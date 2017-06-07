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Главная Лента новостей Силовики задержали бийского предпринимателя, прибравшего к рукам городской полигон ТБО

Силовики задержали бийского предпринимателя, прибравшего к рукам городской полигон ТБО

09.06.2017 09:13

В Бийске расследуется громкое уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере. По сведениям «Бийского рабочего», главным фигурантом выступает учредитель фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергей Башкатов, которого правоохранители задержали несколько дней назад.

Как стало известно источнику, подозреваемому уже успели предъявить обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сергей Башкатов якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов (городской свалке). По имеющейся у журналистов информации, городской казне был нанесен ущерб в размере 13,5 млн рублей. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит напомнить, что в конце 2016 года администрацию Бийска уже пытались обвинить в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работало ООО «Спецобслуживание», учрежденное муниципальным предприятием. Накануне банкротства этой компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам. Одной из таких компаний как раз и оказалось ООО «Единая городская служба ТБО», учредителями которого, согласно ЕГРЮЛ, являются Сергей Башкатов, а также отец и сын Белозеровы.

Как следует из документов арбитражного суда, полигон ТБО неподалеку от трассы Р-256 (М-52) был создан еще в 1988 году. Однако право собственности на него тогда никем оформлялось. С 2005 года земля под объектом находилась в аренде у ООО «Спецобслуживание» — единственной в городе компании, имевшей лицензию на утилизацию отходов. Ее учредителем на 100 % является МУП «Память». Однако с 2014 года фирму, по мнению ее кредиторов, постепенно начали «топить» с деятельным участием городских чиновников, расчищая рынок под частников.

В 2014 году из-за создания сети «клонов» финансовые проблемы ООО «Спецобслуживание» нарастали и 29 августа 2014 года, через два месяца после сдачи участка в субаренду, ФНС России подало заявление о признании компании банкротом за долг в 2,3 млн рублей. В тот же день заявление о вступлении в дело последовало от самой фирмы. На резко понизившийся финансовый результат тогда повлияло снижение по объемам вывоза ТБО, увеличение себестоимости и внереализационных расходов. Все это результат изменения в организации вывоза ТБО в Бийске путем создания ООО «Единая городская служба ТБО». СП и ЕГС к тому же на правах аренды получили муниципальную технику — тракторы, мусоровозы, здания, а в 2016 году согласия администрации им отошел и «бесхозный» полигон.

Видео: «Бийское телевидение»


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Комментарий

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Комментариев 29
А еще

09.06.2017 10:02

ранее этот "крупный предприниматель" обвинялся в уходе от налогообложения. Кроме свалки крупным бизнесменом его сделали беспрецедентные муниципальные торги, где его фирмы получили в общей сложности 175 и 325 млн. рублей на ремонт бийских дорог с 20%-тным откатом победителю. как убирались и ремонтировались дороги все знают. но ниточки наверх тянут. когда мы наконец увидим такую сцену в здании на Ленина 250
Мужик из Зари

09.06.2017 10:20

Так тож кум Лиды Громогласовой, Серёга то Башкатов.. А то спрашивали кто..кто?
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

09.06.2017 10:43

По Алтайскому краю вырастают , как грибы сеть аферистов -мафиозников по вывозу ТБО , по тому что этот бизнес -ЗОЛОТОЕ ДНО ! На наш Славгород уже сам Карлин инициировал проверку И проверка отдана для открытия уголовного дела в прокуратуру ОЭБ и ПК и ФСБ , но никак наши оргны внутренние не расшевелятся. А возглавляет славгородский мафиозный картель, сам глава города Кинцель В.А. Согласно данным налогового сайта КОНТУР ФОКУС в Славгороде МУПОМ БЛАГОУСТРОЙСТВО с 2010по 2016годы было получено более 100 милионов рублей на озеленение и вывоз снега , а они просто пилились по карманам , при активном участии двух глав Кропова А.Г. и Кинцеля В.А. и город зимой даже не чистился и на парк протягивал руку , что бы предприниматели скинулись на озеленение парка .Вот какой наглец ! И всё , что описано в Бийске у нас ещё похлеще .Деньги из бюджета пилятся между аферистом Ярцевым Ю.В., депутатом АКЗС (ЕР) Дирксом И.В. и главой города Кинцелем В.А.,в продтверждение моих слов , проверки инициированные Карлиным и статьи на ИА АТМОСФЕРА , портал КОРРУПЦИЯ NET/
НеВор

09.06.2017 10:44

у Бошката совсем крыша съехала. борзой стал. местным олигархом себя возомнил, лифты, мусор, дороги, кладбища. гелендвагены и Ауди всей семье. если в чо, кума Лида прикроет. вот и прикрыла )))
Королевишна

09.06.2017 11:41

почему молчит совет женщин города Бийска ? Где пресс-центр, газета фарш-бийск. Ещё недавно Сидуренко с виталькой из штанов прыгали в защиту администрации. Да так прыгали что город без глав остался. заставь дураков пиар делать. Сейчас сидят языки в..ОПУ приснули. Надеются что их оставят дармоедничать дальше. А зря
Директор СССР

09.06.2017 11:53

А он скрывался что ли, что его так загнули при задержании? или чтобы неповадно было воровать и не делиться?
Директор СССР

09.06.2017 12:03

Мужик из Зари писал(а):
Так тож кум Лиды Громогласовой, Серёга то Башкатов.. А то спрашивали кто..кто?


Так ей теперь мешалкой ?
Бройте ЖОПЫ

09.06.2017 12:09

Уважаемые чиновники, Башкатов наверняка пойдёт на сделку со следствием, потому что своя жопа дорога, а вот Громогласовой и Ко, надо брить жопы и сушить сухари. Сдаст вас Серёжа с потрохами.
бийчанин

09.06.2017 12:12

нонку и трофимову надо за жопу брать за то что разрешили полигон отдать, но нонки нет, янки гоу хоум и меня с собой возьмите...
Владлен Спиваковский

09.06.2017 12:21

Бройте ЖОПЫ писал(а):
Уважаемые чиновники, Башкатов наверняка пойдёт на сделку со следствием, потому что своя жопа дорога, а вот Громогласовой и Ко, надо брить жопы и сушить сухари. Сдаст вас Серёжа с потрохами.


Отмажется , занос сделает и все дела! С таких-то доходов...
владлену

09.06.2017 12:34

он может и занесет, а Лидушке что делать пгикажете. Она на почетные звания рассчитывала, а теперь позора несмываемого. Нонько хоть медальку повесили перед дембелем
Бийчанин

09.06.2017 12:49

Не знаю кого посадят, кого отмажут, но уверен, что одних "бандитов" заменят другие. Идет классический отжим - передел доходов и сфер влияния. Только для жителей города все может закончится плачевно. "Когда паны дерутся, у холопов... ." В итоге город пожет оказаться большой свалкой. Виноват конечно же будет Нонко. Это всем удобно.
Владлен Спиваковский

09.06.2017 13:17

владлену писал(а):
он может и занесет, а Лидушке что делать пгикажете.


я про неё и писал, а не про него
МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК

09.06.2017 13:20

И ни кто не пишет что и дома по улице Спекова в Бийске он же строил!
:) :) :) :) :)
А НОНКО то точно не зря в отставку сбежал.
Чует кот чье масло сожрал :).
Бийчанину

09.06.2017 13:40

О каком переделе речь? Башкатов с толпой пизданули недвижимость стоимостью 13 мульонов. Ну дайте тогда каждому жителю город по 13 млн. и все справедливо тогда будет. Ясно же написано- монополизировал рынок ЖКХ. То есть пизданули для того что бы еще и жителей бабло драть а не только бюджет пилить. Только вот как они с Громогласихой вернут бийчанам деньги которые получили в результате свого криминального монопольного бизнеса? Ведь цены на свалку подняли то в этом году в 10 раз. Было 13 рублей а стало 63 рубля и еще и коэффициент применяли 200% используя монопольное положение. Итгго было 13 рублей, а стало 130 рублей. Обобрали то весь город. И тебя Бийчанин тоже.
Кукрыникс

09.06.2017 13:44

Городской бюджет половинили через Теплоэнергогаз и еще и с жителей за услуги собирали для Громогласовой и её окружения.
Слишком умному "Бийчанину" надо в голову гвоздь забить.
А вот теперь скажите,

09.06.2017 14:04

что Нагайцев был неправ, когда говорил об этом, предупреждал, что махинации творятся. Что языки-то в ...пу засунули?!
чекист

09.06.2017 14:10

фанту-казазаеву зачет, его схема... башкатов его выкормыш...
Кукрыниксу

09.06.2017 14:36

Да прости ты этого "Бийчанина", похоже детство и юность пришлась на 90 е- бандиты, стрелки, разборки... В голове у него никак не укладываются такие понятия как честь, закон, порядок. Гвоздем такую яйцеголовость не исправить- скорлупа больно толстая, не дойдёт, не пробьёт.
Qwerty

09.06.2017 14:52

По "сеньке и шапка". Так глядишь и до Лиды доберутся. Не зря Нонко само объявился " мериканским шпиёном" и смылся, чует жопа что отвечать придётся! Будем надеяться не далеко убежит.
тупому "Бийчанину"

09.06.2017 15:17

Типа сумничал "передел, отжим". Классический отжим это когда Башкат и Кума решили отжать муниципальное имущество и замкнуть финплатежи с бюджета на себя любимых. И бюджет потерял десятки миллионов рублей. За это стрелять надо! Так что не переживай за жуликов. Думай своей башкой
виктуар

09.06.2017 15:44

Лидины холуйки уже пишут как без Бошкатова в науокграде встали лифты, мусоровозы и грейдеры. Полный коллапс. Вот каково хапать в одну харю. После ухода Громогласовой мы ещё и без цветов останемся )))) один Нонко глупый, наподписывал бумаг и чур я шпион. Его теперь даже в статусе свидетеля не достанут.
Гость

09.06.2017 15:51

А в Барнаули по другому . Просто посадили на муп мента бывшего с уголовными делами прошедшими и выкачивают потихоньку через подконтрольных бизнесменов и давят через администрациювсе обьемы на них . И тут силовики сразу глазки прикрыли
Рома

09.06.2017 16:03

Во нихринаська, мусорногога мафиозю мусора забабехали. Круто, прям сериаал бразилдьянский, только бийский. В барнауле таких кучамузюкиных полно, но и их никого почему то не трогают никак. Наверно они наукоград мусорный отжимают.
Славгород Силовикам и Карлину

09.06.2017 16:28

В Славгороде за 6 месяцев муп" Благоустройство" со всей движимостью и недвижимостью .,перекочевало в ооо БЛАГОУСТРОЙСТВО (учредители ДИРКС депутатАКЗС.,ЯРЦЕВ бывший депутат АКЗС )за последние три месяца из нищего бютжета СЛАВГОРОДА была преобретина техника на десятки миллионов рублей,и была передана в аренду(20000р в месяц)все томуже ООО ЯРЦЕВА И ДИРКСА,а в ТОЖЕ время МУП" БЛАГОУСТРОЙСТВО" БАНКРОТИТ лучший ДРУГ МЭРА КИНЦЕЛЯ И ДИРКСА .,ГЛЕБА ВИКТОР (по фективно СФАБРИКОВАННЫМ ДОЛГАМ )за оказание услуг по очистки снега.КСТАТИ ПОЛИГОН ТБО В ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ СРОК СТАЛ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕ ТОМУЖЕ ЯРЦЕВУ!!!!!!!!!!!!!!!СИЛОВИИИИКИИИИИ ВЫ ГДЕЕЕЕЕ.............ОТ БИЙСКА ДО СЛАВГОРОДА 10 часов !!!!!
дирксу и ярцеву

09.06.2017 18:08

как ВАМ видео?
Приколы нашего городка

09.06.2017 18:15

Ах как хочется ....Раз в году письмо скупое, Поздравленье с Рождеством И долгих лет, Ровно восемь тихих строчек
И другой какой-то почерк, Всё, привет.
тому кто дирксу и ярцеву

09.06.2017 18:28

Про кинцеля то забыли-он пойдет за лидера ОПГ.
Второй бийчанин

09.06.2017 19:36

Я тоже хочу 13 миллионов рублей. Даешь каждому жителю Бийска по 13 миллионов! Может и простим тогда бабушку с башкой. Будем всем городом просить понять их и простить!