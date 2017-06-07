Силовики задержали бийского предпринимателя, прибравшего к рукам городской полигон ТБО

В Бийске расследуется громкое уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере. По сведениям «Бийского рабочего», главным фигурантом выступает учредитель фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергей Башкатов, которого правоохранители задержали несколько дней назад.

Как стало известно источнику, подозреваемому уже успели предъявить обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сергей Башкатов якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов (городской свалке). По имеющейся у журналистов информации, городской казне был нанесен ущерб в размере 13,5 млн рублей. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит напомнить, что в конце 2016 года администрацию Бийска уже пытались обвинить в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работало ООО «Спецобслуживание», учрежденное муниципальным предприятием. Накануне банкротства этой компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам. Одной из таких компаний как раз и оказалось ООО «Единая городская служба ТБО», учредителями которого, согласно ЕГРЮЛ, являются Сергей Башкатов, а также отец и сын Белозеровы.

Как следует из документов арбитражного суда, полигон ТБО неподалеку от трассы Р-256 (М-52) был создан еще в 1988 году. Однако право собственности на него тогда никем оформлялось. С 2005 года земля под объектом находилась в аренде у ООО «Спецобслуживание» — единственной в городе компании, имевшей лицензию на утилизацию отходов. Ее учредителем на 100 % является МУП «Память». Однако с 2014 года фирму, по мнению ее кредиторов, постепенно начали «топить» с деятельным участием городских чиновников, расчищая рынок под частников.

В 2014 году из-за создания сети «клонов» финансовые проблемы ООО «Спецобслуживание» нарастали и 29 августа 2014 года, через два месяца после сдачи участка в субаренду, ФНС России подало заявление о признании компании банкротом за долг в 2,3 млн рублей. В тот же день заявление о вступлении в дело последовало от самой фирмы. На резко понизившийся финансовый результат тогда повлияло снижение по объемам вывоза ТБО, увеличение себестоимости и внереализационных расходов. Все это результат изменения в организации вывоза ТБО в Бийске путем создания ООО «Единая городская служба ТБО». СП и ЕГС к тому же на правах аренды получили муниципальную технику — тракторы, мусоровозы, здания, а в 2016 году согласия администрации им отошел и «бесхозный» полигон.