фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергей Башкатов. По данным источников, он является главным фигурантом в деле, связанном с крупным мошенничеством. Бизнесмен якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов (городской свалке). По имеющейся у журналистов информации, городской казне был нанесен ущерб в размере 13,5 млн рублей. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня.

Напомним, что в конце 2016 года администрацию Бийска уже пытались обвинить в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работало ООО «Спецобслуживание», учрежденное муниципальным предприятием. Накануне банкротства этой компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам. Одной из таких компаний как раз и оказалось ООО «Единая городская служба ТБО», учредителями которого, согласно ЕГРЮЛ, являются Сергей Башкатов, а также отец и сын Белозеровы.