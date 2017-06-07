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Главная Лента новостей «Не на что больше жать»: «Яблоко» протестировало на Алтае президентскую кампанию Григория Явлинского

«Не на что больше жать»: «Яблоко» протестировало на Алтае президентскую кампанию Григория Явлинского

14.06.2017 12:31

Алтайское реготделение партии «Яблоко» «обкатало» на барнаульцах первый этап избирательной кампании Григория Явлинского, который намерен побороться за кресло президента в 2018 году. В рамках тестирования партийцы замеряли в Барнауле уровень поддержки антивоенной риторики и, в частности, отказа от операции в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Яблоко» начало сбор подписей граждан против участия России в вооруженных конфликтах за пределами страны, в том числе в Сирии. Вкладываемые в войну средства должны вернуться в «обустройство и развитие России», уверены в партии. Сбором подписей, который продлится месяц в 40 регионах, яблочники начинают агитационную кампанию основателя партии Григория Явлинского, которого они намерены выдвинуть кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.

Социологи считают антивоенную тематику «востребованной, но не очень» и потому пока не прогнозируют, как она скажется на популярности оппозиционного кандидата в президенты. Тем не менее партийцы уверены в своем успехе, ведь они уже успели протестировать этот ход агитационной кампании в трех городах — Барнауле, Омске и Пскове, где выставляли пикеты, раздавали листовки. «Примерно треть тех, с кем беседовали, поддерживают наши позиции», — утверждает зампред «Яблока» Николай Рыбаков. Он подчеркнул, что партия «призывает отказаться от такой внешней политики в пользу решения внутренних проблем». Другим «авантюрным» примером яблочники считают конфликт России с Украиной.

Получить оперативный комментарий лидера реготделения Александра Гончаренко об итогах акции в Барнауле не удалось — он оказался недоступен для связи.

Как стало известно «Коммерсанту», общий сбор подписей против «внешнеполитических авантюр» власти, в том числе против участия в вооруженном конфликте в Сирии, «Яблоко» начнет одновременно в 40 регионах страны 16 июня — на следующий день после прямой линии президента Владимира Путина. В названии антивоенной акции яблочники процитировали группу «Аквариум» — «Время вернуться домой» (хит 1987 года «Поезд в огне»). Как сообщил изданию Николай Рыбаков, смысловая установка акции — «вместо внешнеполитических амбиций и авантюр — внутреннее развитие и обустройство страны». Это один из тезисов программы, с которой яблочники намерены выставить на президентских выборах своего кандидата — Григория Явлинского.

Россиянам, прежде чем предложить подписаться за инициативы, вручат листовку, чтобы они могли узнать о позиции «Яблока» в отношении участия России в военном конфликте в Сирии. «Каждая неделя участия в этой войне стоит больше миллиарда рублей», — отмечают яблочники, ссылаясь на открытые источники информации. Значит, «у государства есть деньги на решение важнейших проблем граждан, просто они уходят на неэффективную внешнюю политику», пояснил г-н Рыбаков. Исходя из этого, партийные активисты расскажут, «сколько детсадов и школ, больниц и поликлиник, жилья и дорог можно было бы построить в конкретном городе на эти деньги».

Какая-то часть общества разделит позицию «Яблока», заявил изданию секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Cергей Обухов. «Думаю, эта часть небольшая. Пусть прозондируют общество и сами это выяснят», — заявил функционер.

В «Яблоке» всегда «были характерные протестные настроения», завил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), напомнив 2000 год, когда «Яблоко» выступило против контртеррористической операции в Чечне. «Прошло 17 лет, в партии ничего не изменилось, правда, «Яблоко» пользуется качественно меньшей поддержкой населения. Их новый популистский шаг не будет поддержан ни в одном регионе», — уверен депутат.

Антивоенная тематика особенно востребована в ситуации, когда денег всем не хватает, но в агитационном плане она не очень сильна», заявил Ъ гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он сомневается, что «конкретно по Сирии» можно извлечь политические дивиденды. Cейчас там «резкий спад военной активности по сравнению с тем, что было год-полгода назад». И участие России в этом конфликте «ограничено, наземных операций нет, жертв мало, и те, кто погиб — контрактники, а не солдаты-срочники».

Попытки же распространить антивоенную тематику на отношения с Украиной «сработают против партии», полагает г-н Федоров. Он не исключил, что «Яблоко» выбрало антивоенную тему для старта агитационной кампании своего кандидата, чтобы «как-то актуализировать партию и Григория Явлинского», который сейчас выглядит «слабым на фоне жесткого, решительного и нахального Алексея Навального». Но от прогноза, как все сложится на демократическом фланге оппозиции, социолог пока воздерживается.


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Комментарий

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Комментариев 4
ЮСТАС

14.06.2017 13:42

Молодцы ЯБЛОЧНИКИ ! Прощаем , пуляем в разные сирии ,разосрались с Украиной , всё что-то выгадывают , а каждый иностранец тыкает и смеётся , что не суйте нос , куда не просят разберитесь у себя дома.
юстасу

14.06.2017 13:50

Явлинский только и перед выборами и выплывает.
А с Украиной разве мы были инициаторами разрыва отношений?
А Натовские уши торчат из всех военных конфликтов.
Слуцкому

14.06.2017 14:32

Депутат явно не в теме, народ устал от этой ненужной операции, устал от подмены внутренней политики внешними угрозами
Денис

14.06.2017 15:22

Ситуация на Украине - это наглядный результат того к чему мы можем придти в России с коррумпированными чиновниками. Вернуть все назад к сожалению нельзя. А вот навести у себя порядок всегда дело полезное, но не комфортное. Явлинский разъясняет правильные вещи, только почему то поздно, когда и так уже все понятно. Двумя словами: имитация деятельности.... жаль, а я за него голосовал.