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Главная Лента новостей Алтайским кочевникам подарили трехметровую копию стремени

Алтайским кочевникам подарили трехметровую копию стремени

14.06.2017 11:53

Памятник стремени в Онгудайском районе
Памятник стремени в Онгудайском районе

В селе Кучегень Онгудайского района состоялось открытие памятника стремени, как основной части конной упряжи, важной для воина-кочевника. По сведениям ГТРК «Горный Алтай», именно в урочище Кур-Кечу в курганах были обнаружены стремена, изготовленные из железных пластин, в связи с чем автор скульптуры и выбрал для увековечвания памяти данную территорию.

По данным источника, автором необычного памятника является мастер купчегеньского Центра народных промыслов и ремесел Евгений Идеев. Он признается, что на создание памятника у него ушло около года. В результате скульптура представляет собой стремя необычной формы, которая ранее встречалась среди кочевников. Высота скульптуры более 3 м, а вес стремени составляет 400 кг. Со слов главы Купчегеньского сельского поселения Владимира Мандаева, памятник установлен неподалеку от федеральной трассы. Именно поэтому он надеется, что трехметровое стремя станет еще одним объектом популяризации региона и положительно повлияет на рост числа туристов.

Мастера народных промыслов села на торжественном открытии памятника стремени в свою очередь поделились знанием истории данной части конской упряжи. Они пояснили, что стремя не относится к скифскому времени, а существует со времен гуннов. «С тех пор было много разновидностей стремени. Различались они по форме и оформлению. Например, есть похожее на тажуур, которое накрывалось серебряным колпаком и украшалось ленточками», - рассказали умельцы.

Фото: PrintScreen сюжета ГТРК «Горный Алтай»

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