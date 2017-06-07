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Главная Лента новостей Коммунальщики раскопали захоронение XVIII века в центре Барнаула

Коммунальщики раскопали захоронение XVIII века в центре Барнаула

14.06.2017 13:31

Место раскопок
Место раскопок

14 июня в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического в Барнауле при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте были обнаружены костные останки людей. Предположительно, речь идет о захоронениях, относящихся к Петропавловскому кладбищу. Оно было закрыто еще в 1772 году, а позднее разрушено.

СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что на место выехала оперативная группа, которая осмотрела «коммунальные раскопки». Предварительно установлено, что на данном участке ранее было захоронение. По данному факту следственным отделом по Центральному району Барнаула проводится проверка. Специалистам предстоит установить давность останков, а также какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее. По результатам будет принято процессуальное решение. Между тем, по свидетельству очевидцев, в выкопанной яме видны несколько гробов. Извлечь их сразу не удалось, так как осыпался грунт. В ближайшее время гробы поднимут и направят на экспертизу.

Череп и кости, «добытые» коммунальщиками
Череп и кости, «добытые» коммунальщиками

По всей видимости, коммунальщики в ходе работ наткнулись на Петропавловское кладбище, старейшее в Барнауле. Через несколько лет после основания города, в центре, там где в настоящее время находится площадь Свободы, был возведен Петропавловский собор. При нем действовало кладбище, где хоронили горных офицеров и специалистов. В 1772 году некрополь был закрыт, а позднее разрушен. Из числа известных горожан XVIII века здесь были погребены горный специалист, главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр (1751), а также изобретатель первой в России паровой машины Иван Ползунов (1766).

Любопытно, что в октябре прошлого года о намерении найти могилу Ползунова заявляла Барнаульская епархия. Более того, церковники указывали, что при поддержке властей собираются восстановить Петропавловский собор – первый каменный храм города. Для этого необходимо провести археологические изыскания, которые, возможно, помогут установить и точное место захоронения изобретателя Ивана Ползунова. Предполагалось, что весной 2017 года на бывшей Соборной площади начнутся раскопки. Археологи собирались исследовать сохранившийся в земле фундамент старого храма и культурный слой.

Добавим, на площади Свободы настоящее время установлен памятник дважды Герою Советского Союза генерал-майору Павлу Плотникову. Неподалеку – скульптура «Прощание», памятник жертвам политических репрессий.

Фото: politsib.ru

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Комментарий

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Комментариев 1
Гость

14.06.2017 16:47

А в когда ордер на земляные работы получали, не знали что там? Или без ордера, или все формальность.